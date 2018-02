Při příchodu do malého podkrovního ateliéru v centru Brna si za oknem nelze nevšimnout velké bílé sochy ženy, která shlíží dolů na náměstí.

"Ta socha je na tomhle místě to nejlepší. Škoda že do nových prostor si ji s sebou vzít nemůžeme," lituje architekt Marek Štěpán a vysvětluje, že firma, kterou přes dvacet let vede se svou manželkou Vandou, se brzy bude stěhovat na sídliště na kraji jihomoravské metropole. Větší prostor se studiu bude hodit na nové zakázky, které by mu mohl přinést nedávný mezinárodní úspěch.

Pár dní před loňskými Vánocemi přišel do Atelieru Štěpán dopis z Kanady. Prestižní časopis Azure zařadil nový kostel svatého Václava, který podle Štěpánova návrhu vyrostl v Sazovicích na Zlínsku, mezi deset celosvětově nejlepších staveb roku 2017. Minimalistická stavba na kruhovém půdorysu, připomínající smotaný proužek papíru, se v žebříčku umístila vedle děl světoznámých architektů, jako je Norman Foster či Jean Nouvel.

"Beru to jako znamení, dárek od Ježíška. Prozřetelnost, která mě k něčemu zavazuje," vysvětluje Štěpán. O projektech, které by mohly i na základě ocenění vzniknout, zatím mluvit nechce. "Není to tak daleko, abychom mohli říct, že už díky tomu máme novou zakázku. Ale náznaky tu samozřejmě jsou," říká autor kostela, který byl také loni nominován na Českou cenu za architekturu.

Atelier Štěpán ◼ Ateliér založili v Brně v roce 1997 Marek Štěpán s manželkou Vandou. ◼ Podle Štěpánových návrhů vznikly kostely či kaple ve Starém Zubří, Ostravě, Šumné a Sazovicích. Momentálně se staví Štěpánův kostel v Brně na Lesné. ◼ Štěpán je také autorem baldachýnu, pod nímž v Brně-Tuřanech sloužil mši papež Benedikt XVI., když v roce 2009 navštívil Českou republiku. ◼ Ateliér je například držitelem Grand Prix architektů či Ceny Klubu za starou Prahu. Kanadský časopis Azure zařadil Štěpánův kostel v Sazovicích mezi 10 nejlepších staveb světa.

Postavit kostel není jednoduché

Zcela konkrétní obrysy ale má v pořadí pátý kostel, který se podle Štěpánova návrhu postaví. Na brněnském sídlišti Lesná už stojí jeho základy. Nízkou kruhovou stavbu doplní samostatná třicetimetrová věž se zvonkohrou.

Hrubá stavba by měla být hotová do konce roku.

Architekti František Zounek a Viktor Rudiš s prostorem pro kostel počítali, když v 60. letech jedno z nejpovedenějších českých sídlišť navrhovali. Za normalizace už ale stavba duchovního stánku nebyla možná. Štěpán první podobu kostela navrhl v roce 1991 jako svou diplomovou práci na brněnské Fakultě architektury VUT.

Před více než deseti lety se místní farnost rozhodla, že na kostel vybere peníze. Postupně vzniklo něco přes třicet návrhů od různých architektů.

Vybrat konečnou podobu kostela trvalo komisi, v níž seděli architekti, historik umění a zástupce farnosti, celkem pět let. A nepodařilo se to napoprvé. "Dva roky se soutěžilo a komise pak řekla, že žádný z návrhů nedoporučuje. To bylo velké zklamání," vzpomíná místní farář Pavel Hověz. Nakonec u komise zvítězil v pořadí třicátý šestý návrh. Autorem je právě Marek Štěpán, který podotýká, že s jeho diplomovou prací z devadesátých let už toho nemá mnoho společného.

