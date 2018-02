Polská vláda nečekaně vyměnila vedení největší firmy v zemi. Důvodem pro odvolání šéfa polské a středoevropské ropné firmy PKN Orlen Wojciecha Jasińského a dalších dvou členů představenstva měl být podle řady polských analytiků odkup menšinového podílu v českém Unipetrolu. V něm má polostátní koncern dosud 63 procent akcií a v rámci odkupu, který právě probíhá, jej chce navýšit alespoň na 90 procent.

Výkup akcií do této výše vyjde firmu zhruba na 3,05 miliardy zlotých, v přepočtu 18,5 miliardy korun. A podle polských médií právě takové využití peněz koncernu mělo mnoho politiků vládní strany Právo a spravedlnost, která vydává miliardy na různé domácí rozvojové a sociální programy, Jasińskému za zlé.

Například podle výkladu deníku Puls Biznesu a podle informací think-tanku Polityka Insight jde o osobní spor Wojciecha Jasińského a ministra energetiky Krzysztofa Tchórzewského, pod jehož úřad státní dohled nad PKN Orlen spadá. Dlouhodobě spolu nevycházeli i proto, že Jasiński řešil zásadní rozhodnutí s šéfem vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslawem Kaczyńským a ministra energetiky obcházel. To, že polská firma používá miliardy zlotých na výkup akcií Unipetrolu od menšinových akcionářů, se právě Tchórzewskému nelíbilo. Ministerstvo chce, aby se PKN Orlen spolu s dalšími polostátními firmami podílel na projektu první polské jaderné elektrárny.

6,5 mld. zlotých (v přepočtu 40 miliard korun) v hotovosti má na kontech PKN Orlen. Vláda na něj tlačí, aby je investovala do první polské jaderné elektrárny. 90 procent akcií českého Unipetrolu ovládne PKN Orlen po výkupu menšinových akcionářů. Přesný podíl bude znám 23. února.

Novým šéfem koncernu PKN Orlen se stal dosavadní ředitel čtvrté největší energetické polské firmy Energa Daniel Obajtek, který má blízko k ministrovi Tchórzewskému. V čele Energy proslul například otevřenými spory s producenty zelené energie.

Zastavit odkup akcií české firmy už ale není možné: nabídka skončila 30. ledna a vypořádání má do 23. února připravit banka Erste. PKN Orlen navíc včera oznámil, že se svou nabídkou uspěl a jeho podíl v Unipetrolu tak skutečně stoupne na více než 90 procent. Polské společnosti se tak otevře cesta k plnému převzetí její české divize.

"Nabídka byla podmíněna dosažením 90procentního podílu, a pokud se to podařilo, tak by se na tom nic měnit nemělo," řekl Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance, s tím, že se významní akcionáři z finanční skupiny J&T rozhodli, že své podíly prodají.

Tamara Ajrapetová, akciový stratég Generali Investments CEE, upozornila, že výměna ve vedení PKN je negativním signálem pro investory. "Zvyšuje se riziko zapojení společnosti PKN Orlen do politicky řízených projektů s omezeným ekonomickým přínosem, ve kterých polský stát prosazuje primárně svůj zájem nad zájmy minoritních akcionářů," uvedla.

Wojciech Jasiński (69) Vzděláním právník, profesí bankéř a později politik je dlouholetým blízkým spolupracovníkem šéfa strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského. V jeho vládě byl v letech 2006 až 2007 ministrem pokladu zodpovědným za státní firmy. Do čela PKN Orlen nastoupil v prosinci 2015 hned poté, co PiS zvítězila ve volbách. Tento týden byl ale z funkce odvolán.

A její slova potvrzoval vývoj obchodování na varšavské burze, kde se akcie koncernu v úterý propadaly až o téměř osm procent.

Jde o to, že Jasiński využíval svého blízkého vztahu s šéfem vládní strany Kaczyńským a bránil se, aby Orlen, který má na kontech 6,5 miliardy zlotých (téměř 40 miliard korun), tyto peníze utrácel za politické projekty s pochybným ekonomickým efektem.

Nový šéf Obajtek, který s řízením velkých firem neměl do loňska žádné zkušenosti, bude více slyšet na nápad s jadernou elektrárnou. Polsko ji bude nejspíš potřebovat, aby časem nahradila část uhelných elektráren, které dosluhují a jejichž provoz se kvůli rostoucí ceně emisních povolenek bude čím dál víc prodražovat. Polská energetika je na uhlí závislá z 85 procent a rozvoj obnovitelných zdrojů současná konzervativní vláda spíš potlačuje.

V této souvislosti je zajímavé, že Unipetrol je bez dluhů a na účtech měl ke konci roku 2017 volných téměř 2,5 miliardy korun. Pokud by budoucí stoprocentní majitel PKN Orlen chtěl dostat investici do výkupu menšinových akcionářů zpět, může to později udělat relativně snadno. O atraktivitě Unipetrolu svědčí i výsledky za loňský rok, kdy čistý zisk dosáhl rekordních 8,7 miliardy korun.

