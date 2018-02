Pětadvacetiletá žena s mužem, který vypadal jako její otec, nastoupila s příručním zavazadlem do letadla společnosti Korean Air v Bagdádu. Tašku odložila do skříňky u stropu tašku. Během mezipřistání v Abú Dhabí i se spolucestujícím vystoupila, ale taška zůstala. Za několik hodin v ní explodovalo výbušné zařízení. Boeing se 115 lidmi na palubě se 29. dubna 1987 zřítil do Indického oceánu, nikdo nepřežil. Pachatelku dopadla policie druhý den na ostrově Bahrajn. Nestihla spolknout pilulku s jedem. Pravé jméno ženy bylo Kim Hjon-hu. Vycvičená severokorejská teroristka a vražedkyně. Jihokorejský soud jí vyměřil trest smrti, ale prezident vražedkyni udělil milost.

Po téměř jednatřiceti letech promluvila veřejně v rozhovoru pro americkou televizi NBC. Kvůli zimním olympijským hrám, které začnou zítra v jihokorejském Pchjongčchangu. Korejci z obou stran rozděleného ostrova půjdou na zahajovací ceremoniál společně pod jednou vlajkou. Přijedou i severokorejští sportovci, hokejistky z jihu a severu dokonce vytvořily jeden tým.

Dnes je mnohé jinak než v době, kdy Kim Hjon-hu vložila bombu do letadla, protože chtěla Jihokorejcům zkomplikovat pořádání letní olympiády v Soulu v roce 1988. Cílem teroristických útoků bylo přesvědčit sportovní svět, že Jižní Korea není bezpečná. "Měla jsem vymytý mozek a položit život za vůdce Kim Ir-sena a jeho rodinu jsem považovala za čest. Věřila jsem, že sabotovat olympiádu je nutné, že to přinese revoluci a sjednocení Koreje," uvedla dnes pětapadesátiletá žena v rozhovoru.

Velké sportovní akce pořádané Jižní Koreou Letní olympijské hry 1988 v Soulu KLDR se snažila hry zhatit a prokázat, že nejsou bezpečné. Zorganizovala pumové útoky na jihokorejskou prezidentskou delegaci v Rangúnu v roce 1983 nebo na letoun společnosti Korean Air v roce 1987. Olympiáda proběhla úspěšně, Severní Korea ji bojkotovala. Fotbalové mistrovství světa 2002 Jižní Korea pořádala šampionát spolu s Japonskem, její tým se dostal až do semifinále. Před mistrovstvím se uvažovalo o tom, že několik zápasů by mohl hostit severokorejský Pchjongjang. Tamní stadion ale nesplňoval předpisy Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 Ačkoliv se krize kolem KLDR v důsledku jejích jaderných testů a zkoušek balistických raket loni zhoršila, vůdce Kim Čong-un v novoročním projevu nabídl Jihu na dobu her smír. KLDR na rozdíl od roku 1988 tentokrát vyšle své sportovce, hokejistky ze Severu a Jihu dokonce nastoupí ve společném týmu.

Změnila se. Vzala si Jihokorejce a stále žije pod dohledem ochranky, protože severokorejský režim na zradu ani po letech nezapomíná. Kim Hjon-hu, jak říká, často chodí k památníku 115 obětí jejího činu, prosí za odpuštění a modlí se za jejich duše. Ke zprávám o dialogu a sblížení obou Korejí, které zahájil nečekaně umírněným novoročním projevem severokorejský vůdce Kim Čong-un, je skeptická. "Společný korejský tým má sloužit jako reklama pro Kima. Až hry skončí, zase začne s provokacemi," je přesvědčená bývalá agentka.

Severokorejské Spice Girls

Korejská lidově demokratická republika neboli KLDR, jak se Severní Korea oficiálně nazývá, pošle na jih přes nejstřeženější a nejvíce militarizovanou hranici 22 sportovců. Dorazí také hudebníci a tanečníci. Například dívčí popová skupina Moranbong, která oslavuje "hrdinného vůdce" Kim Čong-una a přezdívá se jí "severokorejské Spice Girls". Velký rozdíl proti hrám v Soulu, které KLDR bojkotovala.

Letošní olympiádě v Pchjongčchangu předcházela krize na poloostrově. Pchjongjang vyzkoušel atomové nálože a balistické rakety, v listopadu dokonce mezikontinentální střelu. Americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem na Severní Koreu, který by pravděpodobně vyvolal nejhorší válku za několik desetiletí. Hry se přitom konají jen osmdesát kilometrů od hranice jihu a severu. Za hranicí má Severní Korea obrovskou dělostřeleckou sílu, nasměrovanou na Soul.

