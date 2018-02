Boj států proti daňovým únikům a praní špinavých peněz se týká čím dál většího počtu osob po celém světě.

Od září letošního roku se Rusko zapojí do systému výměny informací mezi daňovými správami a bude automaticky dostávat zprávy o účtech svých občanů na Západě.

Evropské banky začínají v obavách z pokut a reputačních rizik zjišťovat, kdo že to vlastně u nich má účty.

Timur patří mezi umírněně úspěšné podnikatele v jednom z ruských regionů. Několikrát jsme se přes společné známé potkali v Moskvě, ale rozhodně jsme si nebyli nijak blízcí. Proto mě překvapilo, když jsem počátkem roku dostal zprávu, že by se se mnou potřeboval přes šifrovaný messenger poradit. Ukázalo se, že jeho otec má v jedné belgické bance uloženy téměř dva miliony eur. Finanční ústav od něj nyní chce, aby doložil, kterak k penězům přišel. "To bylo takové poděkování od jedné firmy," vysvětloval Timur rozpačitě. Jeho otec svého času vedl odbor školství v jednom velkém ruském městě.

Banka nyní účet zablokovala a čeká na vysvětlení původu peněz. Timura jsem mohl jen utěšit, že dříve nebo později je bude muset uvolnit, pak ale nastane problém, kam je převést. Problému si všiml i moskevský ekonomický deník RBK. "Tím, jak se spouštějí automatické systémy výměny informací, banky začínají zpětně doplňovat informace o klientech, aby se vyhnuly reputačním ztrátám," řekla listu daňová právnička Jana Semeňjaková. Jako první s tím začaly již před několika lety velké banky, které jsou automaticky v hledáčku kontrolorů. Nyní došla řada i na menší bankovní instituce.

Desetitisíce Rusů kvůli výměně informací také změnily svou daňovou rezidenturu, aby jejich data úřady do Ruska neposílaly. Ovšem řada z nich to učinila jen naoko a nyní také riskují. Podle zdroje RBK mohou v jedné z pěti největších švýcarských bank mít problémy tisíce Rusů.

"Pro banky je ekonomicky nevýhodné mít problémové klienty. Mohou dostat pokutu, když například zákazník přišel jako ruský daňový rezident, potom změnil daňovou jurisdikci, doložil to minimem dokumentů a přitom všechny jeho platby i nadále probíhají v Rusku," říká ředitel KIT Finance Broker Jurij Lazarenko. Proto banky vyžadují třeba i účty za elektřinu a další doklady trvalého pobytu mimo Rusko.

Hlavní právník společnosti KSK Group Denis Ladygin říká, že v poslední době finanční ústavy začaly prověřovat i zdroje peněz, ať již jde o nový kapitál nebo původní. "Nikdo po vás nechce ukazovat všechny účty, ale banka chce vědět, jak se objevil první milion, jak a za co se kupovala aktiva a jak rostla výdělečnost firem. Občas chtějí vidět i účetnictví," vysvětluje úspěšný právník.

Pro Timura a jeho otce to nejspíš bude znamenat, že se peníze, až je západní banka uvolní, nejspíš vrátí do Ruska. Kreml již nabízí daňovou amnestii a slibuje, že na původ peněz se ptát nebude. Je to již třetí nabídka v posledních dvou letech. Ty předchozí využilo jen pár tisíc lidí z obav z úniku informací. Tentokrát mnozí nebudou mít na vybranou.