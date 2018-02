Filozofové se nicotu pokoušeli popsat na stovkách stran. Tvůrcům posledního dílu filmové "sadomasochistické trilogie pro hospodyňky", nazvaného Padesát odstínů svobody, se nicotu podařilo zhmotnit na ploše dvou hodin. Snímek, který od včerejška hrají kina, dovršuje dílo vymykající se snad i přírodním zákonitostem.

Už první díl jménem Padesát odstínů šedi se vydal na odvážný terén. Brakovou pohádku o popelce, která v oříšku místo šatů najde roubík a pouta, se režisérka Sam Taylor-Johnsonová pokusila natočit jako vztahové drama. Zůstalo jen u pokusu, neboť filmařka nejspíš zapomněla, že k dispozici nemá skutečné postavy. A hlavně že když z braku odstraní všechen nevkus a z erotických scén smyslnost, nezůstane nic. Pečlivě designované nic.

O toto "nic" nyní nástupce na režisérské židli James Foley dál vzorně pečuje. Je po svatbě a milionář Christian už původní smluvní pakt o nezvyklých sexuálních praktikách s "knihomolkou" Anastasií stihl proměnit v lásku. Tudíž se rozevírá prostor pro manželské radovánky, natočené jako reklama na luxus.

Film Padesát odstínů svobody

Režie: James Foley

CinemArt, česká distribuční premiéra 8. února

Líbánky v Paříži a na Azurovém pobřeží však přeruší zpráva, že se kdosi vloupal do Christianova sídla. Z luxusních jacht je třeba přesedlat do soukromého tryskáče a vrátit se domů do Seattlu. Tam vyjde najevo, že narušitelem je Anastasiin bývalý šéf Jack. Ten se pak po zbytek filmu pravidelně vynořuje coby jediné vzrušení ve vyprázdněných životech manželů.

Ne že by snad zmizel známý červený pokoj a sadomasochistické hrátky v něm. Ale ty nebyly vzrušivě natočené ani dříve. A žádný vibrátor ani anální kolík nezamaskuje fakt, že kromě smyslnosti uprostřed manželského života ztratily i smysl. Už nejsou hybnou silou děje, jen zbytečnou dekorací.

Na otázku, koho může naplňovat sledování osudů dvou hrdinů, kteří mají hezčí těla, tučnější bankovní konta a dětinštější pohled na svět než většina diváků, není snadná odpověď.

Určitě to nejsou fanoušci thrillerů, protože uměle naroubovaná zápletka s pomstychtivým bývalým šéfem se omezuje na dvě "napínavé" scény a jednu honičku. Ta je opět natočená bez adrenalinu, jako reklamní spot na auto. Největší vzrušení při sledování přináší úvaha: kde se ta tichá myška Anastasia naučila řídit jako závodnice?

Jde však jen o další střípek ústředního paradoxu trilogie. Anastasia střídavě vystupuje jako emancipovaná hrdinka a ustrašená školačka. Chvíli splněná fantazie autorky knižní předlohy série E. L. Jamesové, jindy věrná kopie životem utrápené čtenářky červené knihovny. A podobně nedospěle se oba protagonisté chovají také k sobě navzájem.

Není divu, že většina romancí svatbou končí. Z hlediska žánru už není co vyprávět a pošetilé výstřelky počínající zamilovanosti se hrdinům odpouští snáze, než když se jalově chovají i po svatbě. A tak pokud se zrovna čas od času neobjeví pomstychtivý Jack s nožem v ruce, hrdinové se marně pokoušejí přesvědčit diváky, že k sobě opravdu něco cítí.

Nelze je milovat, nenávidět, ba ani se jim smát − na to snímek své brakové kořeny umně maskuje.

Pravda, tento díl obsahuje několik odlehčených scén, díky nimž divák na dvě tři vteřiny k Anastasii málem pocítí sympatie. Jejímu muži taková emoce nehrozí nikdy. O to víc pak rozčílí scenáristický obrat v pojetí postav o 180 stupňů.

Padesát odstínu svobody je vlastně jeden velký podvod. Nabízí ušlechtilejší verzi braku, ovšem bez brakově upachtěné, ve své neumětelskosti upřímné zábavy, s žádnou přidanou hodnotou. Je tak dokonale bezcharakterní, že nedokáže publikum ani urazit svou hloupostí.

Anebo je celý film možná jen umně maskovaná iluze lásky mezi dvěma postavami, které nic nespojuje a ony přesto nakonec běhají s potomkem po louce zalité sluncem − kdyby ten záběr někdo zastavil, nabízela by ho každá fotobanka coby univerzálně kýčovitý obraz štěstí.

Divák však odchází z kina a jen se modlí, aby potomek nezabránil hrdinům v návštěvách červeného pokoje a tamních erotických hrátkách. Neboť anální kolík je to poslední, co ty dva spojuje. A bez něj by ani pobyt na rozjasněné louce nebyl obrazem štěstí, ale vizí pekla.

Ve třetím dílu zvaném Padesát odstínů svobody, který opět vznikl adaptací románu E. L. Jamesové, se otevírá prostor pro manželské radovánky protagonistů. Foto: CinemArt