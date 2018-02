Podnikatelé, kterých se letos měly týkat třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb, získali minimálně roční odklad. Do EET se mají zapojit příští rok, pravděpodobně v jedné "supervlně". Celkem jde podle odhadů ministerstva financí o 300 tisíc podnikatelů a firem.

Poslední dvě fáze povinného odesílání kaž­dé vydané účtenky elektronickou cestou na berní úřady měly odstartovat v březnu a červenci. Ústavní soud však loni v prosinci rozhodl, že ministerstvo financí musí přezkoumat dopady zákona na podnikatele. A že vše musí proběhnout cestou změny zákona − a to bude trvat nejméně rok. Ministerstvo financí nyní uvádí, že očekává zapojení zbývajících podnikatelů v první polovině příštího roku. "Přesný termín však bude samozřejmě závislý na délce legislativního procesu," uvedl mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch. Mezi prvními dvěma vlnami a dokončením celého plánu tak vznikne minimálně dvouletá mezera.

Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka říká, že odklad je potřebný: "Rozhodnutí Ústavního soudu je rozumné. Materiál komplexně připravený nebyl. Bráním se proto i honičce ministerstva rychle zpracovat novelu a rychle dát vše do pohybu." Zároveň ale potvrdil, že dvouletá pauza není pro český trh dobrá. "Určitě to uškodí. Doufám, že to nenaplní zbožné přání některých politiků a že během té doby nezaniknou i první a druhá vlna," říká Juračka.

300 tisíc Do EET se má příští rok zapojit podle odhadů ministerstva financí dalších 300 tisíc podnikatelů a firem.

Proti elektronické evidenci dlouhodobě vystupují například poslanci za ODS − byli to oni, kteří se obrátili na Ústavní soud s žádostí o zrušení daňové povinnosti a kteří dosáhli alespoň částečných změn. Oni také v návaznosti na nález soudu v lednu na schůzi sněmovny opět navrhli zrušení celého zákona. Návrh neprošel. "Náš podnět k Ústavnímu soudu však byl úspěšný a třetí a čtvrtá vlna EET díky ODS letos nezačnou. Zároveň jsme společně s dalšími stranami předložili návrh na vyjmutí nejmenších podnikatelů a živnostníků, kteří neplatí DPH," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Ministerstvo jistá osvobození chystá, rozhodně ale ne v takovém rozsahu, jak požadují opoziční strany. V návrhu, který musí sněmovna schválit, se osvobození od evidence tržeb týká zejména rulety a podobných hazardních her a prodeje letenek.

"Technicky prostě není možné, aby se na každé kolo rulety dávala účtenka. Nebo když ČSA prodají letenku v Singapuru a musely by vydat účtenku EET," vysvětlila před několika dny ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Rychlost schválení novely a následné zapojení zbylých podnikatelů budou možná ovlivněny i vyjednáváním o vládě. Hlavní propagátor EET a nyní i premiér v demisi Andrej Babiš hledá koaliční partnery pro svoji druhou vládu. A povinné odesílání účtenek je jedním z klíčových témat. ODS je strana, kterou lídr hnutí ANO Babiš uvedl jako možného koaličního partnera. Ani jedna strana však nechce ustoupit ze svého názoru na evidenci tržeb.

Prodloužení termínu chce využít i KDU-ČSL, byť byla s hnutím ANO čtyři roky ve vládě a společně EET schválily. Lidovci žádají zrušení třetí a čtvrté vlny. "Bylo by to nejjednodušší řešení. Podporujeme také výjimku pro drobné živnostníky a jsme připraveni podat legislativní návrhy," uvedl lidovecký poslanec Marek Výborný.

Třetí vlna se měla týkat zejména svobodných povolání a podnikatelů v dopravě či zemědělství, do čtvrté se měla zapojit řemesla a zbylí výrobci. Namísto dvou vln v letošním březnu a červenci se však musí prodejci pokladen chystat na jednu společnou, o níž zatím přesně nevědí, kdy přijde, byť shodně uvádějí, že jsou připraveni. "Případné spojení třetí a čtvrté vlny do jedné spíše vítáme − pro zákazníky bude jednodušší připravit se na jeden termín," uvedl Bohumír Šaffek, manažer projektu eKasa společnosti O2.

Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka říká, že odbavit klienty v jedné vlně nebude problém. "Zboží bude dostatek. Potíže mohou nastat pouze se zaškolením všech lidí na poslední chvíli," uvedl Wantulok.