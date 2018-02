Vánoce jsou pryč, co teď? Marketingová oddělení většiny firem na to jdou jednoduše, snaží se svézt na vlně jiných svátků. Teď se blíží Valentýn, a tak tu máme záplavu telefonů, notebooků či sluchátek v červené, nebo alespoň růžové barvě.

Představa, že abyste žili plnohodnotný vztah, musíte své drahé polovičce dát iPhone X, sluchátka Sony nebo třeba Nintendo Switch, je smutná. Totéž platí o iPadech a noteboocích s kamínky Swarovski ke svátku matek a nabídce herních konzolí nebo nerozbitných telefonů ke svátku otců. To vše působí spíše jako snaha za lásku zaplatit než ji ocenit.

Navíc ani skutečný lovebrand, jakým Apple nepochybně je, není nutně zárukou úspěchu. Před čtyřmi lety někdo v Číně koupil 99 iPhonů 6s, které složil k nohám své vyvolené na parkovišti před firmou, kde oba pracovali. Dala mu košem, chtěla diamanty. Drahé kameny totiž každý rok neztrácejí na hodnotě a mají neomezenou životnost a nikdo je nezpomalí kvůli vyčerpané baterii. Možná by stačil i jeden obyčejný diamant a za zbylých 1,5 milionu korun (v přepočtu) by si mohli budoucí manželé pořídit bydlení nebo vyrazit na dlouhou a romantickou cestu kolem světa.

Loni nicméně podobný krok vyšel − opět čínskému programátorovi, který složil do tvaru srdce 25 iPhonů X. Položil je na okvětní plátky růží − jeho snoubenka nakonec kývla. Ne proto, že by chtěla 25 telefonů téměř bez rámečků, ale protože zbylo i na prsten s drahým kamenem. A protože nikdo nepotřebuje 25 stejných telefonů, snoubenci je rozdali přátelům. Pořád je to teatrální a snobské gesto, ale dává větší smysl než čtyřnásobný počet iPhonů. Dvacet pět jich prý bylo proto, že právě tolik let je nevěstě. Roztomilé.

Velká gesta mohou najít vděčné obecenstvo, ale stejně tak mohou mít smysl i elektronické dárky. Má to však svůj čas. Třeba v prosinci a červnu. K Vánocům "velké" dary tak nějak patří. Věci, které se nekupují jen tak, které znamenají nezanedbatelný výdaj. I dárky za vysvědčení jako odměna za dobře odvedenou práci ve škole dávají trochu smysl. Ne všichni rodiče i dětští psychologové s tím souhlasí, ale nový notebook je pro školáky nejen zábava, ale i "pracovní" nástroj.

Lepší je ale vrátit se k Valentýnu. I když jej nevyznáváte, zkuste ho využít. Kupte pár růží a nechte je hezky nazdobit. Srdíčka nejsou povinná. Připravte steak z kvalitního masa. Přidejte láhev cavy nebo prosecca a jako dezert servírujte Haagen-Dazs. A pro jistotu to udělejte už tenhle víkend.

Jestli to vašemu protějšku nebude stačit a bude hledat dárek s baterií (a nebude to designový vibrátor), zkuste hledat jinde.

Související