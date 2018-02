Když se americký velitel Christopher L'Heureux loni během mise v Pobaltí vrátil ze cvičných střeleb, zjistil, že se někdo na dálku dobývá do jeho iPhonu. Útočník, jehož stopa vedla do Moskvy, zkoušel prolomit heslo a stopoval, kde telefon je.

Příhody podobné té, kterou loni v říjnu popsal The Wall Street Journal, se letos mohou stát i českým vojákům. V půli roku vyrazí 250 příslušníků mechanizované roty do Litvy a čtyři desítky minometníků do Lotyšska. Po dobu devíti, respektive dvanácti měsíců budou součástí čtyř tisíc vojáků NATO. Ti cvičí s místními armádami a symbolizují odhodlání aliance bránit její východní křídlo, které se cítí ohrožené Ruskem.

Pokus prolomit telefon amerického velitele nebyl ojedinělý, loňské útoky působily dojmem systematického úsilí. Vojákům poblíž ruské hranice opakovaně z telefonů mizely kontakty, nejméně dvěma Američanům cizí lidé předali informace z jejich rodinného života. Jako signál, že si o nich zjistí, co chtějí.

290 vojáků

Do mise v Pobaltí pojede česká mechanizovaná rota a minometná četa.

Podle západních expertů způsob provedení útoků nasvědčuje organizaci na úrovni státu. Moskva se podle nich snaží vojáky znejistět a také získat informace o činnosti a síle aliančních jednotek. Rusové obvinění z útoků to nekomentují.

Rizik, která budou brzy číhat i na Čechy, si je tuzemský Generální štáb vědom. Bezpečnostní opatření na misi tak budou vycházet například ze zkušeností estonských vojáků, kteří dostali rozkazem nenechávat SIM karty v telefonech a k internetu se připojovat jen na prověřených místech. "Všichni vojáci vybraní na zahraniční misi jsou připravováni na veškerá rizika svého působení v zemi vyslání s důrazem na specifika dané lokality," shrnuje Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu.

Konkrétní být nemůže, informace o zpravodajském zabezpečení mise jsou utajované. Vojáci se ale podle ní seznamují i s pravidly bezpečného chování na vojenských základnách a mimo ně.

Dá se předpokládat, že Rusové nevynechají příležitost k podminování důvěryhodnosti spojeneckých sil v Pobaltí, ať už v kyberprostoru nebo mimo něj. Loni v únoru například ruská média detailně popsala, až zveličila incident českých vojáků, kteří se dožadovali vstupu do nočního klubu v litevské Klajpedě a musela je zklidnit policie.

Terčem se nicméně stávají všechny západní státy vysílající jednotky do Pobaltí, tedy na někdejší sovětské území. Například Kanaďany, pod které bude česká minometná četa spadat, loni ruská propaganda vykreslila jako armádu alkoholiků a homosexuálů, kteří během mise žijí v luxusních bytech za lotyšské peníze. Což byla lež.

I Češi si misi zaplatí sami, vyjít má zhruba na 362 milionů korun.