Historik architektury Zdeněk Lukeš odhaduje, že zatímco v Polsku po roce 1989 vyrostly tisíce nových kostelů a na Slovensku stovky, na Moravě půjde o desítky, v Čechách ani to ne. Většina nových katolických staveb v Česku podle Lukeše trpí přeplácaností. "Působí, jako by se architekti snažili do nich nacpat co nejvíc různých materiálů, tvarů a křivek," říká Lukeš. Za povedenou historik považuje tak dvacetinu katolických novostaveb, u evangelických je procento vyšší.

Lukeš kromě Štěpánova díla oceňuje například dvě modlitebny Církve bratrské v Černošicích u Prahy a v Litomyšli od Zdeňka Fránka nebo kapli v Jestřebí na Vysočině od Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. "Myslím, že je to vůbec nejlepší sakrální stavba, která se tu po roce 1989 postavila," říká Lukeš o drobné a neokázalé stavbě na okraji vesnice se 125 obyvateli.

Další zajímavé stavby Kaple Panny Marie Královny V části města Brtnice, která se jmenuje Jestřebí, stojí neokázalá kaple s bílou vápennou omítkou a šindelovou střechou. Na první pohled působí, jako by tam byla už staletí. Ve skutečnosti ji architekt Ladislav Kuba ve spolupráci s Tomášem Pilařem navrhli až v devadesátých letech minulého století. Modlitebna církve bratrské Kostel "oblý jako křídla anděla", jak ho popsal jeho autor Zdeněk Fránek, stojí od roku 2010 v Černošicích u Prahy. K setkávání slouží nejen věřícím církve bratrské, ale i místním obyvatelům. Nový kostel církve bratrské Ve stejné době jako černošický kostel postavila církev bratrská podle návrhu Zdeňka Fránka také Nový kostel v Litomyšli. Střídmá stavba zahloubená do travnatého svahu byla v roce 2012 nominována na prestižní mezinárodní cenu Miese van der Rohe. Klášterní kostel trapistů Obnovy zcela zdevastovaného statku, který se měl stát klášterem, se na přelomu tisíciletí ujal Ateliér

Soukup. Ke spolupráci si přizval londýnského architekta Johna Pawsona. Výsledkem je minimalistický prostor, v němž daleko od civilizace žije mnišský řád.

Postavit kostel prý není vůbec jednoduché. "Aby to fungovalo, musí architekt dokonale znát třeba to, jak probíhá mše," je přesvědčen Lukeš. S tím Štěpánovi, kteří se hlásí ke katolické víře, nemají problém.

Z peněz věřících

Katolická církev se snaží mít nad nově vznikajícími stavbami kontrolu. "Každá z osmi diecézí zřizuje coby poradní orgán daného biskupa liturgickou komisi, která posuzuje projekty ve fázi studie, ale i projekty k realizaci," vysvětlil mluvčí České biskupské konference František Jemelka.

Jak ukazuje příklad z Brna, stinnou stránkou výběru co nejkvalitnějšího návrhu je to, že se tím stavba může oddálit a prodražit. Štěpánův kostel na Lesné nakonec vyjde na 100 milionů korun. Farnost musí posbírat ještě asi třetinu.

"Všechno musíme 'vyžebrat' od drobných dárců po stokorunách. Když neseženeme sponzory, farnost se bude muset zadlužit," popisuje farář Hověz. Biskupství, ač mělo nad výběrem návrhu kontrolu, se na stavbě finančně nepodílí.

A církev nepřispěla ani na sazovický kostel, který je menší než ten brněnský a vyšel na 26 milionů. Nestavěla ho sama farnost, ale místní Spolek pro výstavbu kostela svatého Václava. Přispěli na něj věřící z celé republiky.

"Také nám svými sbírkami hodně pomohly mnohé farnosti. Největší část však zafinancovali místní věřící a také velcí dárci z řad lokálních podnikatelů," řekla členka spolku Marie Rapantová.

Spolek i bez odborníků došel ke stejnému výsledku jako komise v Brně − k výběru návrhu Marka Štěpána.

