Památkově chráněná budova jinonického zámečku v Praze 5 se dočká rekonstrukce. V areálu tvořeném raně barokním zámečkem a zemědělskými budovami ze 17. století vzniknou převážně byty. V části objektu se počítá s restaurací a dalšími nebytovými prostory. Obnoven bude rovněž místní pivovar zaniklý koncem 19. století.

Investorem projektu s názvem Jinonický dvůr je společnost V Invest CZ. Ta výstavbu rozdělila na dvě části. Jako první začne se stavbou nových řadových rodinných domů, jež budou v těsném sousedství historické budovy. Začátek rekonstrukce jinonického zámečku si developer naplánoval na druhou polovinu letošního roku.

"Investici do obou etap odhadujeme na 350 až 370 milionů korun," řekl HN Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest CZ.

Nové řadovky i byty s klenbami

Jako první vznikne devět bytových jednotek v novostavbách na místě bývalé stodoly. Stavět se mají v dubnu a jejich obyvatelé by se do nich mohli začít stěhovat v červenci příštího roku. Větší část bytů, 60 až 70, vznikne v zámečku. Ten tvoří historické jádro Jinonic, v němž se dochovala původní náves a několik památkově chráněných budov.

"Výjimečný charakter tohoto místa chceme podtrhnout citlivou rekonstrukcí původního schwarzenberského panství," uvedl Vondřička. V objektu jsou klenuté stropy či přiznané dřevěné krovy.

Investor původně plánoval zámeček přestavět na hotel a wellness, měl už dokonce vybrané jejich provozovatele. Ale pak svůj záměr přehodnotil. Důvodem bylo to, že banky obdobné projekty nerady financují a návratnost investice se podle Vondřičky pohybovala kolem 20 let. "Byl jsem spíše zastáncem modelu hotel a wellness centrum, protože by se historická usedlost zpřístupnila více lidem," řekl Vondřička. Naráží tím na fakt, že projekt je koncipován jako uzavřený a monitorovaný neprůjezdný areál.

Jinonický zámeček je nemovitou kulturní památkou a vedle bytů v něm vzniknou také kanceláře. Ty má v areálu momentálně i samotný investor. Kvůli rekonstrukci firma V Invest přestěhuje své sídlo do nedaleké Waltrovky u stanice metra Jinonická.

Jednání s památkáři podle Vondřičky nebyla příliš složitá, i když představy magistrátních památkářů a odborníků z Národního památkového ústavu se vždy neshodovaly. "Asi jsme ale měli štěstí. Vůle hledat řešení byla na obou stranách," řekl Vondřička. Obě instituce se podle investora značně podílely na vývoji konečné podoby projektu a záměr podporují.

V areálu dojde také k obnově pivovaru. Developer už jedná s několika provozovateli. Cílem je, aby restauraci i pivovar provozovala jedna společnost. V Invest ještě nemá jasno v tom, zda zůstane vlastníkem nebytových částí a bude je sám pronajímat, nebo zda je koncovým uživatelům prodá.

Ceny bytů v rekonstruovaném zámečku investor ještě nestanovil. Podle Vondřičky budou startovat na 70 tisících korunách za metr čtvereční bez DPH. K ceně je však třeba připočíst ještě parkovací stání a sklep.

"Bydlení, které snoubí modernu s historickou hodnotou, je atraktivní pro řadu lidí," míní Vondřička.

Neveřejný prodej

V Praze jsou k mání také další developerské projekty v kompletně rekonstruovaných historických objektech. Nabídka je čím dál bohatší. Nejhojněji jsou zastoupené v historickém centru Prahy. Horentních částek dosahují ceny bytů v původně renesanční Rezidenci Nosticova 7 na Kampě. Nemalá část bytů má miniaturní velikost. V budově známé také jako Dům u Filipů byl kvůli vysoké míře poškození odstraněn krov a strop 2. a 3. patra, včetně pavlačí.

Unikátní je projekt Obecní dvůr − revitalizace areálu se třemi barokními a jednou klasicistní budovou na pražském Starém Městě. Ten se prodává už téměř čtyři roky a všech jeho 13 luxusních bytů dosud není prodaných.

Většina rekonstrukcí se odehrává v činžovních domech a ty nejsou nezbytně památkově chráněné.

Originální rezidence, které propojují historii s požadavky na moderní bydlení, jsou pochopitelně i v jiných částech hlavního města. Skanska Reality loni na podzim dokončila ve čtvrti Hanspaulka projekt Hendlův dvůr, původně Šárecký dvorec. Areál je podle katalogu Národního památkového ústavu cenným dokladem staré zástavby této části Dejvic.

Některé z celkem 29 bytů vznikly přestavbou historických objektů z 16. a 18. století. Jeden z bytů zdobí dřevěný malovaný strop, který byl zrekonstruován. Součástí rezidence je i dostavba.

Developer nabízel tyto byty zprvu exkluzivně svým klientům. Až když se blížilo dokončení stavby, nabídl veřejně menší část neprodaných bytů. V projektu zbývá prodat poslední mezonet. Skanska Reality za něj požaduje více než 10 milionů korun, což při přepočtu na metr čtvereční včetně sklepa vychází na 92 tisíc korun za metr.

Podle developera mezi kupci převažovali lidé, kteří mají k místu nějaký vztah. "Vzhledem k prestiži této lokality si dále část klientů pořídila byt na investici," uvedla Barbora Hantonová z oddělení komunikace ve Skanska Reality. Většinou se podle ní jedná o lidi nad 45 let.

Taktéž v Praze 6 se dokončuje projekt Villa Vokovice s 51 byty, jenž se od tohoto měsíce prezentuje pod názvem Šárecký dvůr. Součástí je původní barokní budova s klenutými stropy a pět viladomů − novostaveb.

Z unikátních příležitostí k pořízení bydlení stojí za zmínku vodárenská věž. Jedna taková je momentálně na prodej v Praze-Libni. Stavba z roku 1904 je technickou památkou a byla přestavěna na třípokojový byt o velikosti 223 metrů čtverečních.

Vedle obytné části věže patří k tomuto "rezidenčnímu sídlu" také doplňková stavba s relaxačním centrem, studnou či vinným sklípkem. A dále třetí stavba − garáž pro osm vozů. Inzerát neuvádí cenu této rezidence.

