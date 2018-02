On-line prodejce potravin Rohlik.cz využívá umělou inteligenci k rozpoznávání faktur a jejich následnému zanášení do systému, jeho stroje řídí objednávky a rozvoz zboží. "V kamenném obchodě tuhle práci mnohdy dělají lidé. Naší vizí je automatizovat všechno. Pokud chceme uspět a být dostatečně levní, tak nám nic jiného nezbývá," říká zakladatel firem Slevomat, DameJidlo.cz a Rohlik.cz Tomáš Čupr. Do tří až pěti let proběhne podle něj masivní automatizace v maloobchodě, od čtení faktur až po dovoz objednávky k zákazníkovi.

Spolupráce mezi lidmi a roboty je pro podnikatele natolik zásadní, že byla i jedním z témat největší konference pro maloobchodníky Retail Summit. Na akci se setkaly stovky lidí z branže k diskusi o trendech v maloobchodu.

"V normální firmě by robotika neměla být proto, aby nahradila lidi, ale aby tam člověk vůbec nemusel nastoupit," řekl obchodní ředitel mobilního operátora O2 ­Pavel Milec. Ten na diskusním panelu připomněl výhody robotů. Vyzdvihl, že nepotřebují pauzy, pracují nonstop a nechybují. "Přečtou si kód a jsou mnohem rychlejší, je to výhodné v oblasti rychloobrátkového prodeje," uvedl Milec.

20 procent lidské práce by podle průzkumu firmy Deloitte mohli v příštích dvou letech nahradit roboti.

Poradenská a auditorská společnost Deloitte na podzim zveřejnila celosvětový průzkum, jak se firmy staví k robotizaci. Podniky si od automatizace slibují zvýšení produktivity. Podle analýzy se už 53 procent respondentů vydalo cestou robotizace a další pětina plánuje její vy­žití v příštích dvou letech.

"V českých firmách je procento ještě o něco vyšší. Je to tím, že se nebojí inovovat a ve velkém měřítku mají modernější systémy než západní mateřské koncerny a konkurence," popsal Jan Hejtmánek, který vede oddělení robotizace v Deloittu. Rozmach českých firem je vidět například na internetovém prodejci Alza. Ten v lednu otevřel v Praze obchod bez prodavačů, pouze se samoobslužnými boxy.

Americký řetězec hobbymarketů Lowe's například testuje roboty, kteří by v prodejně dokázali vyhledat zboží a poradit kupujícím. Sephora si zase patentovala technologii, díky níž si zákaznice mohou zkoušet odstíny rtěnek pomocí mobilního telefonu. V lednu spustil Amazon v americkém Seat­tlu samoobslužný obchod, který nemá žádné pokladny, je vybaven kamerami a senzory, které sledují, co si kupující vezme z polic a co vrátí zpět. Plně autonomní prodejny nevznikají ale tak rychle, jak by si obchodníci představovali.

Reklama podobná pojetí Amazonu lákala zákazníky na rychlejší nakupování už před 16 lety. Nástup obchodů bez prodavačů nebo regálů naplněných výrobky, které chce konkrétní kupující, dlouhou dobu zdržovalo zpracování dat. I dnes si obchodníci s množstvím informací mnohdy nevědí rady. "On-line hráči mají všechna data, jež potřebují, jde ale i o to, která se dají použít," říká Tomáš Čupr.

Ondřej Vaněk − zakladatel a ředitel společnosti Blindspot Solutions, jež se zabývá umělou inteligencí, předvídáním a strojovým učením − uvedl, že technologie jsou náročné. "Stroje stále bojují s přirozeným jazykem a tím, že právo je založeno na interpretaci jazyka, tak vždy bude problém," řekl.

Zatímco lidé podnikající on-line jsou nadšení z nových technologií a snaží se jejich uplatnění urychlit, představitelé tradičních obchodů jsou opatrnější. Například podle Daniela Jesenského z POPAI, asociace marketingu v místě prodeje pro střední Evropu, je budoucnost kamenných obchodů stále hlavně v příjemném personálu prodejny. "Prodavači budou více zábavními hráči a rádci. V tom máme v Česku pořád ještě deficit, historicky a kulturně to moc neumíme," upozorňuje Jesenský.

V Česku je zhruba stovka obchodních center. V příštích letech vznikne podle partnera ­v realitní společnosti Cushman & ještě šest nových.

Související