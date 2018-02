Vracíte se z Chorvatska, stojíte v několikahodinové úmorné frontě na hraničním přechodu Wullowitz − Dolní Dvořiště. Tenhle konec dovolené je tedy stylový, říkáte si. Byla drahá jako nikdy, protože česká koruna je proti euru slabá jak čaj. A za banální ošetření v nemocnici ve Splitu jste zaplatili majlant.

Jasně, měli jste se pojistit, mělo vám dojít, že v zemích EU už nemáte zdravotní péči zadarmo jako doma. Ale kdo si má všechno pamatovat, když to léta takhle fungovalo?!

Ten czexit nám byl čert dlužen, říkáte si, řadíte jedničku a pomalu se sunete vstříc k bytelně opevněným českým hranicím.

Tak takhle nějak by mohl zanedlouho vypadat konec léta, pokud Česko podlehne blouznivcům, kteří prosazují odchod z Evropské unie. Nižší komfort cestování, dražší dovolené, konec benefitů, které dnes považujeme za samozřejmé. A mnoho daleko zásadnějších problémů.

Poctivě přiznejme, že nikdo přesně neví, jak by případný czexit vypadal, co by si Česko dokázalo vyjednat, jaká privilegia by si dokázalo udržet. Ale je potřeba počítat spíš s horším než lepším scénářem. "Vyjednávací pozice vystupující země je vždy slabší než pozice celého bloku, stačí se podívat na brexit. A je naprosto jasné, že na dohodě s Českem nikdy nebude takový zájem jako na dohodě s Británií," varuje europoslanec Pavel Telička.

Hůř než Britové

Jak by to tedy mohlo vypadat? Aktuální studie, podle které by mohla být Británie za patnáct let až o osm procent chudší, než kdyby v EU zůstala, je pro úvahy o možných důsledcích czexitu jen slabým vodítkem. Závislost Česka na evropském trhu je mnohem větší než závislost Velké Británie. Spojené království vyváží do EU 43 procent, u Česka je to skoro dvakrát tolik (84 procent). Problémy s přístupem na trh bychom odskákali mnohem hůř než Britové.

Odhad Václava Klause mladšího, který předloni v afektu po jednom z teroristických útoků napsal, že "jediná možnost je vypadnout z EU a tvrdě chránit hranice i za cenu, že o třetinu zchudneme", je asi až příliš katastrofický, ale zchudnutí Česka by bylo i tak takřka fatální.

Důvody jsou zřejmé. Hrozilo by zavedení obchodních bariér, přibylo by administrativní zátěže, zhoršila by se konkurenceschopnost českých podniků na trzích Evropské unie. A nejen na nich, ale i na trzích třetích zemí − v Latinské Americe, Asii.

"Česko by najednou nemělo nárok na výhodnější podmínky, které si se třetími zeměmi vyjednala EU, všechno bychom museli vyjednávat znovu a pravděpodobně bychom nikdy nevyjednali tak výhodné podmínky, jako má EU jako celek," upozorňuje ekonom Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti.

Navíc by mohlo dojít k odlivu investic z Česka. Zahraniční investoři mají logický zájem fungovat na trhu bez bariér, být "mimo" nedává valný smysl. Ze stejných důvodů by mohly zvednout kotvy i některé české firmy. Vypadá to abstraktně? Takže ke konkrétnímu: studie k deseti letům Česka v EU odhadla, že bez vnitřního unijního trhu by u nás bylo o 75 tisíc nezaměstnaných více. Připadá vám to jako nic? Inu, je to celý Zlín na podpoře v nezaměstnanosti. "Celkově je jasné, že v případě odchodu z EU by se v Česku zhoršila životní úroveň, Západ bychom přestali dohánět. Začali bychom se propadat, zaměstnanci by to pocítili na platech, důchodci na důchodech," popisuje Pavel Telička.

Samostatnou kapitolou je schengenský prostor "bez hranic". Ten je přímo svázán s členstvím v EU. Je sice pravda, že jeho členy jsou i Norsko, Švýcarsko a Island, ale garantované by po vystoupení Česka nebylo nic. Studie zpracovaná v roce 2016 pro českou vládu uvádí, že kvůli znovuzavedení hraničních kontrol by export klesl ročně až o 7,7 miliardy korun. Znovuobsazení celnic a služeben pohraniční policie by podle stejné studie přišlo český rozpočet na čtyři miliardy.

Ale možná ještě důležitější než vyčíslitelné ekonomické ztráty jsou ztráty civilizační. Kde je záruka, že by po czexitu mohli naši studenti pokračovat ve studiu v zahraničí v programech Erasmus jako 70 tisíc jejich předchůdců? Kde jsou záruky, že by se naši vědci mohli účastnit evropských projektů? Kde je záruka, že by nedošlo k odlivu mozků z Česka, jakési další vlně intelektuální emigrace, kterých jsme zažili během české historie více než málo? Nejsou nikde. Nikde.

Hrozící průšvihy jsou zjevné. Takže je otázka, co bychom czexitem, o kterém tak rád mluví Tomio Okamura či Václav Klaus mladší i starší, získali. Zcela jistě suverenitu nepřijmout ke dvanácti uprchlíkům, kteří u nás jsou na základě evropských kvót, ani jednoho dalšího.

Dále by se rostlinný tuk mohl u nás opět jmenovat pomazánkové máslo. A zachovali bychom si suverénní právo vymýšlet mnohem zamotanější předpisy, než nyní přicházejí z Bruselu.

Napadá ještě někoho něco?

Asi nejlépe zasazuje blouznění o czexitu do příčetného kontextu diplomat a nedávný prezidentský kandidát Pavel Fischer. "Objevíme-li u nás plyn nebo zásoby ropy či zlata, pak bychom se mohli zkusit postavit na vlastní nohy a za vzor si vzít Norsko. Ale dokud nenajdeme podobnou komparativní výhodu, nemá smysl něco podobného navrhovat."

Na závěr se vraťme k hypotetickému budoucímu poczexitovému dovolenkáři jedoucímu z Chorvatska. Už tak to má těžké, a to ještě chudák netuší, co mu přijde za účet za mobilní volání a data. Roaming je samozřejmě zpět a z Chorvatska se zase volá za podobné ceny jako z Botswany. Inu, suverenita něco stojí, že ano…

