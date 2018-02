Minimalistický obraz s explozivním názvem Energie startovního výstřelu výtvarníka a hudebníka Milana Caise vystavuje Oblastní galerie v Liberci. Patří do série ještě s dalšími osmi, v prostoru zavěšenými listy. U všech se abstraktní výraz sráží s pragmatickým názvem: několik rudých skvrn tvoří malbu Drobný incident na startu, fialová abstrakce je Adrenalin, dvojice rovných čar vedle několika zahnutých představuje Závodníka, který si nevšiml zatáčky, a například poslední list s rozpíjejícím se kruhem nese název Pocit vítězství.

Cais v Liberci vystavuje svou "abstraktní reportáž" z Jizerské padesátky. A není jediný.

Legendární běžkařský závod inspiroval ještě dalších deset umělců a tři umělkyně. Liberecká výstava, nazvaná podle lyžařského pozdravu Skol!!!, je neobyčejně pestrou přehlídkou. Suterénní sál zaplňují malby, kresby, grafiky, sochy a fotografie.

Když se předloni blížil padesátý ročník Jizerské 50, jeho pořadatelé oslovili deset autorů, aby jubileum podpořili svými díly. Organizátoři doufali, že alespoň polovina zareaguje vstřícně. Nakonec se sešlo padesát nových prací od čtrnácti výtvarníků.

"Jsou mezi nimi ti, kteří závod běhají, i ti, kterým je sport lhostejný, ale cítili Jizerskou padesátku jako důležité téma," říká kurátor výstavy Petr Volf, který je také autorem knihy Sport je umění.

Vášnivým účastníkem Jizerské 50 je například výtvarník, architekt a příležitostný herec David Vávra, který do souboru přispěl křídovými zátišími. Zachytil na nich vlastní sbírku medailí a startovacích čísel. "Je to srdeční záležitost," napsal do katalogu výstavy. "Fascinuje mne start Jizerské 50 a zástupy běžců, které čekají na povel."

Podobnou fascinaci má i malíř-sportovec Michael Rittstein. "Pokaždé na mě nejsilněji zapůsobí masa sportovců dávající se do pohybu krátce po startu. To je něco velmi impozantního, ojedinělého," uvádí umělec, který sport nemaluje poprvé.

Pro Letní olympijské hry v Londýně roku 2012 již vytvořil takzvanou Sportovní epopej. "Tentokrát jsem ale vytvořil poprvé zimní sport," dodává Rittstein. Do liberecké kolekce přispěl groteskním obrazem, na němž je zástup běžkařů nahlížen z ptačí perspektivy. A také z pohledu veverky sedící na špičce smrku.

Související Fotogalerie Lyže zapíchané ve sněhu

Sportem se velmi podrobně zaobírá sochař Jakub Flejšar, který je zároveň i trenérem − například olympioničky v snowboardcrossu Evy Samkové. Padesátku sice Flejšar nikdy neběžel, svou profesi ale využil i tady.

Pro soubor Skol!!! z kovových, ručně svařovaných rámečků vyrobil čtyři postavy, které znázorňují rodící se správný pohyb běžkaře. "Pohyb je pro mě velmi důležitý, jsem zvyklý zkoumat každý detail. Nastudoval jsem si proto i pohyb běžkařů," říká Flejšar.

Jedno jeho dílo stojí venku před galerií a zřejmě jde o největší sportovní sochu v Česku − na výšku má tři metry a na šířku jedenáct.

Naopak malíř Jakub Špaňhel je spíš nesportovcem. V katalogu líčí, jak si před pár lety zbytečně pořídil drahé lyžařské vybavení a pak zjistil, že ho lyžování nebaví. Ale zimní pobyt na horách se mu líbí. "Nejradši mám pohled z okénka restaurace na zapíchané lyže ve sněhu. Vždycky jsem to chtěl namalovat, ale pořád jsem to odkládal," říká umělec, kterého potěšilo, když od pořadatelů Jizerské 50 přišla nabídka. Na výstavě představuje černé zimní krajiny s běžkami − připomínají negativy.

Nejvášnivěji si téma vzala k srdci malířka Alena Anderlová. Za jeden měsíc vytvořila třináct obrazů různých formátů. Použila šablony běžkařů, které "klonovala" do snově barevných, například také nočních krajin.

Ironické jsou malby Ondřeje Kohouta, který své běžkaře zasadil do podivných situací. Jeden má terč na zádech a asi se brzy stane obětí biatlonistů, dalšího zastihla obleva, takže se brodí po kotníky ve vodě. Třetí má na hrudi místo čísla čárový kód. "Moji běžkaři jsou trochu smolaři," shrnuje poněkud potměšile autor.

Svérázně se s tématem Jizerské 50 poměřil Roman Franta, na jehož tři malby je pohled lehce nepříjemný. Zobrazuje nahou ženskou hruď fanynky, která si poprsí nechala potetovat a také vyřezat statistikou závodu. Jsou tu jména vítězů a další údaje, které si Padesátnice, jak se dílo jmenuje, nechávala průběžně vepsat do těla jehlou a žiletkou.

Jediným souborem, který z kolekce vybočuje, je kolekce černobílých fotografií Petra Wagenknechta. Jeho reportáž pochází z roku 2013, nevznikla tedy na objednávku, ale spontánně, čtyři roky před jubileem závodu. Pro začátek výstavy jsou emotivní záběry dobrým "úvodem do problematiky". Zachycují nervozitu sportovců na startu, jejich fyzické vypětí během závodu a potom velké štěstí v cíli, které zaplavuje nejen vítěze, ale většinu z těch, kteří doběhli.

Výstava Skol!!! měla premiéru loni v pražské síni Mánes, v Liberci je však výběr širší. Například grafik Michal Cihlář v Mánesu vystavoval jen velký, metr široký černobílý linoryt zhotovený podle fotografie ze sedmdesátých let. "Když jsem se pak šel na Jizerskou padesátku podívat, viděl jsem, jak je to úžasně barevné," říká grafik, který nelenil a pro reprízu v Liberci vytvořil ještě druhý, tentokrát již barevný linoryt.

Do souboru připomínajícího běžkařský závod, který se letos uskuteční příští neděli 18. února, svými díly přispěli ještě Ivan Komárek, Jan Šafránek, Radu Tesaro a Eva Vons. Výstava Skol!!! v liberecké Oblastní galerii potrvá do 29. dubna.