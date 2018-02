K revoluci, jakou způsobil Steve Jobs na trhu mobilních telefonů, přirovnal současný vývoj v automobilovém průmyslu Lip-Bu Tan, šéf kalifornské Cadence Design Systems, patřící k největším světovým výrobcům IT systémů. Česko, kde autoprůmysl zajišťuje už téměř třicet procent exportu a kde podíl tržeb firem v tomto odvětví na celkové průmyslové výrobě činí 25 procent, se k moderně propracovává velmi těžko. Na nástup elektromobilů jsou sice automobilky teoreticky připravené (například Škoda Auto chce do roku 2025 nabídnout zákazníkům pět vozů s elektrickým pohonem, podobné plány mají i další tuzemští výrobci), pokulhává ovšem infrastruktura, podpora státu i zájem zákazníků.

Ministerstvo dopravy slibuje, že do pěti let pomůže finančně k výstavbě dalších pěti set dobíjecích stanic. Celkem by jich mělo být osm stovek, většina z nich má být tzv. rychlonabíjecích. Jen pro srovnání − počet čerpacích stanic v Česku na běžné pohonné hmoty se nyní blíží ke čtyřem tisícům a nové se staví.

Jak ale upozorňují odborníci, vzhledem k relativně dlouhé době nabíjení (ve zrychleném módu lze elektroauto dobít za pár desítek minut, v běžném režimu je potřeba několik hodin), se stejně očekává, že si elektrovozy budou jejich majitelé dobíjet především doma.

Ve skutečnosti jsou nyní elektroauta především doménou firem. Banka Moneta jako první oznámila, že chce do pěti let kompletně změnit svůj vozový park na elektřinu. Musí si ale v blízkosti bankovních poboček postavit vlastní dobíjecí stanice. Těžko se divit − podobnou strategii volí firmy i v zemích, které jsou v elektromobilitě podstatně dál.

Česká veřejná správa je v testování elektroaut ještě opatrnější než privátní sektor. Jestliže v Německu a dalších západních zemích platí, že vozy na elektrický pohon z 85 procent kupují veřejné instituce, v Česku nic takového nevidíme. Policie dostala k dispozici pár "kousků" na testování − reálně tři. Obdobně opatrně je na tom i ohledně počtu elektrobusů (dva v provozu a jeden v testovacím módu) veřejná doprava v Praze. Jediným pokrokem je plán vybudovat do roka páteřní síť 59 nabíjecích stanic. Jenže pokud by chtěla Praha skutečně protlačit elektromobily do ulic, musela by postavit "dobíječek" řádově víc.

Co se týká veřejné dopravy, jsou autobusy na elektřinu běžnou realitou nejen v "ekologicky progresivních" zemích typu Norska či Dánska, ale také v mnoha rakouských či německých městech. Nedávno oznámila nákup osmnácti elektrobusů i Bratislava.

V Česku také neexistuje veřejná podpora nákupu osobních elektroaut jako například v Německu (čtyři tisíce eur na vůz) či na Slovensku. Výsledkem je, že se Češi do nákupu osobních elektroaut nehrnou. V roce 2016 se jich u nás prodalo 262, loni jejich počet narostl "už" ke čtyřem stům. Podle ještě celkem čerstvé studie Roland Berger by se přitom od roku 2020 mělo v Česku ročně prodat 6000 až 7000 elektrických aut.

Jistou změnu může přinést půjčování elektrických aut, případně nástup operativního leasingu, což už nabízí několik společností. Kromě zvýhodněné ceny za dobíjení má zájem o ně podpořit i možnost parkování na modrých zónách v Praze zdarma. Otázkou je, jestli lidem skutečně přijde výhodné půjčit si zhruba za dvacet tisíc na měsíc auto s dojezdem kolem 150 kilometrů. A to jde o jednu z nejlevnějších možností.

Oproti ostatním městům či státům zatím v Česku není možné jezdit elektromobily ve zrychlených pruzích. Podle ministerstva dopravy je nutné nejdřív definovat elektromobily a odlišit je ve veřejném prostoru (třeba jinou barvou poznávací značky) − a k tomu je zapotřebí změnit zákon. Vzhledem k délce legislativního procesu v Česku nedostanou elektromobily zelenou ve zrychlených pruzích ještě dlouho.

Nástup nových technologií je v Česku často až nepříjemně pomalý. Je možné, že se elektromobily nakonec rozšíří stejně rychle jako například chytré telefony. Třeba proto, že stát vybuduje dokonalou infrastrukturu, nebo proto, že ceny technologie výrazně klesnou, třeba pod tlakem EU. Ale pravděpodobnější zatím je, že v Česku vyrobené elektromobily budou mít úspěch v zahraničí a k nám budou proudit vyřazené "špinavé" vozy z celé Evropy. Podobně jako dnes, kdy je Česko s rostoucím průměrným věkem vozového parku popelnicí unie.

