Pokud někomu přijde aktuální pražská politika naprosto bizarní, až pitomá, evidentně nepochopil, že magistrát má ve skutečnosti tajný plán. Jeho cílem není vytvořit "město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati", jak měla v úmyslu mytická, leč evidentně pobloudilá kněžna Libuše. Naopak, budoucí pevnost Praha, což je pravá meta současného vedení, má být městem "liduprázdným, jemuž se lidé budou vyhýbati". Ti, kteří v Praze přežijí, stanou se pak "národem silným a dobyvačným". Armáda Pražanů, jimž nejsou žádné útrapy cizí, posléze dobude svět.

Hospodářské noviny do imaginárního magistrátního díla s pracovním názvem "Plán P" nahlédly. Přinášíme výtah těch nejdůležitějších bodů, které mají město přenést do nové, lepší budoucnosti.

1. Pražské mosty

Pád lávky ve Stromovce, náhlé uzavření Libeňského mostu, plánovaná dvacetiletá oprava Karlova mostu jen pár let poté, co prošel kompletní rekonstrukcí, a potenciální zavření dalších více než sta mostů, které jsou podle oficiální analýzy Technické správy nemovitostí v havarijním stavu.

Na první pohled se zdá, že jde o důsledek naprosté neschopnosti spravovat svěřený majetek. Ve skutečnosti jde o důmyslnou strategii, jak v Praze vytvořit samostatné, naprosto soběstačné celky, které se budou moci ubránit jakékoliv síle včetně přívalu hordy (aktuálně dvanácti) uprchlíků.

Samozřejmě že magistrát výhledově počítá s odstraněním všech sedmi set pražských mostů, aby nikdo neměl šanci se sem dostat. Musí však postupovat opatrně. Jde o jeden z nejdůležitějších bodů pražské politiky, který by navíc nemusel být všemi obyvateli města akceptován s nadšením. Jako kompenzaci radnice nabízí obchodní centra na dosah ruky, což jsou také jediné objekty, které mají dodnes šanci získat stavební povolení. Na jejich zásobování prostřednictvím dronů se pracuje.

2. Modré zóny a zákazy vjezdu

Po návštěvě Florencie (a vůbec většiny italských historických měst, rakouských horských středisek či německých velkoměst) by člověk mohl podlehnout mylnému dojmu, že když už město zakáže cizákům parkování, nebo dokonce vjezd, učiní tak až poté, co motoristům nabídne zdarma nekonečné odstavné parkovací plochy v blízkosti pravidelné autobusové linky, jejíž řidič nejenže prodá lístek i cizinci, ale ještě ho navíc nasměruje na další dopravu do historického centra.

Praha ví, že tento přístup je naprosto scestný. Nejdřív se musí udělat průzkum, odkud proudí nejvíce příchozích. V druhé fázi je nezbytné omezit v těchto místech možnost parkování na nulu. Někdy je nutný zákaz vjezdu a zastavení, většinou však stačí prodat všechny pozemky, kde by i čistě omylem mohlo vzniknout veřejné parkoviště.

Teprve v tuto chvíli nastává ten pravý čas přikročit k vytvoření modrých zón. Základem je samozřejmě úzká spolupráce s policisty, jejichž hlavní činností už dávno není hledání zlodějů či násilníků, nýbrž součinnost při odtahu nesprávně zaparkovaných vozidel. To, že systém musí být po pár blocích, respektive v každé městské části jiný, neprostupný, je samozřejmé. Obyvatelé Prahy musí setrvávat v blízkosti svého bydliště. Ideální je systém v čase měnit, protože když už člověk nemůže dostat pokutu za to, že nezaplatil za zónu, měl by ji dostat aspoň za nesprávně vylepené potvrzení o parkování. Cíl takto nastavených zón je jasný: definitivně zakázat návštěvy. Jako bonus odpadnou i slabé pražské kusy.

3. Veřejná doprava

Jsou země, kde veřejná doprava plní funkci přesunu z jednoho místa do druhého. V Praze je jejím cílem plnohodnotný rozvoj člověka ve smyslu řecké kalokagathie, tedy jak ducha, tak i těla. V rámci boje proti civilizačním nemocem typu alzheimer mění pražský dopravní podnik trasy tramvají a autobusů několikrát za rok. Trasy metra zatím měnit nemůže, ale až přijde technologie samovrtného metra, nepochybně i podzemka začne přispívat k paměťovým cvičením obyvatel. Prozatím si dopravní podnik musí vystačit s tím, že průběžně některé stanice zavírá celé či případně jejich části, a to na neurčitě dlouhou dobu mnoha měsíců až let.

Podle dopravního podniku evidentně neexistuje jediný důvod, proč by měla mít jedna tramvaj po celý rok stejnou trasu. Stejně jako zřejmě neexistuje důvod, proč by hromadná doprava měla jezdit nejkratší trasou, například tunelem, což by mohlo zkrátit časy o několik světelných let. Magistrát ví, že spěch zabíjí a občany je třeba chránit i proti jejich vůli. Heslem dneška je dynamika a té se Pražanům díky logice hromadné dopravy dostává v plné míře. Stejně jako pohybu, protože každý obyvatel Prahy ví, že nejjistějším způsobem, jak se někam dopravit, je dojít tam pěšky. Jen nesmí jít o místo na opačném břehu řeky.

