To, že se nestihnou zavést změny v elektronické evidenci tržeb, které požadoval Ústavní soud, ještě letos do března, se přes veškeré ujišťování ministryně financí v demisi Aleny Schillerové dalo tušit. Politici jsou zaměstnaní vyjednáváním o vládě a případných koalicích a na "podružnosti" nemají prostě čas.

Otázkou je, nakolik je možné rozšíření evidence na všechny plánované skupiny v příštím roce, kdy se to podle ministerstva financí už dá stihnout poměrně reálně. Teoreticky by tomu nemělo nic bránit, původní zákon prošel parlamentem, kdo má mít kasičku, je jasné a posun o pár měsíců daný novelou by na tom vlastně nic měnit neměl.

Ve třetí a čtvrté vlně, které zřejmě nakonec ministerstvo financí spojí do jednoho balíku, mají pod evidenci spadnout například taxikáři, čemuž nikdo − s ohledem na jejich pověst − bránit nebude. Ale také lékaři, kteří se doposud nestihli smířit s elektronickým receptem a EET u nich zcela evidentně žádné nadšení rovněž nevzbuzuje. Jejich vyjednávací pozice je na rozdíl od taxikářů daleko větší. Otázkou také je, jak nakonec dopadnou řemeslníci, kteří byli původně zařazeni do čtvrté etapy.

EET má totiž kromě ekonomických dopadů také takřka nekonečný politický potenciál a ten si strany nenechají vzít. Rozhodně ne teď, když není jasné, jaká koalice, a jestli vůbec nějaká, vznikne. Rozdělení sil není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Ano, pravice je proti a levice pro − teoreticky. Jenže pod návrhy, které požadovaly výjimky, byli podepsáni všichni včetně vítězného ANO. Třeba návrh vyjmout z EET sociální ústavy, nemocnice i část ambulancí požadovali senátoři za sociální demokraty, KDU-ČSL, ANO, KSČM a Severočechy. Pravicové strany chtěly alespoň omezit EET výhradně na plátce daně z přidané hodnoty. Nic z toho zatím neprošlo.

V případě rozšíření na další vlny mohou strany použít argument Ústavního soudu, který mimo jiné doporučil, aby se politici znovu podívali na dopady, které zavedení EET na jednotlivé skupiny podnikatelů má. Dalším důvodem proti by mohl být očekávaný cenový skok po zavedení EET, ke kterému už došlo například v restauracích, a stejný vliv může a pravděpodobně bude mít i na ceny služeb.

Rozšíření evidence nemusí mít tak hladký průběh, jak si ministerstvo financí nyní slibuje. Přes veškeré průzkumy o tom, kterak EET narovnala podnikatelské prostředí a vylepšila daně, nyní jde o politiku. A tam žádné skutečné argumenty neplatí.

