Západní ropné koncerny mají to nejhorší za sebou a většina z nich opět dobře vydělává. K tomu jim pomohla nejenom výrazně vyšší cena paliva, ale také rozsáhlé úspory, kdy hlavně v letech 2015−2016 propouštěly a také škrtaly investice. Své zisky si v uplynulém roce vylepšily také prodejem části majetku.

Nejvyššího čistého zisku v roce 2017 opět dosáhl americký ExxonMobil, největší veřejně obchodovaná ropná společnost na světě. Proti roku 2016 mu stoupl dvaapůlkrát, skoro na 20 miliard dolarů.

Ještě výrazněji (skoro třikrát) se zvedl zisk britsko-nizozemské společnosti Royal Dutch Shell, a to skoro třikrát na 13 miliard dolarů. Její šéf Ben van Beurden se netají tím, že se chce vyrovnat americkému Exxonu v těžbě i zisku. Shell se poté, co v roce 2016 za 54 miliard koupil britského těžaře zemního plynu BG Group, objemem produkce uhlovodíkových paliv těsně přiblížil Exxonu.

37 miliard dolarů letos investují ropné koncerny do průzkumu nových nalezišť. Bude to o sedm procent méně než loni, uvádí firma WoodMac.

Některé společnosti se však ještě potýkají se ztrátami. Hlavními důvody jsou investice do rozsáhlých projektů (například v Austrálii nebo Kazachstánu) i slabší výsledky v rafinérském byznyse.

Do investic se příliš nehrnou

Cena ropy, podstatně ovlivňující zisky těžebních koncernů, sice výrazně stoupla a pro producenty by se i nadále měla vyvíjet příznivě. Avšak těžební společnosti plánují nové investice do průzkumu a těžby velice obezřetně.

Koncerny ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total a další letos hodlají své investiční programy dále seškrtat už pátý rok po sobě, uvádí britská poradenská firma Wood Mackenzie. Podle ní celosvětové investice do průzkumu nových nalezišť letos klesnou o sedm procent na 37 miliard dolarů. A ve srovnání s rokem 2014, kdy byly nejvyšší, to bude dokonce o 60 procent méně.

"Průzkum se letos soustřeďuje na mořské dno ve velkých hloubkách, především v Mexickém zálivu, u pobřeží Brazílie a Guyany," sdělil agentuře Reuters Andrew Latham, analytik firmy Wood Mac­kenzie.

Větší zájem o plyn, vítr a solár

Ropné koncerny si v minulosti získaly nevalnou pověst kvůli znečišťování životního prostředí. Nyní se ji snaží − i pod tlakem vlád a ekologických hnutí − napravit. "Jde nám o to, abychom omezili emise oxidu uhličitého," prohlašuje šéf amerického Exxonu Darren Woods.

Související Infografika JAK SE VEDE ZÁPADNÍM ROPNÝM FIRMÁM

K řešení klimatických problémů mohou podle něj výrazně přispět nejen obnovitelné zdroje, ale také zemní plyn, který by měl nahradit uhlí. ExxonMobil proto velkou část investic "otáčí" směrem k plynu. Z evropských koncernů se touto cestou vydal nejen Shell, ale třeba i francouzský Total, který podepsal dvacetiletý kontrakt v hodnotě pěti miliard dolarů se státní íránskou společností NIOC. Tím si otevřel cestu na největší plynové naleziště světa South Pars.

Západní těžební koncerny projevují stále větší zájem o obnovitelné zdroje. Do akvizic spojených s jejich využíváním během uplynulých pěti let podle firmy Bernstein investovaly přes tři miliardy dolarů, převážně do solární energie. Britský koncern BP investuje během tří let do jedné z největších evropských solárních firem Lightsource 200 milionů dolarů a získá v ní pětačtyřicetiprocentní podíl.

Související Infografika JAK SE VEDE ZÁPADNÍM ROPNÝM FIRMÁM