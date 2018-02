Bývalá náměstkyně jihlavského primátora za hnutí ANO a zároveň jedna z hlavních obviněných v kauze Čapí hnízdo Jana Mayerová dobrovolně opustila politiku.

V pondělí ji v jihlavském zastupitelstvu nahradil Dalibor Pituch. "Mohu tuto informaci potvrdit, odstupuje, údajně jde o zdravotní důvody," potvrdil ještě před jednáním zastupitelstva primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

"Doporučení lékařů bylo jednoznačné − okamžitě ukončit aktivity ve veřejném životě," napsala ve svém vyjádření Mayerová. Potvrdila, že její odchod z politiky souvisí s policejním obviněním z dotačního podvodu. "Zdravotní problémy se mi táhnou již od léta, ale to jsem věřila, že vše rychle zvládnu. Od začátku ledna se však můj zdravotní stav výrazně zhoršil, zlepšení nepřichází," uvedla pro HN Mayerová.

Dnes již bývalá zastupitelka přestala na radnici působit jako uvolněná náměstkyně primátora vloni v listopadu. Na starosti měla oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví.

Mayerová, která byla manažerkou projektu Čapí hnízdo a připravovala žádost o dotaci, si převzala usnesení o zahájení trestního řízení od policie v říjnu loňského roku. Od počátku tvrdí, že obvinění v souvislosti se zneužitím padesátimilionové dotace je účelové a vymyšlené.

Policie celkem obvinila jedenáct lidí, mezi nimi i současného premiéra v demisi Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Oba před několika dny sněmovna vydala k trestnímu stíhání, což je důvod pro některé strany, aby s premiérem v demisi nejednaly o případné vládní spolupráci. I to je údajně pro Mayerovou stresující. "Prostě příliš mnoho tlaku najednou. A tím, že si to ostatní strany berou jako záminku, že s obviněným člověkem nechtějí jít do vlády, tak to mě posílá přímo do pekel," popsala.

Dotaci, která byla určená pro malé podniky, dostalo luxusní konferenční centrum v roce 2009. Následné šetření však prokázalo propojení farmy s holdingem Agrofert, který na dotaci neměl mít nárok. Ten až donedávna patřil právě Babišovi, vloni jej kvůli možné kolizi se zákonem o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu. O případ se zajímal také Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF). Nedávno vydal zprávu, že v dotaci pro Čapí hnízdo byly nesrovnalosti a opakovaně ve zprávě píše i o podvodu.

Mayerová stojí za svým dlouhodobým tvrzením, v případě luxusního kongresového sídla bylo ohledně dotací vše v pořádku. "Projekt byl plně v souladu se všemi pravidly a výklady, které jsme měli v té době k dispozici, konzultovali jsme snad každou cihlu, aby byla v pořádku," popsala Mayerová. Doplnila, že celou kauzu považuje za "jednu obrovskou nespravedlnost a s tím se neumím smířit".

Reagovala také na dotaz, zda je její pondělní odchod z politiky na komunální úrovni definitivní. "Na tuto otázku teď neumím odpovědět. Záleží to na rodině a zdraví, které, věřím, že se tímto krokem pomalu začne dostávat do normálu. Děti nebudou malé donekonečna a snad se co nevidět naučí už i vázat tkaničky," uvedla pro HN Mayerová.