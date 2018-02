Elon Musk, který sní o kolonizaci Marsu, má rozsáhlé plány také na Zemi. Ve výrobě elektrických aut, solárních panelů, obřích bateriových úložišť, ale třeba i ve výzkumu umělé inteligence. Na to potřebuje hodně peněz, které získává emisemi akcií či dluhopisů. Ale nepohrdne ani dotacemi z veřejných zdrojů.

Impérium Elona Muska ◼ X.com (založená 1999)

Sloučením s konkurencí vznikla jedna z největších platebních internetových firem světa – PayPal. Musk doménu X.com loni odkoupil zpět.

◼ SpaceX (2002)

Vyvíjí hlavně rakety. Cílem je dostat veřejnost na Mars a zlevnit cesty do vesmíru. Musk vlastní

54 % společnosti, drží 78 % hlasovacích práv.

◼ Tesla Inc. (2003)

Vyvíjí hlavně elektromobily a baterie. V loňském 3. čtvrtletí měla ztrátu skoro 620 milionů dolarů. Musk je jejím CEO a hlavním akcionářem.

◼ Surrey Satellite Technology (1985)

Britský výrobce malých kosmických lodí. V roce 2005 SpaceX koupilo 10 % akcií podniku.

◼ SolarCity (2006)

Výrobce a prodejce solárních panelů. V roce 2016 ho koupila Tesla za 2,6 miliardy dolarů.

◼ Mahalo.com (2007)

Internetový vyhledávač a adresář. Musk byl v době jeho založení jedním z investorů.

◼ NeuroVigil (2007)

Start-up analyzuje elektrické signály z mozku. Musk je jedním z hlavních investorů, technologie chce využít při vesmírných misích.

◼ OpenAI (2015)

Nezisková společnost zkoumá a vyvíjí umělou inteligenci.

◼ The Boring Company (2016)

Chce razit podzemní tunely pro další projekt Hyperloop, nyní prodává plamenomety.

◼ Neuralink (2016)

Musk start-up založil, aby propojil počítač s lidským mozkem. Z větší části ho financuje sám.

Musk na počátku své podnikatelské dráhy do svých projektů investoval prakticky všechno, co vydělal. Bylo mu čtyřiadvacet, když si vypůjčil asi 25 tisíc dolarů na firmu Zip2, jež dodávala on-line mapy a adresáře internetovým médiím. O pět let později − v roce 1999 − ji prodal výrobci počítačů Compaq za 307 milionů dolarů. Tehdy to byla vůbec největší suma, kterou kupec zaplatil za internetovou firmu. To mu umožnilo pustit se do jiného byznysu. Stejný rok založil firmu X.com zprostředkovávající internetové platby, která se později spojila s firmou PayPal. Společnost eBay ji v roce 2002 převzala za půldruhé miliardy dolarů.

Musk tak mohl v témže roce založit firmu SpaceX, jež je nyní největším soukromým výrobcem raket na světě. O dva roky později kapitálově vstoupil do automobilky Tesla, kde po finanční krizi 2008 převzal otěže jako generální ředitel.

Ambicióznímu podnikateli se kapitálu stále nedostává. Koncem ledna oznámil, že Tesla chystá novou emisi dluhopisů v hodnotě 546 milionů dolarů. Mají ji krýt její pohledávky vůči leasingovým zákazníkům, informuje britský list Financial Times. Analytici na newyorské Wall Street ale pohlížejí na ohlášenou emisi skepticky. Někteří z nich pochybují, že Musk bude schopen z očekávaného výnosu financovat jak investice, tak provozní ztráty spojené s výrobou nového Modelu 3.

Musk se neváhal zadlužit i soukromě. V roce 2013 si od bank vypůjčil více než 620 milionů dolarů, aby si mohl koupit více akcií ve firmách, do nichž vložil kapitál.

Podniky patřící do jeho impéria měly v předchozích letech značný prospěch z miliardových částek, které stát vyčleňoval na podporu "zelených" technologií. Šlo například o záruky za poskytnuté bankovní úvěry, daňové úlevy či podíl státu na financování ekologických projektů.

List Los Angeles Times jako příklad uvádí výstavbu továrny na solární panely v Buffalu, na kterou stát New York firmě SolarCity přispěl sumou 750 milionů dolarů.

Výrobci raket SpaceX nepomáhají ani tak subvence jako zakázky od NASA a vojenského letectva. Právě zakázka od NASA v roce 2008 v hodnotě 1,6 miliardy dolarů pomohla odvrátit hrozící krach podniku SpaceX.

