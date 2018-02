Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a důležití producenti stojící mimo tento kartel plní dohodu z prosince 2016, ve které se zavázali omezit postupně těžbu o 1,8 milionu barelů denně, aby povzbudili cenu. Tehdy málokdo věřil, že úmluva, k níž se nepřipojily USA či Kanada, se bude dodržovat. Kartel je pověstný tím, že mnozí jeho členové v minulosti dohodnuté kvóty často překračovali.

Ale tentokrát je tomu jinak. Saúdská Arábie, Rusko a další spojenci kartelu OPEC jsou ukáznění a produkci stále zvolna snižují. Nedávno dokonce prodloužili její platnost do konce letošního roku.

Přiškrcení ropného kohoutu zafungovalo a barel ropy na globálním trhu od loňského června do prosince podražil zhruba o třetinu − z průměrných 46 na 61 dolarů za barel a během letošního roku šla cena ještě výš.

Co všechno pohání cenu vzhůru?

Nyní už je cena vyšší zhruba o polovinu. Severomořský Brent, jehož cena je určující pro ostatní druhy ropy, se 11. ledna přehoupl přes 70 dolarů. Jeho cenu popohnaly také nepokoje v Íránu.

Cena barelu poté mírně klesla, a to pod vlivem zpráv o zvyšujících se zásobách v USA − největším světovém spotřebiteli ropy. Ale to nic nemění na faktu, že severomořský Brent během letošního ledna proti prosinci podražil o 3,3 procenta. "Je to jeho nejsilnější start do nového roku za posledních pět let," komentuje pro agenturu Reuters Jasper Lawler z firmy London Capital Group.

Americká banka Goldman Sachs, pověstná svými "býčími" komoditními prognózami, předpovídá, že Brent se během tří měsíců dostane k 75 dolarům za barel, a během půl roku dokonce až na 82,50 dolaru. Ale většina krátkodobých prognóz se pohybuje mezi 65 a 70 dolary.

Břidlicová konkurence z USA

Z nedávného průzkumu agentury Reuters mezi analytiky a obchodníky vyplynulo, že cena v nadcházejících měsících příliš nad 70 dolarů nepůjde. Hlavním důvodem je, že na trh poteče stále více ropy z USA, Kanady a také Brazílie, tedy ze zemí, které − na rozdíl od Ruska či Ázerbájdžánu − nejsou spojenci kartelu OPEC v jeho úsilí o vyšší cenu.

Byly to právě Spojené státy, které v předchozích letech pomohly srazit cenu ropy, jež v roce 2014 přesahovala 110 dolarů za barel. Americká produkce ropy a plynového kondenzátu se díky břidlicovým nalezištím v období 2015−2017 zvýšila skoro o 12 procent na 14,5 milionu barelů denně, uvádí Mezinárodní agentura pro energii.

Kartel OPEC se "břidlicové konkurence" obává. Íránský ministr ropného průmyslu Bížan Zangáne soudí, že americkým těžařům vyhovuje cena přesahující 60 dolarů za barel. Jeff Currie, který sleduje komoditní trhy v bance Goldman Sachs, dokonce tvrdí, že OPEC bude muset kvůli stoupající ceně nahrávající konkurenci dohodu o omezování těžby anulovat a naopak dodávky zvyšovat, aby nepřišel o podíl na trhu.

Na ceny komodit včetně ropy mají značný vliv těžko předvídatelné události, jako jsou například útoky teroristů či protivládních vzbouřenců na ropná zařízení (Nigérie) či vnitropolitický neklid až chaos (Írán, Libye).

Experti americké Citigroup a britské firmy Energy Aspects za nejrizikovější považují Libyi, Nigérii, Írán a Irák. Posledně uvedená země je druhým největším producentem ropy v rámci OPEC. "Chaos v těchto zemích spolu s pokračujícími těžebními problémy ve Venezuele by mohly vyústit ve ztrátu až tří milionů barelů denně," varuje Ed Morse, analytik Citigroup.

