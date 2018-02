O vstupu Česka do Evropské unie rozhodli před 15 lety hlasující v referendu vyhlášeném na základě speciálního ústavního zákona. Souběžně s jednáním o podpoře menšinové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nyní strany diskutují o tom, za jakých okolností a zda vůbec dostanou Češi možnost hlasovat v referendu také o odchodu z EU.

O podobě zákona o obecném referendu už společně jednalo ANO, SPD, piráti a komunisté. Možnost povolit v zákoně hlasování o "czexitu" prosazuje hnutí Tomia Okamury spolu s KSČM. Piráti by byli pro, ale pouze v případě, že by odchod muselo zvolit vysoké procento hlasujících. ANO referendum o členství v unii odmítá.

"Zatím říkám, že toto je z našeho pohledu vyloučeno, ale máme před jednáním klubu," uvedla poslankyně ANO a někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková po pondělním jednání čtyř stran.

60 procent hlasujících by se podle představ pirátů muselo vyslovit pro odchod z Evropské unie, aby referendum bylo platné.

Celostátní referenda nejsou v Evropské unii ničím výjimečným, jen Belgie je nezná a v Německu nelze hlasovat napříč spolkovými republikami. Stát od státu se ale liší to, jakých otázek se může plebiscit týkat, kdo ho může vyvolat a kolik hlasujících je potřeba, aby byl platný. "Neomezené všeobecné referendum v Evropě neexistuje," konstatuje Parlamentní institut ve studii, v níž srovnává, jak vypadají referenda v jednotlivých zemích Evropské unie.

Babišovi ministři v lednu navzdory vládním legislativcům neodmítli návrh SPD, jak by zákon o všelidovém hlasování měl vypadat. Okamurova předloha přitom hlasování o odchodu z EU umožňuje. A nejen to. Češi by mohli hlasovat téměř o čemkoli s výjimkou návrhů vedoucích k omezení demokratického řádu či základních práv a svobod. Referendum by mohla vyvolat petice se 100 tisíci podpisy a výsledek by byl platný bez ohledu na účast.

Referenda u sousedů Slovensko Na Slovensku se referendum koná ke změnám ústavy. Dále ho mohou k širším tématům navrhnout poslanci, vláda nebo 350 tisíc občanů. Aby bylo hlasování platné, musí přijít nadpoloviční většina voličů. Rakousko V Rakousku závazné lidové hlasování nemohou vyvolat občané svými podpisy pod peticí. Německo V Německu je referendum přípustné jen v jednotlivých spolkových zemích a musí se týkat místních témat. Polsko Všeobecné referendum může v Polsku kromě poslanců, senátorů a prezidenta navrhnout také 500 tisíc občanů. Odspodu ale nemůže vzejít hlasování o změnách ústavy a mezinárodních smlouvách.

Analýza Parlamentního institutu, který zpracovává podklady pro zákonodárce, ale ukazuje, že by Česko takto benevolentními pravidly v Evropě vyčnívalo. U západních zemí nebývá běžné, aby referendum vzniklo odspodu. Pokud podnět k němu vydá parlament, může být kvórum (tedy potřebná minimální účast) nízké nebo žádné. Na východě naopak petice s určitým počtem podpisů k vyvolání plebiscitu stačí, jeho výsledky jsou ale platné, pouze přijde-li k urnám dostatečný počet obyvatel. "Nemít vůbec žádné kvórum a zároveň mít možnost vypsat referendum na základě petice by bylo extrémně exotické," říká ústavní právník Marek Antoš.

Hnutí ANO zatím mluví o 700 až 800 tisících podpisů pod peticí a navrhuje, aby potřebné kvórum zákon stanovil na 35 procent. "Já osobně bych 35 procent považoval za spodní rozumnou hranici," poznamenal Antoš.

Piráti považují za vhodné zavádět prvky přímé demokracie postupně, aby se s nimi Češi naučili zacházet. Navrhují dva typy všelidových hlasování. V běžném referendu by občané rozhodovali o vnitropolitických záležitostech, jako je kouření v restauracích nebo také odvolání prezidenta. Ústavní referendum by se mohlo týkat změn ústavních zákonů a mezinárodních vztahů, třeba právě členství v EU. Závazné by bylo jen při souhlasu nejméně 60 procent hlasujících. Kvórum podle pirátů nemá být u referend přemrštěné a mělo by se počítat z hlasů, které jsou pro. "Tím by lidem, kteří jsou proti, bylo jasné, že mají přijít a hlasovat proti. A nevznikaly by kampaně: Zůstaňte doma," vysvětlil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

To se děje například na Slovensku, kde se po revoluci konalo sedm celostátních referend. Pouze k jednomu však dorazila požadovaná nadpoloviční většina voličů, a mohlo tak být považováno za platné.