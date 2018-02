Stamiliony lidí ve středu nezačínaly ranní rozhovory řečmi o počasí, politice nebo o fotbalu. Tématem dne byla velkolepá vesmírná jízda, kterou mohli sledovat živě a která jednoznačně ovládla sociální sítě. Start Falconu Heavy, bravurní představení pomocných stupňů s hypnotickým synchronizovaným přistáním a k tomu pohled na rudé auto vzdalující se od zeměkoule, to vše zabrnkalo na fantazii propojené globální vesnice tak, jako to už dlouho žádná kosmická událost nedokázala.

Průkopnické počiny Sputnikem počínaje a výpravou astronautů na Měsíc konče lidstvo fascinovaly asi ještě intenzivněji a měly určitě větší vědecký význam než zkušební (tento přívlastek se sluší zdůraznit) mise Falconu Heavy. Jenže od prvního letu na Měsíc už uplynulo skoro padesát let. Od té doby prestiž kosmonautiky, přes všechny pokroky v meziplanetárním výzkumu a vědecké triumfy umožněné vesmírnými teleskopy, slábla. Spolu s tím hubly i rozpočty na lety. Od skončení studené války zažívá americká NASA − přes kratší období politické přízně, jaké bylo během části mandátu George W. Bushe − období stagnace.

Související Včera Podívejte se na úspěšný start Falconu Heavy. Jeden ze tří stupňů se zřítil do oceánu Včera Video "Měl jsem před očima obrázek gigantické exploze na startovací ploše," popsal své pocity těsně přes startem Falconu Heavy zakladatel společnosti...

Soukromé vesmírné závody…

Není spravedlivé NASA shazovat. Má za sebou skvělé úspěchy při výzkumu Marsu a vnějších planet i jejich měsíců, ale při volbě konstrukčních řešení umožňujících cestu do "blízkého vesmíru" neměla − a politici, kteří ji úkolovali − zrovna šťastnou ruku. Zejména sázka na raketoplány se velmi nevyplatila.

Záměr získat opakovaně použitelný "dopravní prostředek" s velkým prostorem pro náklad vypadal logicky a imponoval i vojákům, ale realita 70. let vedla ke kompromisům, jejichž výsledkem byl pouze "recyklovatelný" raketoplán doplněný obřími raketami na jedno použití. Navíc raketoplán byl kvůli své velikosti a křídlu příliš zranitelný. Po katastrofě Columbie už bylo zřejmé, že každý start je natolik rizikovou a organizačně složitou záležitostí, že není jiná cesta, než program ukončit, i když za něj Američané neměli náhradu.

Pouhých šest a půl roku po posledním letu raketoplánu Atlantis vypadá situace mnohem lépe. Soukromá firma SpaceX poháněná kupředu vizionářem a self-made miliardářem Elonem Muskem dokázala, že už je reálné využívat drahé raketové motory opakovaně. V tom tkvěl i jeden z hlavních úspěchů premiérového letu Falconu Heavy: na Zem se bezpečně vrátily dva pomocné stupně, a i když hlavní spadl do moře příliš rychle, technici mají dost dat na to, aby pokročili o kus dál. Navíc bezchybně zafungoval druhý stupeň, takže SpaceX má blíž k důležitým zakázkám na dopravu "speciálních" (tedy vojenských) družic na oběžnou dráhu. Bez státních peněz či perspektivy jejich získání, od NASA i od vojáků, by totiž vesmírné podnikání ještě ekonomicky nefungovalo.

Samotná Muskova firma ale vznikla díky soukromému kapitálu, stlačovala náklady, jak se na privátní firmu sluší, a od začátku důsledně bojovala o zakázky. Díky tomu si na svůj provoz vydělala už v roce 2014.

O vesmírný úspěch se snaží i další podnikatelé, přičemž pozornost přitahuje ten nejbohatší z nich, zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Hodnota jeho majetku se šplhá ke 120 miliardám, takže neměl problém hned čtyři investovat do svého vesmírného start-upu Blue Origin. S tímto zázemím nejsou plány na pilotované lety s opakovatelně použitelnými raketami jen sněním.

… a spousta zábavy

"Recyklovatelné" Falcony už nyní nabízejí levnější cestu na oběžnou dráhu než konvenční řešení. Oproti ceně Saturnu 5, který sice dopravil astronauty k Měsíci, ale dlouhodobě byl i pro bohatou Ameriku ne­udržitelný, je už úplně z jiného vesmíru. Konkurence a úspory z rozsahu slibují cenu kilogramu nákladu dopraveného na oběžnou dráhu tlačit ještě níž.

Vesmírné podnikatele čeká určitě řada nezdarů a fotogenických havárií, ale i ty, jak už ukázal showman Musk, mohou posloužit jako reklama. Jeho záliba v chytrých popkulturních narážkách, kterými je současná mise přímo prošpikována, pomáhá přitáhnout zájem širokého publika. A celé dobrodružství je, bráno dle současného výkonu ekonomik v porovnání se zlatým věkem kosmonautiky v 60. letech, vlastně za hubičku.

Související