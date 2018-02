V peci už pomalu zlátnou a bobtnají chleby. Antonín Kokeš je pozoruje s očividnou radostí. "Vidíte, jak se krásně zvedají? Až je vyndají z pece, budou mít tak tvrdou kůrku, že se na ně dá zaklepat a chleba bude zvonit. Poté zase změkne," říká nadšeně majitel Antonínova pekařství a také hračkářství Albi. Člověku se přitom ani nechce uvěřit Kokešově tvrzení, že mu chybí energie k oživení nových nápadů.

"Na začátku musíte projektu fanaticky, až zaslepeně věřit. Když jsem lidem říkal, že budu péct, reagovali, vždyť to vůbec neumíš. Měli pravdu. Zvládnu jenom čaj, vajíčka a palačinky," vzpomíná Antonín Kokeš na moment, kdy se nadchl pro pekařinu a založil první Antonínovo pekařství na pražských Vinohradech. Od té doby uplynulo pět let. A přestože tvrdí, že si nyní dává oddych, v metropoli fungují už čtyři obchody s vlastním pečivem a další plánuje otevřít.

Antonín Kokeš přitom začal před čtvrt stoletím po Praze prodávat pohlednice s Josefem Ladou. Později firmu rozšířil o přáníčka nebo deskové hry. Dnes obrat jeho dvou firem dosáhl miliardy korun.

Antonín Kokeš (48) ◼ Po revoluci začal na Staroměstském náměstí v Praze prodávat pohlednice s obrázky Josefa Lady. Malá firma se od prodeje pohledů a výroby přání postupně rozrostla do miliardového byznysu s dárkovými předměty a deskovými hrami. Má vlastní síť maloobchodních prodejen a více než tři stovky zaměstnanců. ◼ Před čtyřmi lety se Kokeš nadchl pro pekařinu a založil síť Antonínových pekařství. Dnes v Praze fungují už čtyři a další přibudou. Podnikatelské zkušenosti předává na svých seminářích Antonínovy recepty na podnikání.

HN: Fungování svého prvního pekařství jste před lety zhodnotil slovy: Když vám lidé řeknou, že máte dobrý chleba, tak víc nepotřebujete. Je to pravda?

To jsem řekl asi hodně dávno. Potřebujete hlavně vědět, že vaše práce dává smysl. Já i spousta jiných manažerů máme problém, že časem ztrácíme kontakt s realitou. Když řešíte obrovské problémy, přestáváte vidět konkrétní lidi, nevidíte jim do očí. A najednou za mnou někdo přijde a řekne, že mu chutná můj chleba. Energie získaná od člověka, který vám pochválí pečivo, je něco unikátního. Nedá se nahradit nějakým grafem.

HN: Proč jste se nespokojil s jednou pekárnou?

Když jsme do tohoto byznysu šli, mojí představou bylo otevřít jeden obchod s vlastní výrobou a uvidíme. Spousta lidí si tehdy myslela, že pekárna bude jenom mým koníčkem. To ne. Od začátku jsem chtěl mít ziskový projekt. A už během prvních dvou let bylo z čísel a ohlasů jasné, že je škoda skončit jen u jedné pekárny. Teď jich chceme mít deset.

HN: Jak rychle to bude?

Nemáme detailní plán. Ono to ani nejde. Pro nás je důležité najít opravdu hezké místo. Například chci, aby tam byla zahrádka pro venkovní posezení. Také je po nás docela symbolický kostel, vždy jsme v jeho blízkosti. Letos bychom měli otevřít jednu pekárnu v Dejvicích a jednu na Smíchově. Mimo metropoli chceme jít cestou franšíz.

HN: Takže pekárny mají šanci v regionech uspět?

Určitě. Jenom je potřebujeme ukázat. Možná se mýlím, ale věřím tomu. Na malých nebo středních městech tyto podniky chybí. Nejsme luxusní pekařství. Naše pečivo sice není tak levné jako v supermarketu, ale to ani nejde, vše děláme ručně a z čerstvých surovin. A když se řekne, že v pečivu jsou povidla, tak opravdu jsou.

HN: Už máte zájemce o franšízu?

Měli jsme, ale bohužel to nedopadlo. Nikam ale nespěcháme. Nechci být hrr. Doufám, že letos už jedna nebo dvě franšízy budou. Zájem máme o Brno a Plzeň, poptávka ale přichází i z menších měst.

Stará škola podnikání ◼ Antonín Kokeš o sobě říká, že je optimista. Tedy až do chvíle, než dojde na papírování a státní podporu podnikání. Nemá rád dotace ani trend start-upů. "Stát se chce v oblasti angažovat, ale proč? Proč chce pořád něco podporovat? Bude stačit, aby podnikání nekomplikoval a nekřivil trh," je přesvědčen. Jedním z jeho snů je, aby šlo v Česku založit firmu stejně rychle jako například e-mail nebo profil na Facebooku. ◼ Majitel Albi a Antonínova pekařství je zastáncem pozvolného růstu firmy bez přemrštěných peněz od investorů. Plno dobrých nápadů podle něj zabily finance, které do startupové scény přitekly. "Proč se hned do myšlenky musí tlačit miliony?" ptá se. Velké peníze na rozjezd přirovnává k příliš vysokému kapesnému. "Dítě potom neví, co s penězi má dělat," vysvětluje Antonín Kokeš.

