Synonymem pro traktory je v Česku značka Zetor. Vyrábí je už 72 let. Za tu dobu továrnu opustilo více než 1,3 milionu strojů. V období let 1960 až 1980, které se dá označit za zlatou éru prodejů Zetoru, podnik vyvážel traktory do více než 130 zemí. Tehdy vyjelo z bran brněnského závodu i 30 000 traktorů za rok. "Zetor sloužil jako artikl, za který Československo měnilo valuty nebo jiné komodity se západními zeměmi," říká Alexandr Kuchař, PR specialista firmy.

Jenže socialistické plánování a nedostatečné investice do modernějších technologií způsobily postupný úpadek. V 90. letech už značka nedokázala konkurovat modernějším soupeřům a prodeje rapidně klesaly. Výroba byla prakticky zastavena, než Zetor v roce 2002 převzala slovenská společnost HTC holding.

Plány měla velké, avšak počet vyrobených strojů v posledních letech stále mírně klesá. Vloni Zetor nevyrobil ani 2900 traktorů (přesný výsledek firma zatím nezveřejnila). V roce 2016 vyrobil 3144 strojů, zhruba o 600 méně než v roce 2015. Ani zisky za loňský rok Zetor ještě nezveřejnil, ty má upřesnit až audit. Známé jsou jen výsledky za předloňský rok, kdy tržby společnosti klesly na 3,2 miliardy korun, což bylo téměř o půl miliardy méně než v roce předchozím.

I tak ale finanční ředitel značky Lukáš Krejčíř tvrdí, že hospodaření firmy je navzdory klesajícím prodejům stále v zisku, a věří, že představení dvou nových řad malých traktorů i expanze na asijské a africké trhy Zetoru letos pomohou.

Trh s traktory v Evropě stagnuje

Evropský trh je pro Zetor jednoznačně největším odbytištěm. A právě prodeje zemědělských strojů v Evropě v posledních letech stagnují nebo spíše klesají.

Historie Zetoru Zetor Z 25 (1946)

Ve Zbrojovce Brno byl představen první traktor pod novou značkou Zetor (zet jako Zbrojovka, koncovku -or měl od traktoru). Stal se československou legendou.

Zetor 3011 (1960)

Přichází Unifikovaná řada I (UŘ1). Ta díky standardizaci dílů zvýšila efektivitu výroby. Vzniklo mnoho verzí UŘ1, aby Zetor uspokojil požadavky různých zemědělců.

Zetor Crystal 8011 (1968)

Unifikovaná řada II (UŘ2) byla revoluční. Crystal byl první traktor na světě s bezpečnostní kabinou odolnou proti převržení a také byl uvnitř tišší než konkurence.

Zetor Crystal 16045 (1980)

Vrcholnou verzí řady Crystal byl typ 16045. Číslo 160 označovalo výkon stroje (160 koní), podle číslic 45 se pozná, že jde o model s pohonem všech kol.

Zetor 5211 (1984)

V 80. letech traktory putovaly hlavně do spojeneckých zemí Sovětského svazu, mezi nimi i základní model řady 2 na fotce. Číslo 11 značí pohon jedné nápravy.

Zetor od Pininfariny (2016)

V rámci oslav 70 let od svého založení Zetor ukázal koncept traktoru navrženého italským studiem. Konceptu se mají podobat všechny budoucí Zetory.

"Zemědělský segment je zásadně ovlivněn dotacemi, v podstatě se dá říci, že na přerozdělování a čerpání dotací je založeno zemědělství v celé Evropské unii. Čerpání dotací má sedmiletý cyklus a my se nyní nacházíme zhruba těsně za polovinou tohoto cyklu. Mnoho dotací tedy bude využito letos, případně v příštích dvou letech," vysvětluje Krejčíř.

Podle něj Zetoru nepomáhá ani embargo na ruský trh, kde je naopak zemědělství na vzestupu. "Rusko bylo pro mnohé výrobce významným odbytištěm," tvrdí Lukáš Krejčíř. Na traktory se ale embargo nevztahuje.

Jenže etablovat se na ruském trhu není jednoduché. Zkušenosti s tím mají nejen výrobci traktorů, ale i automobilky. Kvůli vysokému clu a ochranářství domácího trhu zahraniční automobilové koncerny produkují vozy v licenci s místními továrnami.

Aby Zetor pronikl na ruský trh, navázal spolupráci s tamní společností KEMP (Kovrov Electromechanical Plant). Brněnská firma dodává do Ruska sady traktorů, které se pak montují až přímo na místě. K dohodě kontraktu údajně došlo už na konci roku 2016 a vloni na východ putovaly bedny s první stovkou rozložených Zetorů.

