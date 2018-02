Recep Tayyip Erdogan není, cynicky řečeno, zrovna sympatickým zjevem. Brutálními metodami si podmanil svoji zemi. Jde z něj strach. Lidé, zejména pak novináři, mizí v plošných čistkách. Je to sotva pár týdnů, co dal povel k invazi do syrské provincie Afrín, aby rozdrtil tamější kurdské militanty.

Kdo se v Turecku proti tomu ozval, zahučel do vězení − podle oficiálních údajů z Ankary je takových osob už 570. Novodobý sultán otočil kormidlo své země od relativně západního směru − Turecko je členským státem Severoatlantické aliance a v zásadě stále platí, že chce do EU − do tuze diktátorských končin. A vše korunoval paktem s putinovským Ruskem.

Těžko tedy hledat někoho, kdo by byl větším opakem, než je papež František. Ten apeluje na přívětivost, úctu, svobodu. Při své poslední cestě do Chile se zničehonic zastavil u chumlu novinářů, požehnal jim a poděkoval za jejich práci. Pár dní poté se papež ostře obul do šiřitelů falešných zpráv. V této disciplíně na světové scéně vyniká hlavně Kreml. Ušpinil se tedy včera, když stiskl Erdoganovu ruku potřísněnou krví?

Moralizovat ve smyslu, že s ďáblem se nevyjednává, by jistě bylo snadné. Jenže František uvažuje v historickém kontextu, který je poznamenán po staletí prohlubovanou a v moderní době jen stěží odbourávanou nedůvěrou mezi křesťany a muslimy. Včera se sice s Erdoganem shodl na máločem. Roli té výjimky nepochybně sehrál vzájemně sdílený odpor k rozhodnutí amerického prezidenta uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele − mimo rámec nějaké zásadní mírové dohody o smíru ve Svaté zemi.

Ale na tom ani tak nesejde. Papež viděl v setkání možnost, jak dát muslimům najevo, že upřímně usiluje o dialog. Nikoho nekádruje a nad nikým se nepovyšuje, i když jde třeba o odsouzeníhodného tureckého tyrana. Naopak chce, aby setkání i s takovým člověkem bylo přátelské.

Možná se jednou dozvíme, že Erdogana tiše pokáral za porušování lidských práv. Nepřekvapilo by to. Ale navenek Svatý otec pokračoval v objímajícím, prostě ryze křesťanském duchu, který nastolil loni na jaře při návštěvě v Egyptě, když zavítal do mešity al-Azhar, patrně globálně nejvýznamnějšího centra sunnitské učenosti. Tehdy vyzval muslimy k co nejdůraznějšímu odmítání násilí, stejně ale kladl největší důraz na lásku k bližnímu a toleranci.

Erdogan se nad tím mohl ušklíbat, jak chtěl. Na jeho reakci nezáleželo.