Nejen Jižní Korea si oddechla, když Kim Čong-un vysláním sportovců do Pchjongčchangu de facto garantoval klidný a bezpečný průběh her.

"Severokorejský režim využije olympiádu a společné vystoupení korejského týmu pro svoji propagandu. Kim Čong-un bude vyobrazován jako ten, kdo konečně sjednotí korejský národ a díky němuž budou všichni Korejci zase jedna rodina. Je ale velký rozdíl v tom, jak se na severu dívají na jihokorejskou vládu a jak na Jihokorejce samotné. Vláda je severokorejskou propagandou popisována jako loutka proradných Američanů, Jihokorejci ale v očích Severokorejců nikdy nebyli nepřítelem. Ba naopak. Jsou to bratři, kterým je třeba pomoci od nadvlády krutého imperialismu. A kdo jiný by měl sjednotit korejský národ než severokorejský vůdce?" řekla Hospodářským novinám Nina Špitálníková, koreanistka, která byla v letech 2011 a 2012 v Severní Koreji na stáži.

Jeden informátor na padesát lidí

Na otázku, co si Severokorejci skutečně myslí a nakolik věří propagandě svého režimu, neexistuje stručná odpověď. Cizinec nemůže po KLDR volně cestovat a hovořit s lidmi. Okamžitě by byl zastaven tajnými policisty. Ministerstvo pro ochranu státní bezpečnosti má podle odhadů na 250 tisíc až 300 tisíc agentů a spolupracovníků. To znamená, že jeden informátor nebo tajný policista připadá na padesát dospělých lidí. Veškeré aktivity hlídají také lokální výbory, takzvané inminbany. Sdružují zhruba dvacet až čtyřicet rodin, účast je povinná. Představitelé inminbanů sepisují pro policii denní hlášení o tom, co se děje, kdo odjel, přijel, veškerá podezřelé události.

Uprchlíci ze Severní Koreje v řadě případů hovořit nechtějí. A ti, kteří mluví, popisují systém, jemuž se podařilo obyvatelstvo i době internetu a dalších moderních technologií izolovat od okolního světa a informací. Vlastnit laptopy, DVD přehrávače nebo kapesní rádia není v Severní Koreji trestné. Připojení k internetu je ale k dispozici jen pro úzkou režimní elitu, jihokorejské filmy jsou zakázané a rádia jsou upravená tak, aby nešlo naladit vysílání z jihu. Mladí muži často nemají šanci dostat se k žádným informacím, protože povinná základní vojenská služba v KLDR trvá sedm až deset let.

Expert na KLDR Andrei Lankov, který také v Pchjongjangu žil, uvádí ve své knize Skutečná Severní Korea − Život a politika v neúspěšné stalinistické utopii: "Protože Severokorejci jsou zvyklí na to, že se v televizi, knihách a filmech ukazuje překroucená realita, mají za to, že totéž se děje i v jiných zemích. Když vidí filmy z Jižní Koreje, domnívají se, že to je také upraveno k lepšímu. Často třeba nevěří, že téměř každá jihokorejská rodina má automobil."

Severokorejské učebnice pro základní školy popisují Jižní Koreu jako místo, kde američtí imperialisté vykořisťují Korejce. Ti žijí na smetištích a v chudobě, žebrají a tajně sní o tom, že se jednou země spojí. Samozřejmě pod vedením severokorejského vůdce. Propaganda přesvědčuje lidi, že na jihu jsou obrovské sociální rozdíly a Američané "nakazili" Jihokorejce svojí zvrhlou kulturou.

Andrei Lankov také popisuje šok, jakému jsou vystaveni Severokorejci, kteří uprchnou do Číny. "Jednou jsem se setkal v severovýchodní Číně s pracovníkem neziskové organizace, která pomáhá severokorejských uprchlíkům. Zeptal jsem se ho, jaká je jejich reakce na to, co vidí kolem sebe. Odpověděl, že mnozí několik nocí nespí, jak jsou v šoku z prosperity, ze světel po setmění, z nočního života. Poté zjistí, že Čína, která jim připadá bohatá, je proti Jižní Koreji chudá. Brzy jim dojde, že vše, co jim doma říkali o bídě na jihu, jsou směšné a absolutní lži."

