Rozloučení s Janem Vyklickým

Bývalý prezident a spoluzakladatel Soudcovské unie Jan Vyklický zemřel v neděli ve věku 68 let, soudil nepřetržitě 44 let. "V několika generacích soudců byl jedním z nemnoha, který svou funkci pojal nejen jako službu spravedlnosti v každém rozhodovaném případu, ale proslul svou houževnatostí a vytrvalostí při desítky let trvajícím úsilí o vytváření podmínek pro výkon soudnictví v demokratickém právním státu," řekl o Vyklickém předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Poslední rozloučení s Janem Vyklickým proběhne v pátek 9. února v 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Nové přestupy

◼ Martin Murad doplnil tým advokátní kanceláře UEPA, kde má nově na starosti přeshraniční spory. Dříve působil v kanceláři Peterka & Partners. Otevřel například její pobočku v Polsku, kterou pak několik let vedl, a byl spoluodpovědný za rozvoj obchodní strategie celé skupiny. Specializuje se na oblast compliance, práva obchodních společností, nemovitostí a pracovního práva.

◼ Petra Pavelcová a Patrik Koželuha rozšířili tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Pavelcová působila v developerské společnosti či advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partner, zaměřuje se zejména na právo obchodních společností, závazkové právo a právo nemovitostí. Koželuha působil téměř sedm let u kanceláře Schaffer & Partner Legal. Zaměřuje se na právo obchodních společností, závazkové, insolvenční či pracovní právo a má rozsáhlé zkušenosti se smlouvami.

Pomoc s cukrovinkami

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners radila finské potravinářské společnosti Raisio při prodeji divize Valeo Foods, která se zabývá výrobou cukrovinek. Divize zahrnuje šest výrobních závodů ve Velké Británii a Česku a spadají pod ni i značky jako Poppets, Fox's, Just a Pedro. Hodnota transakce byla stanovena na 100 milionů eur. Tým kanceláře vedl partner Stanislav Servus s advokátem Markem Bombou.