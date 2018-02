Dlouho se chodilo kolem horké kaše, ale konečně je to venku. SPD Tomia Okamury chce za podporu vlády Andreje Babiše referendum o vystoupení z Evropské unie, komunisté pak referendum o vystoupení z NATO.

Obecné referendum za podmínek, které obě partaje požadují, je ve skutečnosti jen vehikl, na kterém chtějí Česko vyvézt ze západní politické hemisféry.

Je dobře, že Andrej Babiš něco takového odmítá, a lze jen doufat, že mu to vydrží. Riskovat, že v zhysterizované atmosféře dojde ke ztrátě mezinárodních bezpečnostních záruk a uvržení země do chaosu, by bylo krajně nerozumné.

SPD argumentuje, že referendum o czexitu je vlastně totéž jako referendum o vstupu, jen s opačným znaménkem. Když se hlasovalo o jednom, proč nehlasovat o druhém. Jenže to je lichý argument. Při vstupu se hlasovalo o konkrétní smlouvě, kterou si každý mohl přečíst. Referendum o czexitu by naproti tomu bylo rozhodováním o kroku do neznáma.

Nikdo neví, jak by v případě czexitu vypadaly podmínky, jaké vztahy s EU by se podařilo vyjednat. Britská zkušenost je dostatečně varující. Trable, které brexit přináší, vedou stále víc Britů ke zjištění, že vlastně vůbec netušili, o čem hlasují. Kdyby se referendum konalo nyní, zastánci setrvání by jednoznačně vyhráli. Jenže už je pozdě.

Referenda samozřejmě mají smysl, ale spíše na lokální úrovni; tam, kde jsou lidé schopni kvalifikovaně posoudit dopady ANO/NE.

Například při rozhodování, jestli chtějí ve své čtvrti hazardní herny nebo jestli se má stavět nová samoobsluha na obecním rynku. U komplikovaných záležitostí typu mezinárodních závazků je kvalifikované posouzení "amatéry" v podstatě vyloučeno. Tragikomičnost současné fascinace referendy asi nejlépe vyjádřil americký politolog Fareed Zakaria.

"Kdybyste začali ve světě podnikání tvrdit, že velkou společnost může vést každý amatér, vysmáli by se vám. Když totéž řeknete o výkonu vlády, budou vás považovat málem za mudrce." Takže pokud pořádat celostátní referenda, maximálně o otázkách typu regulace kouření. O mezinárodní politice, základních lidských právech či nedej bože daňových otázkách opravdu ne.

Je dobře, že vládní legislativci Okamurův návrh na referendum, podle kterého by se mohl plebiscit konat v podstatě o všem, odmítli. Varující ale je, že Babišova vláda přijala nakonec neutrální stanovisko.

Lze jen doufat, že se Andrej Babiš v touze po vládnutí nedá chytit do takzvané Cameronovy pasti. Tedy do situace, kdy bývalý britský premiér David Cameron souhlasil z mocenských důvodů s referendem o brexitu v přesvědčení, že Britové odchod z EU neodhlasují. A víme, jak dopadl.