HN: Tržby Antonínova pekařství činí sedmdesát milionů korun. Čím to je, že právě váš koncept uspěl v celé plejádě pražských pekařství?

Naše pekařství není jen chleba. Celá myšlenka byla, že chci vytvořit místo, které bude mít duši, kulturu, příjemné prodavačky, dobrou kávu a nějaký snack či zmrzlinu pro děti. Každý den přijde do pekařství osm set lidí a skoro na každého z nich se musí obsluha usmát. Není to jednoduchá práce. Druhou věc představuje pečivo. A za třetí, na atmosféře pekárny se podílejí zákazníci. Když jsme otevřeli druhou, měl jsem trochu obavy z toho, že lidé budou obě místa srovnávat. Zjistil jsem ale, že některým zákazníkům vyhovuje menší obchod, nevadí jim mačkat se ve frontě, povídají si a nejsou úplně anonymní. Někteří už také znají naše zaměstnankyně a přinesou jim kytku, je to milé. Pocházím z malého města, kde lidé dřív znali prodavače osobně, o těch v supermarketu dneska moc nevíme.

HN: Kdy se radost z dobře upečeného chleba změní v touhu po dobře fungujícím podniku?

Pro radost je všechno, co dělám. Albi je taky pro radost. Troufám si tvrdit, že každý podnikatel má rád svou práci. Nevěřím tomu, že někdo něco dělá jenom pro peníze. Mám rád dobré jídlo, chleba, ale mám rád i Albi. Na začátku jsem si musel hodně věcí o chlebu nastudovat. Nic jsem o něm nevěděl. Do té doby jsem si myslel, že se do něj dávají vajíčka.

HN: Než jste otevřel první podnik, jeden pekař vám prý řekl, ať si raději koupíte porsche. Dnes už vás lidé z branže berou?

Nejsem členem žádného pekařského cechu, ale od otevření prvního pekařství jsem se s několika pekaři potkal. Oni berou hlavně to, že jsou lidé ochotni za kvalitní chleba zaplatit trochu víc peněz než v supermarketu. Hodně pekařů v Česku dělá dobrý chleba. Ostatní nás respektují díky tomu, že se nám povedl celý koncept.

HN: O vás se ví, že rád rozjíždíte nové věci. Jak jste na tom s jejich dalším řízením?

No, řídit. To moc ne. Jsem spíš takový typ manažera, který… Já vlastně ani nejsem moc manažer. Jsem takový rozjížděč projektů. Rád něco vymýšlím, hledám inspiraci. A ani nevím, jestli jsem něco vymyslel. Na Staroměstském náměstí jsme prodávali pohlednice, později hry. Chleba jsme také nevymysleli. Velká inspirace tehdy přišla z Německa, kde podobné pekárny fungují. Baví mě hledat projekty ve světě a přizpůsobit je našemu podnikání, což je velká práce. Poté rád hledám tým lidí, u pekárny to bylo těžké. No a pak musím projekt rychle předat.

HN: Proč?

Na řízení už nejsem tak dobrý. Už mi dochází energie. Rozjezd je náročný. Věci postupně předávám a pak vidím, že jiní je dělají líp než já. Ale mívám takové pokušení. Přirovnávám ho k tomu, jako když dáte dítěti desetikorunu a řeknete mu, ať si jde do obchodu koupit, co chce. Ono si přinese lízátko a vaše reakce je: Ježíš! Lízátko! Pořád mám touhu ovlivňovat. Dokonce se mi stalo, že výkonný ředitel Albi řekl: Chceš, abych to řídil já, nebo do toho budeš mluvit? Musel jsem si uvědomit, že buďto chci projekt řídit, nebo předat.

HN: A dneska to už umíte?

Určitě více než dřív. Ta touha je ale velká. Je to největší problém všech tatíčků a maminek zakladatelů, kteří firmu piplali od začátku. Je těžké umět poslat dítě do světa. Máte strach, že ho někdo zkazí. Pořád máte pocit, že byste se postarali líp.

HN: Jak se daří Albi?

Rozrostli jsme se v prodejnách, zvětšili jsme se. Máme víc zboží a chceme ho vystavovat. Máme velké očekávání od vzdělávacích her. Trh se změnil, lidé mají více peněz a chtějí věci, které jsou světové. Jdeme do experimentů, které by před lety neprošly.

HN: A jak to tedy je s vaším řízením Albi?

To dělají jiní! Já sem chodím málo.

HN: Albi jste do světa už poslal, co Antonínovo pekařství?

Albi jsem do světa posílal, když mu bylo kolem dvaceti let. Pekárně jsou čtyři, s přípravnými pracemi pět, takže už umí chodit. Ještě si ponechám mírný rodičovský dohled.

