Evropa se připravuje na masový nástup elektromobilů. Unijní požadavek výrazně snížit emise z automobilové dopravy donutil firmy soustředit se na výrobu vozů s elektrickým pohonem. V Česku si rozvoj elektromobility vyžádá ještě hodně úsilí. Dosud je v Česku registrováno jen asi 1500 elektrovozů z celkového množství zhruba 5,6 milionu osobních aut. Jedním z hlavních důvodů, proč lidé a firmy dosud do elektroaut ve velkém neinvestovali, je chybějící síť dobíjecích stanic. Po celé zemi je jich dnes jen okolo tří set. Počet klasických benzinek se blíží čtyřem tisícům.

Stát se proto rozhodl výstavbu podpořit. Ministerstvo dopravy koncem ledna spustilo první dotační výzvu v rámci Operačního programu Doprava. Na jejím základě na výstavbu dobíjecích stanic poskytne až 100 milionů korun.

"Celkem se plánuje jedenáct samostatných výzev, na které je vyčleněno 1,2 miliardy korun. Postupně se budou týkat také podpory na vybudování CNG, LNG, běžných a například i vodíkových plnicích stanic," říká Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

1500 aut na elektrický pohon nyní jezdí v Česku. Celkově je v tuzemsku registrováno 5,6 milionu aut.

Cílem je, aby do roku 2023 bylo v Česku alespoň 800 stanic. Jejich hustá síť je jedním z hlavních předpokladů, aby se českým automobilkám podařilo naplnit cíle ohledně ekologické dopravy. "Kolem roku 2025 by mohly elektromobily tvořit 20 až 25 procent našich prodejů," uvedl již před časem člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar. Prvním vozem značky Škoda s částečně elektrickým pohonem bude Superb, do prodeje půjde příští rok.

Evropská komise loni představila svůj návrh zavést kvóty, podle kterých by zhruba čtvrtinu prodejů musela činit auta na elektrický či jiný "čistý" pohon. V případě, že by automobilky kvóty nesplnily, platily by vysoké sankce. Pokud by automobilky v přechodu na elekromobily neobstály, mohlo by to mít navíc vliv na celou českou ekonomiku. Ta je na automobilovém průmyslu závislá.

Klíčovou roli v rozvoji elektromobility budou hrát především firmy. Právě ty jsou v Česku největším odběratelem nových aut od tuzemských výrobců. Pozitivní zprávou podle energetických společností je, že zájem ze strany firem o elektromobily a výstavbu dobíjecích stanic roste. "V Česku je nyní doslova boom výstavby těchto stanic, který díky podpoře státu pravděpodobně ještě posílí," říká mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

Rostoucí zájem o stanice pro elektromobily potvrzuje i Skupina ČEZ, která provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic v Česku. "Aktuálně máme v provozu 94 stanic. Na konci letošního roku by to mělo být více než 150. Roční přírůstky v dalších letech odhadujeme v řádu desítek kusů ročně," říká mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Velkou investici do flotily elektromobilů a dobíjecích stanic oznámila v listopadu loňského roku Moneta Money Bank, která si objednala 150 elektromobilů Volkswagen e-Golf. Do pěti let plánuje využívat pouze vozy na elektrický pohon. "V druhé polovině roku se naše centrála v Praze stěhuje do sousední budovy, která nabídne v první fázi 50 standardních nabíjecích stanic a jednu rychlonabíjecí. Systém bude navržený tak, aby pokryl zdejší potřebu nabíjení a umožnil případné navýšení počtu stanic," popisuje mluvčí Monety Jakub Švestka.

Podle Pražské energetiky v poslední době přibývá také developerských společností, které v rámci výstavby bytových či administrativních domů objednávají dobíjecí stanice.

Největší poptávka se v následujících letech očekává v Praze. Tam se dnes nachází zhruba 100 míst, kde je možné nabít elektromobil. Magistrát v lednu oznámil, že investuje 28 milionů korun do vybudování infrastruktury pro dalších 59 míst. Ta následně město pronajme vybraným provozovatelům. Podle energetických firem je v Praze do budoucna potenciál pro několik set dobíjecích stanic.

Na elektromobilitu tlačí i některá velká města − například Paříž nebo Madrid se chystají zakázat vjezd vozům s dieselovými motory. Británie dokonce od roku 2040 zakáže prodej všech aut s benzinovým a dieselovým motorem. Podle návrhu Evropské komise z konce loňského roku by osobní auta vyrobená v roce 2030 měla mít o třetinu nižší emise než ta vyrobená v roce 2021.