Získat tisíce nových členů je snem každé politické strany. Do německé sociální demokracie (SPD) od začátku roku vstoupilo víc než 24 tisíc lidí, především mladých. Pro SPD to ale může být velký problém. Většina nových příznivců se k ní nejspíš přidala jen proto, aby mohla potopit plánovanou vládu velké koalice. V ní by měli sociální demokraté opět vládnout s kancléřkou Angelou Merkelovou a jejím konzervativním blokem CDU/CSU.

Němci na vládu čekají už od zářijových voleb. Novou koaliční smlouvu ještě musí v referendu schválit víc než 460 tisíc členů sociální demokracie. A něco takového není vůbec jisté. "Obroda SPD se buď uskuteční mimo velkou koalici, nebo se neuskuteční vůbec," tvrdí šéf Mladých sociálních demokratů Kevin Kühnert. Naráží na to, že SPD s Merkelovou vládla ve velké koalici osm z posledních 12 let. Za tu dobu přicházela o voliče a v zářijových volbách zaznamenala nejhorší výsledek od druhé světové války.

Stranický šéf Martin Schulz, který ze své funkce odstupuje, ale tvrdí, že členy SPD přesvědčí. Na příští týdny proto plánuje návštěvu stranických organizací po celé zemi. Kampaň ale chce vést i šéf Mladých sociálních demokratů Kühnert. Členové SPD nejspíš budou o velké koalici hlasovat během prvního březnového víkendu. Pokud by ji zamítli, jsou nejpravděpodobnější variantou předčasné volby. Na ně zatím v poválečné německé historii nikdy nedošlo. Politici se na nové vládě vždy dokázali dohodnout.

12 let je v Německu u moci Angela Merkelová z CDU. Kancléřkou se stala koncem listopadu roku 2005.

Obnovená velká koalice plánuje další zpřísnění německé migrační politiky. Německo přijme maximálně 220 tisíc žadatelů o azyl ročně. Podobné počty běženců do Německa přicházely i před migrační krizí z roku 2015 a občané je považují za přijatelné. Neznamená to, že jim Německo automaticky dá azyl. U každého žadatele posoudí, jestli prchá před nebezpečím, nebo zda je jen ekonomickým migrantem. Ti by měli být vyhoštěni.

Nový kabinet by měl také podpořit další pokračování evropské integrace. "Evropa musí svůj osud více než dřív vzít do vlastních rukou," shodla se koalice s narážkou na Rusko, Čínu či nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Německo například, stejně jako Česko, vítá společnou evropskou obranu.

Vládci Německa Merkelová, Schulz i Scholz Kancléřkou zůstává Angela Merkelová. Martin Schulz bude ministrem zahraničí, zároveň se vzdá funkce šéfa SPD. Podle průzkumů si většina Němců myslí, že na tomto postu neuspěl. Ministrem financí má být další sociální demokrat, starosta Hamburku Olaf Scholz. Ministerstvo vnitra obsadí Horst Seehofer, šéf CSU, která je sesterskou stranou Merkelové CDU. Migrace, Evropa, investice Vláda chce bojovat s migrací, podpořit integraci Evropské unie nebo investovat do digitalizace či školství. Hodlá také mírně snížit daně, to vše při zachování vyrovnaného rozpočtu. Plánuje omezit pracovní úvazky na dobu určitou. Za vyšší platy Ekonomika roste, nezaměstnanost je nejnižší v historii. Zaměstnanci tak tlačí na rychlejší růst mezd. Tento týden prosadily nárůst platů o víc než čtyři procenta a možnost zkrácení pracovní doby odbory IG Metall. Podobné požadavky se čekají i od dalších odborových centrál. Německé firmy mají s nedostatkem pracovní síly ještě větší problémy než ty české.

Berlín je taky vstřícný k návrhům na další integraci eurozóny, což prosazuje například francouzský prezident Emmanuel Macron. Koalice souhlasí například s tím, aby mohly země eurozóny dostat z evropského rozpočtu finanční podporu třeba v případě, že by je zasáhla náhlá recese. Jedná se o pomoc státům, které by stále byly solventní, nikoliv o půjčky zemím na kraji bankrotu, jako bylo Řecko nebo Irsko.

Koalice chce i masivní investice do digitalizace či do školství, aby si německá ekonomika udržela náskok před řadou konkurentů z celého světa. "Nemůžeme se spolehnout jen na to, že Německo je na tom teď dobře," varovala kancléřka Merkelová.

Tyto a další plánované investice by měly dál zrychlit růst německé ekonomiky. Na tom by mohlo vydělat i Česko, pro které je Německo zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem.