V tuzemských komerčních realitách investoři každoročně protočí desítky mi­liard korun. Loňský rok byl sice nepatrně slabší než rekordní rok 2016, ale důvodem není ani tak úbytek koupěchtivých investorů, nýbrž menší počet vlastníků, kteří jsou ochotni prodávat. České komerční reality jsou stále žádané, protože generují zajímavější výnosy z pronájmu než v západní Evropě. Zároveň investorům zaručují stabilitu a bezpečí.

Zatímco například v Paříži, Stockholmu či největších německých městech lze u nejlepších kancelářských budov dosáhnout ročního výnosu z nemovitosti (podíl příjmu z nájmu vůči ceně nemovitosti a výši úroků) od tří do 3,5 procenta, v Praze to je 4,85 procenta. Ukazují to data mezinárodní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle (JLL).

"Během druhé poloviny roku 2017 bylo znát, že v rámci střední a východní Evropy je to právě Česká republika, která získala stabilní pozici a je nepochybně jednou z nejatraktivnějších destinací v regionu − v maloobchodním, kancelářském i průmyslovém sektoru," uvedl Mike Atwell, šéf investičního oddělení pro středoevropský region v JLL. Zájem investorů o ČR tedy přetrvává, ale podle analytiků by mohl transakční aktivitu zbrzdit nedostatek produktů.

Z větších transakcí je rozjednaný prodej administrativního komplexu Metronom. HN to bez dalších podrobností potvrdil Petr Herman, šéf developerské společnosti HB Reavis pro Českou republiku, jež nemovitost postavila a nyní i prodává. Drtivou většinu budovy u stanice metra Nové Butovice obsadily firmy z technologické skupiny SAP. Ta někdy před dvěma lety podepsala smlouvu na pronájem prostor v Metronomu na nadstandardně dlouhých 10 let. Cena by mohla atakovat i hranici 100 milionů eur.

"Je to výjimečná příležitost pro pasivní investory, kteří hledají omezené riziko," komentovala Hana Kollmannová, manažerka v poradenské firmě JLL. Obdobných příležitostí bude v letošním roce podle ní jen minimum a zařadí se mezi největší kancelářské transakce letošního roku.

Na trh by mohla přijít letos i Waltrovka v pražských Jinonicích, kterou by investiční skupina Penta prodávala v balíku − všechny čtyři administrativní budovy jednomu zájemci.

Právě Penta koncem roku 2016 prodala administrativní komplex Florentinum v centru Prahy za 283 milionů eur s tehdy rekordním výnosem 4,85 procenta. Lepší návratnost dostanou realitní investoři jen v některých městech ve Velké Británii či v Nizozemsku.

Prodávající si jsou velké poptávky po tuzemských realitách vědomi a mají velké oči."Majitelé nemovitostí jsou dnes ve výhodě a jejich očekávání jsou z mého pohledu nereálná," řekla Kollmannová. Nejlepší kanceláře se dnes v Praze prodávají s výnosem 4,85 procenta, ale někteří vlastníci mají představu, že mohou svou nemovitost prodat s výnosem 4,5 procenta. A to podle Kollmannové ani vždy nenabízejí adekvátní produkt.

Na prodej je například centrála poradenské společnosti KPMG v Praze-Karlíně. Budovu s názvem Florenc Office Center koupil v roce 2014 za 34 milionů eur podílový fond, který obhospodařuje společnost ZFP Investments ze slovenské skupiny IAD Investments. Patnáct let stará budova má zajištěný nájem dlouho dopředu − KPMG loni prodloužila nájemní smlouvu o dalších 10 let. Prostory postupně procházejí rekonstrukcí.

Vlastníka by letos mohla změnit i další velká kancelářská budova s názvem Main Point Pankrác. Developer PSJ Invest stavbu dokončil teprve na sklonku roku a od začátku roku se do ní postupně stěhují nájemci, z nichž nejvýznamnější je poradenská firma McKinsey & Company. Ta momentálně sídlí v budově v Praze 2 s názvem Longin Business Center, kterou její vlastník letos plánuje přestavět na hotel.

Od začátku letošního roku se uzavřely nejméně dvě transakce. Developer HB Reavis prodal logistický park v Lovosicích pronajatý firmě ČD Cargo realitní společnosti P3. Pražskou kancelářskou budovu Oregon House po méně než roce a půl prodal zahraniční investor M7 Real Estate za nezveřejněnou sumu českému fondu kvalifikovaných investorů BHS German Real Estate Fund SICAV.

Nákupní centrum Atrium v Hradci Králové zase prodává firma Amádeus Real brněnskému realitnímu podnikateli Martinu Novému. Z objemu peněz investovaných do výnosových realit je patrný stabilní nárůst domácího kapitálu.

