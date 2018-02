Zatímco automobilka Tesla pálí hotovost investorů rychleji než rakety Falcon palivo svých motorů, firma SpaceX investora Elona Muska na tom není tak zle jako její automobilová příbuzná. Úspěšná ukázka nejsilnější kosmické rakety současnosti Falcon Heavy byla především demonstrací schopností, jak vydělat peníze, nikoli ukázkou stroje, na němž se lidstvo vydá k planetám.

SpaceX je soukromá společnost, takže se nelze dostat k jejímu oficiálnímu účetnictví. Reportérům deníku Wall Street Journal se to před rokem povedlo, takže je k dispozici přinejmenším náhled na byznysmodel firmy. Zjednodušeně řečeno, je schopna vytvářet i malý provozní zisk, pokud její rakety Falcon 9 vynášejí na oběžnou dráhu družice. Když půl roku po výbuchu stroje v červnu 2015 nelétala, propadla se do roční ztráty čtvrt miliardy dolarů. Další raketa firmy založené v roce 2002 vybuchla na Floridě v září 2016.

Podle analýzy Světového ekonomického fóra nyní planetu obíhá 1500 satelitů patřících 60 zemím. V příštích deseti letech se odhaduje, že jich přibude dalších 16 000. Takže poptávka tu je.

I proto SpaceX v roce 2017 při rekordních 18 startech bylo schopno vypustit 75 satelitů. V plánu ale bylo 27 letů. Pro rok 2019 je v plánu vypouštět zhruba jednu raketu týdně. SpaceX má smlouvy s NASA i různými komerčními subjekty a americká vláda už mu svěřila i některé své tajné vojenské mise. Hlavními konkurenty jsou společný americký podnik firem Boeing a Lockheed či evropská Arianespace, které provádějí desítky letů ročně.

SpaceX má v plánu také vytvořit ze svých satelitů globální internetovou síť, která by do roku 2025 měla při počtu 40 milionů předplatitelů přinášet roční provozní zisk 15 až 20 miliard dolarů.

Firma nemá žádné dluhy a má k dispozici polštář více než jedné miliardy dolarů od investorů, jako je Google nebo Fidelity.

Navíc, jak ukázala firma názorně v úterý, je schopna pohonné jednotky vrátit zpět a znovu použít, což dramaticky snižuje náklady. Jedno vypuštění rakety Falcon 9 stojí v základní sazbě 62 milionů dolarů, čtvrtinu až polovinu toho, co si účtuje podnik konkurenčních amerických firem.

Jeden let Falcon Heavy, který má umět vynést až 70 tun, má mít cenu zhruba 90 milionů dolarů. Potíž je v tom, že tak těžké náklady vlastně nikdo v komerčním sektoru na oběžnou dráhu vynášet nepotřebuje, pokud nemá vyšší cíle − třeba let na Měsíc nebo na Mars. Na tak dalekou cestu ale zase samotný Falcon Heavy nestačí.

A tady už se dostáváme do oblasti finančního i technologického sci-fi, protože jakékoli náklady i termíny jsou pouze odhady. Musk chce vyslat lidi na Mars, k tomu připravuje nový stroj, ještě větší než Falcon Heavy. SpaceX ale zrušilo program robotické mise na Mars a upozadilo vývoj kabiny pro komerční lety s lidskou posádkou.

NASA zase dostala za úkol od prezidenta Donalda Trumpa návrat na Měsíc. Její program bude stát nejméně deset miliard dolarů v průběhu pěti až sedmi let, první stroj schopný nést lidi na Měsíc se nečeká dříve než v roce 2022. Musk ale chce už letos poslat první vesmírné turisty na oblet kolem Měsíce a v roce 2024 na Mars. Jenže Falcon Heavy měl také vyletět už v roce 2013.

NASA ale nyní nemá žádný stroj, kterým by dopravila do vesmíru těžší náklady. Pronájem Falcon Heavy by mohl vládní agentuře pomoci soustředit se na měsíční misi. Musk by tak vlastně uzavřel vpravdě vesmírný projekt PPP spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Ten by mu ve finále umožnil vydělat dost peněz a vyvinout stroje pro vlastní misi na Mars.

Úspěšný test rakety Falcon Heavy, včetně návratu pohonných jednotek a vynesení auta na oběžnou dráhu, ukázal, že soukromá firma vyrobila nejsilnější kosmický nákladní stroj současnosti. Foto: Reuters

