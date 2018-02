Tak hluboký pád, jakým si v pondělí prošly americké burzy, pod jejichž vlivem se včera vlna pesimismu rozlila napříč kontinenty, tu nebyl od srpna 2011. Tehdy nebylo daleko k burzovní panice velkého rozsahu.

Zpětné zrcátko však vykresluje spíš úžasnou příležitost pro odvážné. A tou mohou být i současné otřesy.

Připomeňme si tehdejší situaci: v Evropě se prohlubovala dluhová krize, s tím se stupňovaly obavy o zdraví evropských bank, které bezzubé stress testy regulátorů zrovna nerozptýlily, a ekonomika se z hlubokého krizového propadu stále jen vzpamatovávala. Pak třeba stačilo, aby se rozšířila zpráva, že Američané budou přísněji prověřovat tamní pobočky evropských bank, a k burzovní panice byl jen kousek.

Akcie byly tehdy extrémně nestálé. Zažili jsme hluboké propady i růsty, jednotlivé tituly během pár dní přišly třeba o třetinu hodnoty, což se týkalo i pražského trhu. Běžnou strategií byl útěk do zlata, to bylo nad 1800 dolary za troyskou unci, a do dalšího "bezpečného přístavu", do dluhopisů.

S odstupem šesti a půl roku je zřejmé, že kdo tehdy vydržel a nezpanikařil, případně kdo měl zdroje a nervy na to, aby své akciové pozice navyšoval, je vítězem. Zlato dnes stojí kolem 1330 dolarů za unci (a včera paradoxně zlevňovalo) a za celou dobu samozřejmě nepřineslo žádnou dividendu.

O něco lepší výsledky přinesla sázka na dluhopisy, ale proti akciím šlo o hodně slabého koně. Burzy totiž začaly nezadržitelně růst. Nejdůležitější index S&P 500 dosáhl vrcholu před dvěma týdny, kdy byl o 150 procent výš než na konci léta 2011. Bez dividend.

Křivka, která znázorňuje vývoj burz, však začala až příliš připomínat exponenciálu. Mnoho akcií rostlo bez ohledu na výsledky firmy, jejíž majetkový podíl reprezentují. Ozdravná korekce tak byla namístě. Že jsme se jí dočkali, tedy není tragédie a nebudou jí ani další výkyvy a případné propady. Ocenění jsou v mnoha případech nepřiměřená a posun do realističtějších hladin nevyhnutelný.

Na druhou stranu není důvod děsit se výhledy, že burzovní bolehlav začne stahovat dolů i reálnou ekonomiku. Jeden z důvodů propadů je obava z návratu inflace, která centrálním bankám nedovolí dál poskytovat tolik levné hotovosti. Už aby to bylo! Dovolit si to mohou právě proto, že ekonomiky, českou nevyjímaje, jsou v mnohem lepší kondici než před šesti lety.