I když výstavbu většiny nových kostelů v posledních letech zaplatily jednotlivé farnosti, Štěpánovi se často setkávají s lidmi, kteří si myslí, že duchovní stavby vznikají na náklady města nebo církve. "Představa, že biskupství po restitucích oplývají penězi, je úplně mylná. Na kostel se musí složit lidé, kteří ho chtějí postavit," vysvětluje Štěpán.

Autoři moderních svatostánků často narážejí na konzervativismus některých lidí, pro něž kostel navždy zůstane monumentální historickou stavbou, nejčastěji v barokním stylu. A ve Štěpánově elipsovitém kostele se samostatně stojící betonovou věží v Ostravě-Zábřehu pak vidí konzervu s otvírákem, jak podle architekta někteří jeho dílu říkají.

Přístup k duchovním stavbám však nemění jen architekti, ale i církev samotná. Ustupuje se od podlouhlých chrámových lodí s oltářem vpředu. "Všichni máme v hlavě zakódovaný barokní podélný kostel.

Dnešní liturgie, jejímž fyzickým obrazem kostel je, směřuje spíše k tomu, že je to společenství lidí kolem obětního stolu, na památku poslední večeře Ježíše s apoštoly," popisuje Štěpán.

Podotýká, že ač se představy katolíků a evangelíků mírně liší, obě skupiny kladou velký důraz na komunitní prostory. "Téměř nikdy jsme nedostali zadání stavby kostela bez sálu. Společenské centrum je skoro stejně důležité jako chrám," říká Vanda Štěpánová s tím, že jejich studio v posledních pár měsících oslovily ke spolupráci dvě evangelické církve.

Na rozdíl od dob minulých už navíc církev nepotřebuje věřící ohromovat monumentálností a bohatou výzdobou staveb.

"Roli hraje i změna investora. V baroku to byla šlechta. Svým způsobem se tím i prezentovala. Teď už to není prezentace moci. Kostely se financují ze sbírek, takže je výzdoba daleko skromnější," vysvětluje Štěpánová.

Umírněný interiér má být také reakcí na rychlou dobu. "Promlouvá k nám spíš absence informací než přebytek. Informace můžeme mít z internetu, z knížek. V kostele naopak hledáme vnitřní ztišení a ten prostor by tomu měl odpovídat," podotýká Štěpán.

Freedomky a kůlna

Studio často navrhuje i rekonstrukce historických prostor. Manželé Štěpánovi jsou podepsaní například pod společným projektem rekonstrukce piaristického chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. V těchto případech bývají ale zásahy minimální. "Památková péče postoupila tak daleko, že kostely moc upravovat nejde. V tuto chvíli je velmi konzervativní, ale myslím si, že taková dlouho nevydrží," říká Štěpán.

Frýdecko-místecký rodák připouští, že kdyby místo sakrálních staveb navrhoval třeba obchodní centra, vydělal by si víc. "Ale atmosféra, která je kolem developerských projektů, je pro mě úplně nestravitelná. Nedovedu si to představit," přiznává.

To však neznamená, že se věnuje jenom sakrální architektuře. Odhaduje, že je to tak půl na půl. Zhruba jednou za rok ateliér navrhne vilu a úspěch má s takzvanými freedomky. Dřevěné modulové domy, které autoři zájemcům dovezou hotové a vybavené až na místo určení, jsou oblíbené hlavně v německy mluvících zemích. Ateliér prodal už více než 80 modulů. Některé plují na vodě, jiné si majitelé nechali složit nad sebe do dvou pater.

Kromě toho si manželé navrhli i vlastní rodinný dům na okraji Brna. Pak na zahradě přibyla kůlna. Nyní jsou na řadě úpravy nové kanceláře v prostorách prádelny. "A pak ještě hrad a katedrálu," odpovídá Marek Štěpán na otázku, jaké návrhy plánuje do budoucna. "Ale já bych raději saunu, Marku," směje se jeho žena.