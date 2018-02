Nejlepší způsob, jak vydělat na telefonu více, je nabídnout několik jeho verzí, které se liší kapacitou úložného prostoru. Průkopníkem této strategie je Apple, který neumožňuje do telefonů vložit paměťové karty. Aplikace pro chytré telefony od Applu jsou přitom v průměru dvojnásobně velké ve srovnání s Androidem. A například všudypřítomný Facebook je dokonce sedmkrát větší než verze pro Android. Aktuální verze pro iOS má téměř 500 MB, verze pro Android jen 74 MB.

Analýzy dostupných dat ukazují, že velikost aplikací rok od roku roste. Majitelé iPhonů se u deseti nejpopulárnějších aplikací musí rozloučit s přibližně desetinásobně větším prostorem na disku než v roce 2013. Pohled na stejné aplikace pro Android je o něco pozitivnější, velikost datových souborů stejných deseti aplikací vzrostla jen o 247 procent.

Vedle velikosti instalačních souborů je zajímavé sledovat také četnost aktualizací populárních aplikací. V případě Facebooku pro iOS vyšlo v roce 2017 celkem 48 nových verzí, to představuje více než 20 GB stažených dat. Takové množství se projeví i na pevném připojení s datovými limity.

32 GB minimum Vnitřní úložiště telefonů nepatří vždy mezi první parametry, které zákazníci hodnotí. Koupit si ale telefon s 8 nebo 16 GB je v dnešní době příliš velké omezení i při použití paměťových karet.

Důvodů pro výrazné rozdíly ve velikosti aplikací pro iOS a Android je hned několik. Tím nejvýraznějším je přístup Applu a Googlu k distribuci aplikací. Apple vsadil na unifikované instalační soubory, Google tvůrcům aplikací umožňuje vytvořit několik variant určených různým telefonům. Aplikace pro iOS tak obsahují několik variant grafických prvků s nízkým i vysokým rozlišením potřebným pro iPad Pro nebo iPhone X, na telefonech s Androidem mohou vývojáři velikost obrázků měnit přepočítáním do vyššího nebo nižšího rozlišení − to může snížit ostrost a množství zobrazených detailů, ale výrazně to snižuje velikost aplikace.

Velikost nainstalovaných aplikací dále roste s tím, jak si stahují data z internetu. Facebook je ideální příklad i v tomto ohledu. Po instalaci má na Androidu opravdu 70 MB, ale po prvním spuštění už zabere 240 MB. Podobně umí růst i webové prohlížeče nebo Spotify a Netflix, i bez toho, aby si uživatel stáhl hudbu nebo filmy pro off-line sledování.

Problém pro uživatele i výrobce

Samotný růst velikosti aplikací nemusí být nutně problém. Aplikace přidávají nové funkce, mění svou podobu, přidávají nový obsah. Problém je ale v tom, že kapacita paměti v telefonech neroste stejně rychle. U základních verzí telefonů od Applu a Googlu vzrostla za posledních pět let ze 16 GB na 64 GB, tedy na čtyřnásobek. Velká část telefonů mezi uživateli však stále spoléhá na úložiště s poloviční nebo ještě menší kapacitou. Pro ně je rostoucí velikost aplikací problematická. A nejen pro ně.

Nedostatek prostoru patří k obvyklým důvodům odmítnutí aktualizace operačního systému i aplikací. Na tento problém narazil ve velkém Apple před třemi lety při vydání iOS 8, kdy řada uživatelů s 8 nebo 16GB iPhony nemohla nový systém nainstalovat. Apple proto po čtyřech měsících vydal aktualizovanou verzi, která měla menší nároky na volné místo.

Důležitá je velikost instalačních souborů i pro Google. Potenciál růstu se pro Google i výrobce telefonů omezuje na Čínu, Indii a africké země, kde většina uživatelů kupuje extrémně levné telefony, které mají často stále ještě 8 GB prostoru pro data. Google pro tyto zákazníky začal vyvíjet nejen upravenou "odlehčenou" verzi Androidu Go, ale také jednodušší a menší aplikace jako je YouTube Go. Ty zároveň podporují práci s daty bez připojení k internetu (pomocí wi-fi nebo Bluetooth) včetně lokálního sdílení videí z YouTube v nízkém rozlišení. Odlehčené verze svých aplikací ve snaze oslovit zákazníky s levnými telefony nabízí také Facebook.

Velikost aplikací si začali hlídat také tvůrci mobilních videoher. Příliš velké instalační soubory totiž mohou uživatele odradit, popřípadě dělají z her snadný cíl ve chvíli, kdy se uživatel snaží uvolnit na telefonu místo. Vedle instalačních souborů si však aplikace mohou stahovat doplňkové soubory, které jsou často citelně větší než úvodní soubor stahovaný z App Storu nebo Google Play.

Místo lze uvolnit, nebo přidat

Vedle aplikací zabírá nejvíce místa v telefonech výsledek tvůrčích činností − fotografie a videa. Zejména natáčení videoklipů ve 4K rozlišení je náročné na úložný prostor − a výrobci telefonů doporučují ukládání videí v tomto rozlišení do interní paměti. To znamená, že nadšení fotografové nebo kameramani by měli při koupi telefonu volit verze s co největším úložištěm.

Nejsnazším způsobem, jak uvolnit místo v telefonu, je po smazání nepoužívaných aplikací přesun fotografií a videa. Aplikace Google Photos/Fotky Google nabízí automaticky uvolnění prostoru přesunutím starších nebo nedůležitých fotografií čistě do cloudu − v omezené kvalitě zcela zdarma, při zachování originálního rozlišení zálohované fotografie využívají datový limit na Google Disku, který je u bezplatných účtů 15 GB. Možnost automaticky zálohovat fotky na internetové servery nebo vlastní síťový disk nabízí i další výrobci.

Další paměť lze přidat do většiny telefonů s Androidem prostřednictvím paměťových karet. Nelze to ale například u telefonů Nexus a Pixel od Googlu. U řady telefonů s podporou dvou telefonních karet pak uživatelé musí volit mezi dvěma SIM a paměťovou kartou − jedna zdířka je sdílená. Výjimkou je například Galaxy A8 2018 od Samsungu.

Méně praktickou možností připojit externí paměť k telefonům bez místa na paměťovou kartu nabízejí externí disky a klíčenky s odpovídajícím konektorem − Lightning pro Apple, micro USB nebo USB Type-C pro telefony s Androidem. Existují i bezdrátové disky, jako je WD My Passport Wireless Pro, který má zabudovanou baterii a je populární třeba mezi profesionálními fotografy − data přenáší přes wi-fi, nikoliv přes pomalý Bluetooth.