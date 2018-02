Od začátku letošního roku posílá Moskva kvalitnější ropu do Číny, aby naplnila mezistátní dohodu. Na evropské zákazníky zbývá ropa s vyšším obsahem síry. Proto musí evropští odběratelé dokupovat i lehčí ropu, aby jejich rafinerie mohly tu ruskou vůbec zpracovat. Upozorňuje na to agentura Reuters.

Od počátku ledna, kdy Moskva zvýšila dodávky do Číny, teče do Evropy ropa Urals v horší kvalitě, než jakou předepisují normy. Pro Reuters to uvedlo osm zdrojů z trhu s ruskou ropou. Maximální obsah síry má být 1,8 procenta, což společnost Transněfť porušuje.

"Stížnosti od spotřebitelů jsme zatím nedostali. Dlouhodobě jsou všechny dodávky v rámci státní normy," řekl Reuters představitel Transněfti Igor Děmin. Přiznal ale, že potíže jsou s hustotou ropy a že již Transněfť informovala odběratele, že letošní dodávky budou mít tento problém.

Firma odpovídá za to, že v ropovodech bude standardizovaná směs, namíchaná z různých druhů ropy. Podle odborníků to znamená, že Rusko nemá dostatečné množství lehké ropy, ze které by se dala naředit směs k exportu na Západ.

Hlavně se to týká dodávek ropovodem Družba, přes který se ropa dostává do rafinerií v Polsku, Německu, Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Většina těchto podniků přitom nemá možnost plně nahradit dodávky z Ruska. "Momentálně nemůžeme nakoupit všechno z tankerů, ale to, co teče z Ruska, také nemůžeme zpracovat. Musíme snížit nákup Uralsu a začít s dodávkami lehké ropy, abychom si to namíchali sami," řekl představitel jedné z evropských rafinerií.

V polském koncernu PKN Orlen potvrdili agentuře Reuters, že v posledních týdnech zjistili zvýšený obsah síry v dodávkách. "Pozorujeme zhoršení kvality ropy Urals, především kvůli obsahu síry. Je to důležitá otázka v kontextu naší budoucí spolupráce s ruskými partnery," prohlásil viceprezident PKN Orlen Miroslaw Kochalski, který byl včera odvolán.

Nevyloučil, že pokud bude zhoršení dodávek pokračovat, koncern zahájí jednání s ruskými prodejci o změně ceny. "Pokud část parametrů neodpovídá smlouvě, je to důvod k jednání, mimo jiné i o ceně. V našich dohodách se především soustřeďujeme na kvalitu zboží," prohlásil Kochalski.

Rusko bylo donuceno přesunout většinu lehké ropy na dodávky do Číny, aby splnilo mezistátní dohodu o exportu ropy přes ropovod ESPO z východní Sibiře. Původně se předpokládalo, že bude zásobován z nových nalezišť, ta ale zatím nejsou v provozu.

Někteří experti tvrdí, že to je kvůli omezením těžby v rámci kartelu OPEC, jiní upozorňují, že naleziště zdaleka ještě nejsou připravena technologicky. Výsledkem ovšem je nedostatek lehké ropy pro evropský trh. "Prioritu má dodržení dohody s Pekingem, evropští klienti dostanou to, co zbylo," říká jeden z ruských obchodníků s ropou.