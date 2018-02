Od roku 2019 bude muset Česko uvést v účinnost směrnici Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem, známou pod zkratkou ATAD. Jejím cílem je zamezit přesouvání zisků mezi zeměmi kvůli daňové optimalizaci. Každý stát chce pochopitelně chránit své daňové výnosy, nicméně kromě řešení přesouvání zisků lze nová pravidla chápat i jako obecný nesouhlas s dluhem jako formou podnikového financování.

Směrnice mimo jiné omezuje odčitatelnost čistých výpůjčních nákladů překračujících určité procento EBITDA, tedy zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo předem stanovenou fixní hranici s tím, že se uplatní vyšší z těchto hodnot. Hranice tak nesmí být vyšší než 30 procent zisku před zdaněním anebo tři miliony eur.

To znamená, že čisté výpůjční náklady pod těmito hranicemi omezení podléhat nebudou. Česko však může limity stanovit nižší, čímž by pravidlo zasáhlo více firem. Ať bude práh nastaven jakkoliv, už jeho existenci lze považovat za diskriminační, neboť bude nevyváženě penalizovat větší firmy a upřednostňovat ty menší.

Nová pravidla vytváří nesoulad, kdy dlužník nemůže využít daňový odpočet, ale věřiteli zůstává povinnost zdanit související úrokový výnos. V důsledku to může prodražit dluhové financování a vést ke znevýhodnění firem, které mají ztížený přístup k financování s pomocí vlastního kapitálu.

Pravidlo by se mělo zavést kvůli ochraně před umělým přesouváním zisků, nikoliv s cílem odradit firmy od dluhového financování, alespoň ne bez současného zavedení odpovídajících proinvestičních opatření. Zcela jistě není vhodné měnit daňový systém bez posouzení možných dopadů. Pokud jednoduše zamítneme daňovou uznatelnost úroků bez zavedení vyrovnávacích opatření, zvýší se společnostem náklady na kapitál. To by mohlo negativně zasáhnout investice a hospodářský růst.

Členské státy mohou také zavést zmírňující pravidla pro případy, kdy k umělému přesouvání zisku zjevně nedochází. Jde například o skupiny společností, v rámci nichž si jedna firma může plně odečíst úrokové náklady, pokud je její úroveň zadluženosti nižší než zadluženost skupiny. Není-li firma zadlužena více než celá skupina, lze říct, že nebyla uměle zatížena dluhem a nedochází k umělému přesunu zisku do zahraničí.

Evropská unie tak ponechává poměrně velkou volnost, jak budou opatření ATAD členské státy "přepisovat" do svých zákonů. Jak už to ale s daňovými předpisy bývá, detaily rozhodují. Jde o závažné otázky ovlivňující ekonomickou výkonnost a hospodářskou soutěž, a proto je třeba řešit je velmi obezřetně.

Související