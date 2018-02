Hned několik stránek na internetu nabízí výpočet pravděpodobnosti, s jakou vybrané povolání v brzké budoucnosti nahradí roboti. Mezi kandidáty na vystřídání umělou inteligencí jsou na čelných místech účetní, tedy pracovníci, kteří dnes zaměstnavatelům chybí, a firmy je proto lákají na výhodné platové podmínky.

Server replacedbyrobot.info například uvádí, že nahrazení účetních roboty je v nejbližších letech pravděpodobné na 84 procent. Potvrdila to i debata na konferenci Účetní budoucnosti, kterou minulý týden pořádaly Hospodářské noviny. "Myslíte, že robot nebude umět poznat, že faktura je za rohlíky a že ji má zaúčtovat? Účetní není nenahraditelný," uvedl ve svém příspěvku děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.

Zároveň popsal, proč právě tuto práci může snadno nahradit software. Účetní doklady dnes vznikají v programech, mnohdy pracujících se shodnými daty. Účetní v jedné firmě doklad vytiskne, odešle do druhé firmy, kde ho tamní účetní zase zadá do počítače. "Je to stejný počítač, někdy třeba i se stejným účetním programem. Nebude těžké naprogramovat, aby si to počítače vyřešily mezi sebou," uvedl Mejzlík.

Roboti účtují Jak je to dnes ◼ Počítač v dodavatelské firmě vytvoří fakturu, například ve formátu PDF.

◼ Tu účetní vytiskne a odešle poštou odběrateli. Jeho účetní převezme obálku a údaje z faktury "naťuká" do účetního systému. Fakturu musí také správně zařadit.

◼ Podobnou komunikaci by zvládly počítače mezi sebou rychleji, přesněji a levněji. Co čeká účetnictví Aby mohli účetnictví převzít softwaroví roboti, je třeba splnit několik důležitých kroků zejména v elektronizaci:

◼ Digitalizace účetních dokladů a jejich odesílání

◼ Robotizované zpracování dokladů

◼ Elektronická archivace

◼ Cílem je zvýšení přesnosti, rychlosti a snížení nákladů

◼ Důsledkem budou změny v tradiční náplni práce účetních a auditorů a v dosavadních postupech

◼ Z dnešních účetních se tak stanou "učitelé" robotů

Tisk dokumentů a jejich odesílání poštou stojí firmy po celém světě miliardy dolarů, upozorňuje Mejzlík. Účetnictví přitom má být především rychlé, bezchybné a levné, za hlavní brzdu jeho rozvoje odborníci označují lidský faktor.

Přestože už dnes účetnictví prochází digitalizací a rostoucí automatizací, děje se tak většinou uvnitř systémů jedné firmy. Dalším krokem by mělo být propojení mezi počítači firem, které spolu obchodují. K tomu je potřeba zvládnout integraci systémů mezi jednotlivými podniky, nastavit firemní systémy tak, aby si navzájem rozuměly. Pokud tohle počítače zvládnou, zbývá vyřešit robotizované zpracování dokladů a jejich elektronickou archivaci. "Tohle vše IT firmy dokážou naprogramovat, pokud taková poptávka vznikne," uvádí Mejzlík.

Některé softwarové firmy se na přicházející robotizaci účetnictví už chystají. "Připravujeme například integraci, kdy budeme automaticky přenášet data z EET do našeho digitálního systému," uvedla Eva Vašíková ze společnosti BezŠanonu.cz, která se zabývá elektronickým vedením účetnictví.

Nahrazení lidí novými programy zlevní práci a omezí chyby, zároveň ale odstraní i další problémy. Jsou to například časté změny účetních zákonů a předpisů. Jen samotný daňový zákon prošel za poslední čtvrtstoletí asi 150 novelami. "Účetní se mě ptají, kdy přestanou ty změny. Odpovídám jim, že si vybrali špatný obor," uvedla prezidentka Svazu účetních Jana Pilátová.

Důvodů, proč se účetní předpisy neustále mění, je víc. "Účetnictví už není české, uživatelé se globalizují a Česká republika je zemí dceřiných firem," uvedl první z důvodů Mejzlík. Firmy se musí průběžně přizpůsobovat evropským normám, což se týká i účetnictví. Kromě toho se neustále mění pohled na vztah účetnictví a daní. Rostoucí vliv informačních a komunikačních technologií také mění pravidla účetnictví.

Namísto školení pro účetní tak firma na Nový rok zaktualizuje svého robota a tím pro ni bude změna daňových předpisů vyřešena. Neznamená to však, že by se účetní měli začít bát o práci. "To není rozhodně třeba. Roboti sami nenaprší a někdo je musí naučit účtovat faktury," řekl Mejzlík.