Související Infografika SEVERNÍ VS. JIŽNÍ KOREA

Obyčejný Severokorejec podle Lankova tuší, že fakta nejsou úplně taková, jak je vláda předkládá, ale nemá ponětí o tom, jak obrovská propast v životní úrovni mezi severem a jihem zeje. Ještě v šedesátých letech přitom byly obě země srovnatelné. Jenže zatímco Jižní Korea se odrazila k tržní ekonomice a výrobě zboží, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo automobily, stagnující sever byl stále závislejší na pomoci Ruska a Číny. Za klíčový rok považují ekonomové rok 1973. Tehdy začala ekonomika jihu výrazně růst a zrodil se jeden z "asijských hospodářských tygrů", naopak KLDR zabředala do krize, která vlastně trvá dosud.

Dvacet let od hladomoru

Zatímco vůdce Kim Čong-un pořádá pompézní vojenské přehlídky a oslavy testů zbraní, většina z 24 milionů obyvatel Severní Koreje řeší především každodenní obživu. Noční můrou je možný návrat neúrody a hladomoru z devadesátých let.

"Severokorejci se museli vyrovnat se záplavami v roce 1995, s následným obdobím ničivého sucha a s ukončením hospodářské pomoci rozpadlého Sovětského svazu. Kombinace těchto faktorů způsobila hladomor, během kterého zemřelo až deset procent severokorejské populace. Severokorejci o tomto období v dnešní době moc nemluví, neexistuje ale člověk, kterého by se nějak nedotklo. Do té doby fungoval státní distribuční systém, najednou se to změnilo a Severokorejci byli odkázáni jen sami na sebe, což pro ně byla obrovská změna. Nebyli na to připraveni," říká Nina Špitálníková.

Severní Korea nevydává žádné oficiální ekonomické statistiky. Jsou považovány za státní tajemství. Přídělový systém existoval od roku 1957 a zajišťoval všem nějaký přísun rýže, zelí a dalších základních potravin. Občas i alkoholu nebo cigaret. V současné době už ale existuje jen pro metropoli Pchjongjang.

"Poté, co se během devadesátých let zhroutil přídělový systém, se poměrně rychle po celé zemi rozrostly trhy, Severokorejci začali nelegálně prodávat část úrody a kvetl černý trh. Hrozily za to velké postihy. Kim Čong-un ihned po nástupu k moci v roce 2011 povolil zemědělcům, aby si legálně mohli část své úrody nechat. Zároveň začal mlčky přehlížet černý trh. Tyto kroky vedly nejen k většímu rozvoji trhů, ale i ke vzniku střední třídy. Základní jídelníček Severokorejců mimo hlavní město se skládá prakticky z toho, co si mohou sami vypěstovat nebo si koupit od souseda. Základ tvoří rýže, zelenina, kimčchi, což je kvašená zelenina, a tofu. Maso se na stole objevuje jen zřídka. Obyvatelé hlavního města mají jiné možnosti. V Pchjongjangu je několik velkých trhů, kde se prodává naprosto všechno. Od zeleniny, ovoce, bylinek přes maso, ryby až po evropské špagety. Zároveň si tamní obyvatelé mohou zajít do restaurace či si dát odpoledne v kavárně italské espreso," říká Nina Špitálníková.

Jelikož se k tvrdým sankcím po jaderných zkouškách a testu mezikontinentální rakety přidala i Čína, mají Severokorejci před sebou spíš další krizi než šanci na hospodářský růst. Chybí pohonné hmoty, elektřina, ustal vývoz uhlí a železné rudy do Číny.

Ohledně Severní Koreje se vždy střídají období naděje a rozhovorů s balancováním na hraně války. Společný korejský tým pochodoval pod jednou vlajkou už na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 a v Aténách o čtyři roky později. Pchjongjang ale záhy provedl pokusné atomové výbuchy, potopil jihokorejskou námořní loď a ostřeloval jihokorejský ostrov Jonpchjong. Nevydržely ani společné ekonomické zóny, ve kterých severokorejští dělníci pracovali pro jihokorejské firmy.

Také letos severokorejský režim svolil s účastí na olympiádě a bude tam prezentovat vlídnější tvář, den před zahájením her ale chystá v centru Pchjongjangu vojenskou přehlídku. S 50 tisíci lidmi a mezikontinentálními raketami Hwasong-15 na transportérech.

Ve zhruba 550členné severokorejské delegaci je pouze 22 sportovců. Foto: ČTK/AP

Do Pchjongčchangu už dorazil tucet severokorejských hokejistek, které se připojily k jihokorejskému týmu. Foto: Reuters