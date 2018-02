Před pětadvaceti lety sehráli Mladí sociální demokraté zásadní roli při volbě Miloše Zemana do čela ČSSD. Nyní bude jejich hlas opět důležitý, může teoreticky rozhodnout o výběru nového vedení sociální demokracie. A vliv budou Mladí sociální demokraté (MSD) mít i na určení směru, kterým se oslabená ČSSD může vydat.

Pro sociální demokracii je nynější období zlomové, neboť v loňských parlamentních volbách dostala jen něco málo přes 7,2 procenta hlasů. V roce 2013 přitom vyhrála s více než dvacetiprocentním ziskem a sestavila vládu.

"Mladí sociální demokraté jsou nejsilnější ve chvíli, kdy jsou misky vah mezi jednotlivými názorovými křídly v rovnovážné poloze. Jsou velice dobře organizovaní a drží pohromadě," popsal politolog blízký sociální demokracii Lukáš Jelínek.

Mladí sociální demokraté Vlivní mladí Samostatná organizace Mladí sociální demokraté vznikla v roce 1990 a sdružuje lidi mezi 15 a 35 lety. Úzce spolupracuje s ČSSD. Obě organizace společně sídlí v Lidovém domě. Významní straníci Ve vedení Mladých sociálních demokratů v minulosti zasedlo několik budoucích výrazných tváří ČSSD. Mezi někdejší předsedy mládežnické organizace patří například expremiéři Bohuslav Sobotka a Stanislav Gross, exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier či bývalý předseda sněmovny Jan Hamáček. Členem byl i pražský zastupitel Petr Dolínek.

"Právě organizovanost při hlasování dělá z MSD a členů Idealistů na sjezdech nezanedbatelnou sílu. Idealisty tvoří převážně mladí lidé ze sociální demokracie s pozitivním pohledem na Evropskou unii.

ČSSD má desetiprocentní kvóty na mladé na všech úrovních konferencí. Na minulém sjezdu bylo zastoupení delegátů, kteří vedle členství v ČSSD jsou rovněž členy spolku MSD, přes deset procent," připomněl předseda MSD Radek Hlaváček.

Podle něj se dá předpokládat podobná účast i letos.

Počet delegátů ještě nebyl uzavřen, číslo by se však mělo pohybovat kolem pěti set lidí.

MSD by tak spolu s členy spolku Idealisté mohli mít váhu jednoho silnějšího kraje.

Mladí mohou zasáhnout i do volby místopředsedy ČSSD. Tam kandiduje Radim Hejduk ze spolku Idealisté.

Dá se u něj předpokládat, že ho členové Idealistů i MSD podpoří. Získal nominaci z Prahy a Vysočiny. Nahrává mu i skutečnost, že na sociálních sítích patří Hejduk mezi nejviditelnější členy strany. Na Facebooku ho sleduje více lidí než expremiéra Bohuslava Sobotku.

"Myslím si, že obecně platí, že mladí členové ČSSD budou na sjezdu slyšet a hodně ovlivní jeho výsledek. Od roku 2005 tam jezdí jako delegáti strany, ne jako MSD," upozornil Hlaváček na změnu, kterou prosadil tehdejší šéf ČSSD Stanislav Gross. Předseda MSD je ale opatrný v názoru, jestli se může tak radikální obrat jako při volbě Zemana do vedení strany v roce 1993 opakovat.

Vazby na mladé členy se projeví při volbě předsedy sociální demokracie. Mezi kandidáty s největší podporou patří bývalý předseda MSD Jan Hamáček. Ten nasbíral zatím pět nominací od krajů. Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec má tři a Jiří Zimola jednu. Podle zdrojů blízkých MSD a Idealistům se zatím řada členů přiklání k podpoře Hamáčka. Do mimořádného sjezdu 18. února budou o podpoře jednoho z kandidátů členové MSD i Idealistů ještě hlasovat.

Důležitým tématem také bude, zdali má strana jít do koalice s trestně stíhaným Andrejem Babišem (ANO). "U spolupráce s ANO budou názory stejně roztříštěné jako u staré členské základny," předpovídá politolog Jelínek.

ČSSD bude řešit i rostoucí vliv prezidenta Miloše Zemana uvnitř strany.

Ekonomický expert blízký MSD Michal Pícl chce ve straně vyvolat diskuse o Evropské unii a postoji k euru. Ve hře je i možnost, že by ČSSD začala uvažovat o termínu, kdy by Česko mělo přejít do režimu ERM II, potřebného k přijetí společné evropské měny.

O tom, jakou sílu může mít mládežnická organizace, se přesvědčil i šéf německých sociálních demokratů Martin Schulz. Kvůli silnému odporu mladých sociálních demokratů Kevina Kühnerta se mu povedlo jen velmi natěsno přesvědčit spolustraníky, aby souhlasili se zahájením rozhovorů o velké koalici s křesťanskými demokraty Angely Merkelové. Kühnert v úterý rozjel velkou kampaň za odmítnutí velké koalice, která Německu vládne od roku 2013.