Největší pozornost ale tento obchod získal ve chvíli, kdy se zástupci Zetoru připojili k politické misi v Rusku v čele s prezidentem Milošem Zemanem, která proběhla vloni v listopadu. "Na ruském ekonomickém fóru jsme s partnerem KEMP podepsali memorandum o dodávce celkem 6000 traktorů do roku 2022," dodává Krejčíř a vysvětluje, že na tak protekcionistickém trhu, jakým Rusko je, politická pomoc může pootevřít dveře. V případě Zetoru k zakázce za 550 milionů eur.

Podle Krejčířových zkušeností prý ale obdobně fungují i některé státy v Asii nebo Africe. Tamní vlády chtějí podpořit domácí rozvoj, a tak často vyžadují, aby se část výroby časem domestikovala. Je tedy možné, že v budoucnu bude Zetor dodávat na tyto trhy hlavní komponenty, avšak na tamních linkách bude probíhat finální montáž, případně výroba dílů, které je neefektivní dovážet, tedy například kola, plastové díly nebo skeletové kabiny.

Dobývání ztracených trhů

Největším problémem pro evropské výrobce zemědělských strojů je také neustále se zvyšující tlak na zpřísňování emisních norem. V posledních pěti letech se emisní normy u traktorů zpřísnily o 90 procent. Aby Zetory mohly těchto limitů dosáhnout, výrazně se zvýšily náklady na vývoj technologických řešení. Zetor byl podle Krejčíře nucen traktory zdražit.

Expanze na trhy, kde emisní normy, a tedy životní prostředí nikdo neřeší, může být pro výrobce zemědělské techniky jednou z cest, jak si zajistit odbyt. Ostatně Zetor se snaží každé dva měsíce vyjednat obchodní partnerství v dalších zemích, většinou v těch, kde obchodoval ještě jako československý státní podnik. "Velmi často nám minulost Zetoru, kdy prodával snad všude kromě Antarktidy, pomáhá. Lidé si značku pamatují. A také se stává, že na místních polích můžete potkat ještě stařičké modely Zetoru," říká Tomáš Jochman, marketingový specialista značky Zetor. V nedávné době se podniku podařilo vyjednat například spolupráci v Zambii, Keni, Íránu nebo Barmě. V současnosti má distributory téměř v 60 zemích.

"Zajímavou zkušenost jsme například měli teď na Filipínách. Ačkoliv jsme tu nikdy předtím Zetory neprodávali, lidé si značku pamatovali. V 90. letech tu totiž John Deere prodával traktory v naší licenci," dodává Jochman.

Tehdy Zetor navázal spolupráci se známým americkým výrobcem a brněnské traktory v zelenožlutých barvách John Deeru se prodávaly například i v Jižní Americe nebo Mexiku.

Zájem o jednoduché a levné traktory

Trhy v Asii nebo Africe nekladou nároky na ekologičnost zemědělské techniky. Podle zkušeností finančního ředitele Krejčíře je největší zájem o co nejjednodušší stroje, které mají co nejchudší výbavu, nízkou cenu a především je lze opravit svépomocí. A často to jsou traktory kabriolety, tedy bez střechy, protože v Africe by si zemědělec v kabině bez klimatizace pravděpodobně přivodil úpal.

Tato kritéria jsou přesným opakem toho, co chtějí zemědělci v západní Evropě. Současné moderní stroje mají ve standardní výbavě prvky, které běžně známe z osobních aut, tedy USB vstup, Bluetooth, autorádio a samozřejmě klimatizaci.

V Evropě je také enormní zájem o malé stroje vhodné pro hobby farmáře, vinaře, případně pro komunální odvětví. Právě proto Zetor uvedl na trh dvě nové modelové řady traktorů, Hortus a Utilix. I s jejich přispěním chce bojovat s klesajícími prodejními výsledky. Tyto malé zemědělské stroje pokrývají výkon od 40 do 70 koní a právě tento typ traktorů Zetoru chyběl. "Přitom třeba v Evropě pokrývá 20procentní podíl trhu s traktory a v Americe dokonce 50 procent," připomíná Krejčíř. Jde o první Zetory, které se nebudou vyrábět v Brně, ale v Jižní Koreji, odkud budou putovat do Evropy a USA.

Zetor chce letos uvést na trh také šestiválcový model Crystal s výkonem 160 až 170 koní. V plánu je prý i traktor s výkonem 200 koní. Toho se ale zemědělci dočkají nejdříve až za několik let.

