Centrální banka zakázala slovenskému finančníkovi Pavolu Krúpovi řídit investiční fond Arca Capital CEE patřící do jím založené skupiny Arca Capital.

V žádosti o povolení působit v čele fondu spravujícího majetek za téměř 900 milionů korun Krúpa podle ČNB zamlčel důležité informace. Regulátor kromě toho mi­liardáři vyčítá, že v minulosti působil ve vedení firem, které byly potrestány za prohřešky proti pravidlům kapitálového trhu. Centrální banka doslova uvedla, že Krúpa u ní nebudí důvěru.

"Netuším, co na mně ČNB může vadit. Dosud jsme řádně vypláceli všechny závazky ze všech našich vztahů, naše fondy vydělávají klientům peníze, jejich výnos je v desítkách procent. Akcionáři, kteří jsou fondu loajální od jeho vzniku navíc předběžně schválili návrh na to, abych se stal předsedou představenstva fondu," řekl Krúpa. V čele fondu chtěl podle svých slov stanout mimo jiné proto, aby do něj mohl vnést strategii, kterou uplatňuje ve skupině Arca Capital jako celku. Kromě toho byl podle svých slov pro akcionáře důvěryhodnější než stávající vedení fondu. "Akcionáři si mě v představenstvu přáli. S tím, jak fond roste, chtěli, abych nesl přímou odpovědnost za jejich investice."

Byznys Pavola Krúpy ◼ Slovenský miliardář Pavol Krúpa založil finanční skupinu Arca Capital v roce 2003. Firma, která působí převážně ve střední a východní Evropě, nyní spravuje aktiva za více než 1,4 miliardy eur. Zaměřuje se na investice v oblasti energetiky, realit či obchodu a také na správu aktiv.

◼ Má například podíl ve společnosti European Metal Holdings, která plánuje v Česku těžit lithium. Patří jí i část akcií šesté největší banky v Česku – Monety Money Bank. Dále ovládá výrobce minerálních vod Korunní či Ondrášovka či inkasní agenturu Blackside.

◼ Po 30 procentech v Arca Capital drží kromě Krúpy také spoluzakladatel skupiny Peter Krištofovič a další slovenský podnikatel Rastislav Velič. Zbylých 10 procent firmy připadá na Henricha Kišše.

Nedůvěryhodný, a tudíž nezpůsobilý pro řízení fondu je podle ČNB Krúpa mimo jiné proto, že byl předsedou představenstva společnosti Arca Capital Global Equity v době, kdy firma podle centrální banky neoprávněně vykonávala činnost. Za správní delikt z října 2013, který ČNB označila za závažný, byla ­Krúpou řízená firma potrestána pokutou 2,5 milionu korun.

Druhý případ, jenž vyústil v pokutu od centrální banky, se odehrál v letech 2014 a 2015. Týkal se firmy Arca Investments, ve které Krúpa rovněž vykonával funkci předsedy představenstva. Ta podle ČNB na svých webových stránkách zveřejnila veřejnou nabídku dluhopisů, aniž by spolu s ní publikovala také schválený prospekt. Pokuta v tomto případě dosáhla 600 tisíc korun.

Krúpa nedostatky z minulosti připouští. Nepovažuje je ale za tak závažné, aby byly nyní důvodem zamítnutí žádosti o souhlas regulátora s jeho působením v čele fondu. "Kromě toho, že občas vyvíjím oportunisticko-agresivnější aktivity, není v celé naší skupině ani jeden škraloup," naráží na jednu ze svých strategií vyhledávat firmy v problémech, vyvíjet na ně tlak a následně vydělávat na jejich akciích.

Třetím důvodem, proč ČNB zamítla Krúpovu žádost o schválení jeho působení v čele investičního fondu, je zamlčování informací. Součástí žádosti byl také dotazník, kde měl Krúpa uvést, zda v posledních deseti letech působil ve vedení firmy, která čelila sankci za správní delikt. Případ z roku 2013 spojený s firmou Arca Capital Global Equity Krúpa zmínil, druhý delikt z let 2014 a 2015 už ale neuvedl.

"Arca Investments byla na Slovensku, my jsme popsali pouze firmy v České republice. Arca Investments vůbec nepodléhá dohledu České národní banky," argumentuje Krúpa.

Zamítavé stanovisko České národní banky k němu samému v čele fondu podle Krúpy znamená, že fond nyní bude hledat do představenstva někoho jiného, kdo bude kopírovat strategii mateřské firmy Arca Capital.

"Stávajícím manažerům fondu věřím. Vůči investorům ale měl být můj příchod impulzem, který ukáže, že odpovědnost nesu přímo já. Akcionáři mi důvěru dali, ČNB mi bohužel důvěru nedala," uvedl slovenský podnikatel.

Ze závěrů rozhodnutí ČNB vyplývá, že na to, aby mohl být ­Krúpa v očích centrální banky po deliktech jím řízených firem z let 2013 až 2015 znovu důvěryhodný, uplynula ještě příliš krátká doba. "O znovunabytí důvěryhodnosti posuzované osoby lze v zásadě uvažovat nejdříve po uplynutí deseti let od závadného jednání," uvádí centrální banka.

