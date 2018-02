Podle Borise Tomčiaka, investičního manažera poradenské společnosti Finlord, má z drahých kovů největší potenciál pro další růst ceny palladium. Důvodem je rostoucí poptávka ze strany automobilového průmyslu, která prohlubuje deficit mezi produkcí a spotřebou tohoto kovu, jehož cena na začátku roku vylétla na historická maxima. Nahoru však jdou i ceny jiných komodit − třeba ropy a zlata.

HN: Můžete na úvod stručně shrnout vývoj na trzích v posledních dvanácti měsících?

Výrazně šla nahoru cena ropy, z nějakých 55 na 70 dolarů za barel v případě ropy Brent. Taktéž výrazně zdražilo zlato, stříbro a palladium. Jeho cena se v polovině ledna dokonce vyšplhala na rekordní maximum. Co se týká komodit, které naopak ztrácely, tak to byly především potraviny. Výrazně poklesla cena cukru, a to o třetinu. Taktéž došlo k poklesu u kakaa i kávy.

HN: Kdybychom postupně vzali některé komodity, co táhne nahoru cenu zlata?

Cenu táhne nahoru především rostoucí inflace ve světě. Tím pádem se zvyšuje tlak na ceny aktiv, což vidíme na cenách nemovitostí i cenách akcií a dluhopisů na světových burzách. Sledujeme zrychlující růst spotřebitelských cen a zvyšující se mzdovou inflaci. Mzdy se začínají výrazně zvyšovat v Evropě, ale i ve Spojených státech. Takže inflace roste a dá se očekávat, že centrální banky budou muset zpřísňovat měnovou politiku. Některé už s tím začaly. A investoři se chtějí zajistit proti inflaci, případně proti nějaké krizi, která by mohla nastat. A proto nakupují bezpečnější aktiva. Za taková je považováno i zlato. A k růstu dopomáhá i další faktor v podobě oslabujícího amerického dolaru.

Boris Tomčiak (36) Boris Tomčiak je investičním manažerem firmy Finlord. Vystudoval VŠE a finančním trhům se věnuje přes deset let. Má mezinárodní zkoušky CFA a FRM.

HN: Ale z drahých kovů to není jen zlato, jehož cena roste. Je to i případ palladia a platiny.

U platiny a palladia má větší vliv jejich průmyslové využití. U platiny cena loni stagnovala, až v posledních čtyřech týdnech začala výrazněji růst. Pro platinu je nepříznivé to, že se v Evropě očekává omezení naftových motorů. A platina se používá při výrobě katalyzátorů právě pro naftové motory. A naopak palladium se používá při výrobě katalyzátorů pro benzinové motory. A jelikož výroba aut ve světě roste, nyní je prakticky rekordní, tak se zvyšuje i spotřeba palladia. A to vyhnalo jeho cenu na nové rekordy. V současnosti je na trhu obrovský deficit palladia v rozsahu zhruba 1,5 milionu uncí.

Který z těchto tří kovů má podle vás největší potenciál ve výhledu příštích dvanácti měsíců pro další cenový růst? Kam investovat?

Nejsilnější fundament je u palladia. Je to způsobeno právě tím obrovským deficitem. A tento deficit se nesníží nejen v příštích dvanácti měsících, ale ani v nejbližších třech čtyřech letech, protože se nerozvíjejí nová ložiska palladia a platiny. Ale naopak s tím, jak se bude zvyšovat výroba aut, bude se zvyšovat i spotřeba palladia a platiny.

HN: Cena ropy roste, které jsou ty hlavní důvody?

Hlavním důvodem jsou těžební limity ze strany kartelu OPEC, ke kterým se připojily i nečlenské státy včetně Ruska. Kvůli tomu významně poklesly zásoby ropy ve světě. Stále jsou sice nad dlouhodobými průměry, ale už ne tolik jako před rokem či rokem a půl. Kartel ve svých zprávách odhaduje, že do letošního září se světové zásoby ropy vrátí na normální úroveň. I proto jsou ta omezení v těžbě nastavena do konce roku 2018. Plus na druhé straně je třeba uvést, že globální spotřeba ropy stále roste. Letos bude rekordně vysoká. Spotřeba bude vyšší než produkce a to tlačí cenu nahoru.

Co potraviny jako cukr či kakao, kde ceny klesaly?

Cukru nastal v této sezoně na trhu velký přebytek. Jednak se zvýšila úroda, a navíc v Evropě padly cukerné kvóty. Evropské rafinerie tak zvýšily své dodávky na trh. A ještě nastala změna v chování spotřebitelů. V Evropě spotřeba cukru klesá, v USA stagnuje a spotřeba cukru se zvyšuje v Asii, Jižní Americe a Africe, tedy v rozvíjejících se zemích. V rozvinutých zemích už cukr není tak oblíbenou komoditou a to tlačí i cenu na burzách, které jsou umístěné v Evropě a v USA.

U kakaa je situace zajímavá v tom, že na Pobřeží slonoviny, které je nejvýznamnějším producentem kakaa, vzrostl objem úrody. A čeká se, že i letos poroste tamní produkce na rekordní úroveň. Tím pádem je na trhu přebytek této komodity. A to tlačí cenu dolů − i přesto, že se spotřeba kakaa globálně zvyšuje. Ale růst spotřeby není tak rychlý jako zvyšování produkce.

Související