4. Osobní doprava

Tady se prostě člověk musí vcítit do geniálního ducha radního pro dopravu Petra Dolínka. Třeba jeho nápad uzavřít záhy po otevření vjezd do tunelu Blanka kvůli zácpám u něj. Jak prosté! Jak důmyslné! Není vjezd, nemůže být tlačenice u vjezdu. Nebo třeba zákaz vjezdu kamionům na okruh, který se buduje právě kvůli kamionům.

Zocelený pražský řidič ví, že i na dvoukilometrové trase může strávit několik hodin. V autě má proto kromě povinné lékárničky také svačinu, termosku s kávou a sebrané spisy nejméně o dvanácti svazcích.

Přesto se i přes snahu magistrátu omezit dopravu zavřením mostů, permanentním rozkopáním stále stejných ulic a vytvořením důmyslného systému zacyklených jednosměrek pořád najdou jedinci, kteří odmítají vláčet nákupy okružní cestou hromadnou dopravou.

I tady existuje elegantní řešení. Namísto dosavadních cedulí, které s předstihem dvaceti metrů upozorňují na uzavřenou cestu (již je nutné poté objíždět mnohakilometrovou trasou), budou výhledově cedule navádět řidiče na neexistující trasy. Třeba na Libeňský most, který v následujícím desetiletí důkladných debat na téma oprava / nová stavba spadne a urputné řidiče může sbírat Vltava.

5. Cizincům vstup zakázán

Praha patří Pražanům (bílým samozřejmě). Je docela dobře možné, že je ve světových bedekrech uváděna jako malebné město, kde se dá zažít nefalšovaná atmosféra českých Vánoc za poslechu české lidové písně Franze Grubera Tichá noc (když to složil, bylo Rakousko součástí českých zemí). Ve skutečnosti Praha cizince nechce. A usilovně na tom pracuje v dokonalé souhře externích pracovníků a pracovišť magistrátu. Jmenujme alespoň tři opěrné body: taxikáře, směnárny a revizory.

Jistě, jsou místa, kde je systém placení za MHD stejně zmatený jako u nás. Třeba v Hamburku, kde cenu jednotlivé jízdenky určuje vzdálenost (stačí zadat cílovou stanici a vypadne lístek). Pro mnohé cizince jde o stejně nepochopitelný systém jako zdejší nákup v nefunkčních automatech na drobné.

Ani zakoupení lístku však dotyčného nevyviní. Pokud si není schopný přečíst návod na jízdence, k jehož rozluštění je potřeba elektronový mikroskop, stane se lovnou zvěří revizorů, kteří se cíleně soustřeďují na lov cizojazyčných osob. Představa, že by stejně jako v Hamburku trpělivě vysvětlili omyl, kterého se cizinec dopustí, je nesmyslná. Aspoň z pohledu plánu Prahy.

Pokud se chce cizinec vyhnout městské dopravě, může samozřejmě zvolit jízdu taxíkem. Měl by se však připravit na to, že čtyři z pěti taxikářů si naúčtují víc, než by odpovídalo vzdálenosti. Pokud cizinci náhodou nějaké peníze zbudou, definitivně o ně přijde ve směnárnách, které jsou "v řešení" zhruba posledních dvacet osm let. Ale je to čistě jeho vina, v Praze prostě nemá co dělat.

6. Stavební povolení

O tom, jak lze doopravdy získat pražské územní rozhodnutí a posléze povolení ke stavbě, dostupné materiály urputně mlčí. Cílenou strategií, na které radnice usilovně pracovala mnoho let, zjevně bylo vybudovat byrokratické království, jímž nelze v čase, kterým disponuje běžný smrtelník, projít.

Stavět rychle není podle pražského magistrátu žádným uměním. Co na tom, že 250 vojáků v rámci cvičení Elbe 2017 dokázalo postavit za 45 minut most dlouhý 145 metrů, který snese zatížení 60 tun a jako lávka ve Stromovce by naprosto stačil? A Pražané by možná vojákům odpustili, kdyby stavbu protáhli třeba i na pár hodin.

Ne, umění stavět je rafinovanější. Jak ukazuje už jen záměr výstavby zmíněné lávky, spěch nikam nevede. Lávka potřebuje polaskat předehrou (ta zahrnuje výběrové řízení na zajištění projektové a inženýrské činnosti, zhotovení jednostupňové projektové dokumentace a projednání dokumentace spolu se žádostí o vydání stavebního povolení a konečně vydání stavebního povolení), která má trvat zhruba rok. Ve skutečnosti tento šťastný čas rozechvělého očekávání, kdy se budou papíry přesouvat z jedné místnosti magistrátu do druhé a zpátky, nemá žádné limity.

Pokud přece jen magistrát stavební povolení nějakým nedopatřením vydá, nastane čas vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pak přijde čas soudů neúspěšných uchazečů o výstavbu. Jenže cíl je jasný − žádná lávka stejně nevznikne, jak už bylo na začátku řečeno. Přesto lze považovat proces výstavby mostů za neuvěřitelně rychlý. Zejména ve srovnání s výstavbou bytů, kde počet povolení klesá úměrně k rostoucí poptávce. Jak jinak ale odradit zájemce o bydlení v Praze, které nic jiného neodradí?

Ve chvíli, kdy se podaří Praze definitivně naplnit vytčené cíle Plánu P, nastane konečně ráj na zemi − pro vyvolené, kteří měli tu sílu jej přežít. Ti pak dostanou od magistrátu zvláštní odměnu. Například celoživotní lítačku, kterou budou moci využít na nesmyslných trasách a kterou si budou moci jejich potomci zalít třeba do betonu, jejž by jinak použili na stavbu obytných domů.