Za středoškolských let by ještě nehádal, že jednou skončí jako vědec. Žil hlavně hudbou. Hrál na klavír a baskytaru, s kapelami jezdil po celé republice. Po maturitě se rozhodl vydat se na dráhu molekulární biologie a genetiky. Obor tehdy začal studovat na Masarykově univerzitě v Brně. "Vlastně jsem měl vždycky blízko k chemii i biologii, doma jsem se svým bratrem tajně prováděl chemické experimenty a spoustu času jsem trávil venku," vypráví devětadvacetiletý Martin Jacko, který nyní působí jako postdoktorand na prestižní Stanfordově univerzitě v Kalifornii.

Začátkem února otiskl jeho doktorandskou práci prestižní neurovědecký časopis Neuron. Rozkrývá v ní podrobnosti toho, jak dospívají nervové buňky. "Víme, že neurony se nejprve v embryu narodí a až poté během dlouhého dozrávacího procesu získají schopnost generovat a vést elektrické signály. Do současné doby není příliš jasné, co tento proces, který umožňuje funkci našich mozků, řídí," vysvětluje.

Souvislost s autismem a epilepsií

V článku dochází k tomu, že důležitou roli v dospívání nervových buněk hraje trojice proteinů s označením Rbfox 1 − 3. "Pokud tyto proteiny odstraníme pomocí genetických modifikací, neurony nedokážou normálně dospět," vysvětluje Jacko.

Proteiny, s nimiž pracoval, jsou spojované s autismem a epilepsií. "Naše studie ukázala, že pro dospívání neuronů jsou tyto proteiny důležité. Je možné, že u pacientů s epilepsií a autismem, kde nejsou přítomné nebo jsou mutovány, nedokážou neurony projít normálním dospívacím procesem," popisuje mladý vědec.

Jacko začal svou práci na projektu před pěti lety právě v době, kdy měla premiéru převratná metoda úpravy genů CRISPR-Cas, označovaná jako "molekulární nůžky". Hned si ji proto osvojil. Pomocí souboru enzymů a krátkého řetězce ribonukleové kyseliny dokáže poměrně přesně vyhledat konkrétní místo v DNA, "vystřihnout" kus šroubovice a nahradit jej. S metodou se v současnosti začíná experimentovat například při léčbě rakoviny.

Martin Jacko (29) Pochází z Vyškova, z rodiny sekretářky a policisty. Na střední škole hrál na klavír a na basovou kytaru v kapelách, jezdil na horském kole a netušil, že se bude jednou věnovat špičkové vědě – věřil, že se bude živit hudbou. Nakonec se rozhodl vystudovat molekulární biologii a genetiku na Masarykově univerzitě. Začínal v laboratořích Štěpánky Vaňáčové, která na něj vzpomíná jako na nadšeného a pracovitého studenta. Po magisterském studiu nastoupil jako doktorand na obor patobiologie a molekulární medicína na Kolumbijské univerzitě, svou diplomovou práci dělal v laboratořích Hynka Wichterleho a Chaolina Zhanga. Nyní působí na Stanfordově univerzitě.

Měl jsem štěstí

Ke svým poznatkům došel rodák z Vyškova v laboratořích Kolumbijské univerzity pod vedením Chaolina Zhanga a Hynka Wichterleho, vnuka známého českého vynálezce kontaktních čoček. Biolog českého původu proslul tím, že se mu podařilo vypěstovat z kmenových buněk motorické neurony, které ovládají pohyb svalů. To otevřelo dveře ke studiu mnoha neurologických nemocí. Martina Jacka si do své laboratoře vybral jako prvního Čecha.

Do oboru patobiologie a molekulární medicína, který Jacko na Kolumbijské univerzitě v doktorském programu vystudoval, se dostali z mnoha uchazečů jen čtyři. "Měl jsem štěstí, že můj studijní program i náš projekt zafinancovala americká vláda, takže mi poskytli peníze na školné, výzkum i plat. Část mých nákladů pokryla i Bakala Foundation," pochvaluje si Jacko.

Na kalifornské Stanfordově univerzitě se nyní jako postdoktorand zabývá inženýrstvím nových, zatím neexistujících proteinů. Například takových, jejichž aktivitu lze ovládat pomocí světla.

"Jednou z hlavních metod, kterou používám, je laboratorně řízená evoluce. Proteiny při ní prochází urychlenou evolucí v bakteriích nebo kvasinkách. Je to jeden z postupů populárních v biotechnologickém průmyslu. Chtěl bych metody, s nimiž v laboratoři pracuji, převést do vlastní firmy," popisuje vědec, který se po rozsáhlém kampusu univerzity pohybuje na skateboardu nebo na kole.

Start-up na vývoj léků

Pracuje na založení start-upu, který bude vyvíjet proteiny použitelné pro léčebné účely. Už nyní ovládá několik postupů, jež by k tomu mohly vést. "Jeden z mých vynálezů, které se snažím patentovat, je platforma, kde léky procházejí řízenou evolucí přímo v lidských buňkách," prozrazuje Martin Jacko. Aby si získal investory, chce se nejprve zaměřit na vývoj léků proti nemocem, jejichž léčba je hodně poptávaná − například Alzheimerova choroba nebo některé nemoci srážlivosti krve. Zatím je ve fázi vyhledávání investorů.

"Když jsem končil studium v New Yorku, plánoval jsem, že se vrátím do Evropy, teď jsem v Kalifornii. Nikdy mi tohle plánování nevyšlo, protože se nakonec vždy zaměřím na to, kde mi umožní pracovat na nápadu, kterým jsem posedlý," odpovídá na dotaz, zda se vrátí do Česka. V Kalifornii ho navíc drží další z jeho vášní − brazilské jiu-jitsu. Oblast platí hned po Brazílii za Mekku tohoto bojového sportu a Martin Jacko dochází na lekce přímo k jedenáctinásobnému mistrovi světa.

Pozn.: Jedním z vlastníků nadace Bakala Foundation zmíněné v článku je Zdeněk Bakala, vlastník vydavatelství Economia, které mimo jiné vydává i Hospodářské noviny.