HN: Přemýšlíte teď nad něčím novým?

Mám strašně moc nápadů, ale dal jsem si oddechový čas. Máme za sebou dvě nové pekárny, v Albi se stala spousta hezkých věcí. Zažili jsme úžasné období, během čtyř let jsme zdvojnásobili obrat (tržby Albi společně s Antonínovou pekárnou dosáhnou miliardy korun, pozn. red.).

HN: Co potřebujete, abyste nápad proměnil v hotový projekt?

Energii. Mám jí hodně, ale je jiná než ta, kterou potřebuji na rozjetí nové věci. Na začátku musíte projektu fanaticky, až zaslepeně věřit. Když jsem tehdy lidem říkal, že budu péct, namítali, vždyť péct vůbec neumíš. Měli pravdu. Umím jenom čaj, vajíčka a palačinky. Pak jsem šel za pekaři a ti mě prosili, ať to nedělám, že skončím jako ostatní. Nenašel jsem tehdy ani jednoho, který by mě podpořil. Přitom jim ale nevadila konkurence.

HN: Pořád jdete svatojakubskou pouť?

Ano. Příští rok dojdeme do cíle, do Santiaga de Compostela. Už nám zbývá jenom pět set kilometrů.

HN: Takže máte stále šanci energii získat, když jste během pouti vymyslel třeba právě Antonínovo pekařství.

Za vznik pekařství pouť trošku může. Pokud se delší dobu nevěnujete každodenním věcem, máte možnost získat inspiraci. Když se bavím s lidmi, kteří rozjeli byznys, často je prvotní myšlenka napadla v zahraničí. Myslím si, že u mých nápadů bude muset přijít ještě něco jako − tohle by mě opravdu bavilo. Než jsem otevřel pekárnu, přemýšlel jsem nad druhým konceptem on-line her. Sešel jsem se s různými lidmi, kteří se jim věnují. Myšlence jsem věnoval hodně času. Pak jsem ale zjistil, že by mě to nebavilo, nejsem on-line hráč.

HN: Odkud pochází vaše podnikatelské nadšení, máte to v genech?

Nevím, jestli je to v genech. První inspirace přišla od mého dědy. Znal jsem ho málo, hodně mi o něm povídala máma. Vyprávěla o tom, jak jezdil na trhy. Víte, já pochybuji, že když se přihlásíte na kurz, udělají z vás podnikatele. Ale nemyslím si, že musíte mít přímo talent. Podnikání není jenom o dobrém nápadu. Naopak. Mám pocit, že je fajn mít ho na začátku, ale pak může byznys zabít. Musíte mít pořád nové a nové nápady, to je kouzlo podnikání. A pokud nebudete mít kolem sebe lidi, kteří je budou realizovat, nepůjde to. Podnikat může každý. Věřím tomu, že podnikatelé jsou šťastní lidé.

HN: A vy jste?

Ano, jsem. Pokud bude v naší republice víc lidí, kteří si půjdou splnit svůj sen, bude tady víc šťastných a Česká republika bude lepší.

HN: Tohle vy radíte na svých seminářích Antonínovy recepty pro podnikání?

Tohle ne. Tím jsem zakončil řadu pro začínající podnikatele. Nedávám rady. Každý člověk má jiný přístup k věcem. Předávám spíš svoje zkušenosti s řízením lidí nebo financí.

HN: Co tedy říkáte začínajícím podnikatelům?

Snažím se je podpořit, že podnikání není zas až tak strašné. Nemyslím si, že je v Česku málo podnikatelů. Jednu dobu zde ale byli vnímáni hodně špatně. Někteří politici nemluvili hezky. Panuje zbytečně moc strachu, lidé se bojí byrokracie, která bohužel je. A také se bojí neúspěchu. Touha riskovat nám chybí ze školy. Neučíme se hledat cestu k řešení formou pokus-omyl. U nás se vše známkuje, třeba v severských zemích známky chybí. Náš styl, že máme za a, b, c, d, přičemž d je správně, není motivační. V byznysu to neplatí, protože všechny cesty mohou být správné. Podnikání spočívá ve zkoušení nových věcí. Něco vyjde, něco ne.

HN: Na začátku 90. let jste založil Albi, před pěti lety pekárnu. Kdy bylo lehčí rozjet byznys?

Každá doba je stejná. Pokud to začnete vyhodnocovat, tak si automaticky děláte alibi, že teď je blbá doba. Tenkrát to bylo jednodušší například proto, že se otevřely hranice. Ale tehdy nebyl internet a banky nepůjčovaly. Doba dobrá je, bude a byla. Nemám růžové brýle. Chceme se vymlouvat na úřady? Ale ty jsou všude na světě, v Německu i ve Skandinávii. Vždycky budu bojovat s byrokracií, ale nemyslím si, že by u nás bylo horší podnikatelské prostředí než v Rakousku nebo Německu.

Antonín Kokeš, zakladatel Albi a Antonínova pekařství Foto: HN - Libor Fojtík

