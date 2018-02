Záplava billboardů strašících voliče přílivem migrantů pomohla před dvěma týdny Miloši Zemanovi stát se znovu českým prezidentem. Strach z běženců podporuje i parlamentní strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD), ze které znějí extremistické projevy, včetně popírání holokaustu.

Umírněný postoj k migraci zaujal naopak ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO), který vyzývá ke klidu. Upozorňuje na to, že se v Česku kvůli uprchlíkům častěji než dřív objevují xenofobní názory, a odmítá populistické jednání politiků, kteří díky strašení obyvatel migrací získali v parlamentu více vlivu.

"Budu se pokaždé distancovat od zbytečného strašení lidí a šíření těchto hrozeb. Protože kvůli nim vzniká xenofobie, rozrůstá se extremismus a další podobné projevy," prohlašuje v rozhovoru pro HN Metnar. Liší se tak od svého předchůdce Milana Chovance (ČSSD), který se prezentoval jako muž stojící proti migraci a neváhal se fotit a natáčet se zbraněmi.

Zbytečné strašení uprchlíky

Připouští, že migrace je stále viditelné téma, skloňované ve vztahu Česka k Evropské unii. Od roku 2015, kdy krize vrcholila, už ale počet uprchlíků proudících na starý kontinent opadl. Ukazují to i tuzemská čísla, která se vrací k těm před čtyřmi lety.

Ministr nedávno prohlásil, že Tomio Okamura (SPD) šíří nebezpečné dezinformace o zvýšené hrozbě teroristického útoku v Česku. Okamura tehdy poukázal na nové zábrany před obchodními centry, to je ale opatření, které platí už delší čas. Nedávno však města začala do zabezpečení více investovat, proto zátarasů přibylo.

"Se zátarasy ve městech se nezvýšil v žádném případě v Česku stupeň nebezpečí. Proto jsem tehdy vyvracel Okamurova slova," připomíná ministr. Narážel na to, jak se Okamura před vánočními svátky fotil s betonovými zátarasy a varoval před teroristy. "Je to výsledek našeho členství v Evropské unii a zcela neschopné vlády, která nedokáže zajistit bezpečnost našich občanů," uvedl tehdy šéf SPD ve videu zveřejněném na své facebookové stránce.

Proevropský premiér Babiš

Kromě Metnara má vláda hnutí ANO, která vládne v demisi, i další členy umírněné v postojích k migraci, třeba ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Odstupující pre­miér Andrej Babiš bude skládat nový kabinet a o podpoře jedná i s SPD nebo komunisty, kteří migraci populisticky využívají.

Odmítl už ale požadavek SPD na vypsání referenda o setrvání v Evropské unii. Zároveň směrem k unii začal se smířlivější rétorikou, před volbami přitom vystupoval ostře proti migrační politice osmadvacítky. Jeho první zahraniční cesta pak vedla místo tradičního Slovenska právě do Bruselu. Setkal se s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a řešil s ním kvóty na přerozdělování běženců. Snažil se vysvětlit, že je Česko v pomáhání solidární. Vláda například poslala 225 milionů korun na řešení migrace v Libyi.

Metnar připomíná, že v posledních měsících v Česku bují projevy nenávisti, které se objevují velmi často na sociálních sítích. "Každý musí začít jinak, hlavně veřejně činné osoby se musí chovat tak, aby si lidé uvědomili, že zmíněné projevy jsou špatné. Pokud je naopak budeme podněcovat některými nešťastnými vystoupeními na různých úrovních, i na půdě Poslanecké sněmovny, společnosti to nebude prospívat," říká s tím, že na nenávistné projevy by se měla více zaměřit policie i státní zástupci.

"Co se týče policie, bude v tomto ohledu vždy co zlepšovat. Je to ale celospolečenský problém. Nejenom policie v tom musí být aktivní. Pojďme to ale více vymáhat, buďme aktivnější a zaměřme se na projevy nenávisti," vyzývá ministr, podle kterého migrační krize zůstává důležitým tématem, protože se Evropská unie stále potýká s následky migrační vlny z roku 2015. "Krize v tom smyslu, jaká tu byla, tady už ale není," upozorňuje.

Není ovšem jasné, jestli Metnar bude ve vedení ministerstva vnitra pokračovat. Babiš připravuje nový kabinet, někteří ministři proto mohou skončit. Metnarovi zatím setrvání nenabídl. "Zatím jsme o tom nemluvili a nevedli jsme hovor ani o členech budoucí vlády," přiznal ministr vnitra.