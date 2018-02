Výrobce čipů Broadcom zvýšil svoji nabídku na konkurenční firmu Qualcomm o 24 procent na více než 121 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 2,5 bilionu korun. Pokud by se mu podařilo přesvědčit Qualcomm, aby nabídku přijal, bylo by převzetí největší doposud uzavřenou dohodou v technologickém sektoru, upozornila agentura AP.

Zlepšením nabídky chce Broadcom zvýšit tlak na Qualcomm a přimět ho, aby s ním o dohodě začal jednat. Qualcomm předchozí nabídku odmítl v listopadu s tím, že dramaticky podhodnocuje společnost.

Nová nabídka, částečně v hotovosti a částečně v akciích, ohodnocuje jednu akcii Qualcommu na 82 dolarů, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje zisk 24 procent. Broadcom v prohlášení zdůraznil, že nejnovější nabídka je "nejlepší a konečná".

Qualcomm potvrdil, že revidovanou nabídku obdržel a jeho správní rada a finanční a právní poradci ji zváží.

Šéf Broadcomu Hock Tan si štědřejší nabídkou připravuje půdu pro hlasování o jeho přistoupení do rady Qualcommu, které by mělo proběhnout v březnu. Pokud by se mu to podařilo, musel by pravděpodobně Qualcomm alespoň začít vyjednávat.

Nabídka Broadcomu zahrnuje také pojistky pro případ, že by transakce nebyla regulátory povolena nebo pokud by se protáhla na delší dobu, než je plánováno. Účelem těchto opatření je zamezit možným námitkám Qualcommu, který také kvůli těmto otázkám předchozí nabídku kritizoval.

Qualcomm a Broadcom jsou největšími světovými výrobci čipů bez vlastních továren − takzvaně fabless. Potenciální kupec Broadcom je přitom menším z nich. Sám byl paradoxně v roce 2015 také koupen menším konkurentem Avago.

Qualcomm v posledních letech čelil několika pokutám za zneužívání dominantního postavení při prodeji patentů na své 3G a 4G mobilní čipy. Naposledy předminulý týden mu Evropská komise vyměřila pokutu ve výši téměř jedné miliardy eur. Kvůli patentům se také soudí s Applem, který mu za ně přestal platit.

Akcionáři Qualcommu se nyní musí rozhodnout, zda přijmout peníze od Broadcomu, nebo doufat, že další verdikty soudů dopadnou příznivě. A zda pokračovat ve snaze převzít firmu NXP Semiconductors. Za ni nabídl Qualcomm 38 miliard dolarů. Akcionáři NXP však tuto nabídku označili za příliš nízkou. Nabídka činila za jednu akcii 110 dolarů a NXP požaduje 135, napsala agentura Reuters.

