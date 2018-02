Prezidentský kandidát Marek Hilšer sice prohrál souboj o Hrad, v politice ale zřejmě zůstane. O mladého lékaře, který dokázal v prvním kole prezidentských voleb oslovit překvapivě mnoho voličů různého politického zaměření i věku, se intenzivně zajímají různé strany a hnutí. Sondují, za jakých okolností by byl Hilšer ochotný za ně kandidovat letos na podzim do Senátu. Podle informací HN se Hilšer v posledních dnech ohledně své politické budoucnosti setkal hned s několika politiky.

"Naivně jsem si myslel, že po skončení prezidentských voleb bude klid. Jenže místo toho mě kontaktují lidé z několika politických stran a já si musím ujasnit, jakým způsobem věci ohledně kandidatury do Senátu udělám," říká Hilšer.

Minulý týden byl v Senátu k vidění s předsedou senátního klubu ODS Milošem Vystrčilem a o víkendu jednal rovněž s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Nejdůležitější ze všeho ale bude, jak se rozhodne sám Hilšer.

"Potkal jsem se s Markem Hilšerem několikrát. Potvrdil jsem mu, že budeme rádi, když bude kandidovat za nás, případně budeme rádi jako TOP 09 součástí jeho širší podpory dalších stran, pokud nám budou blízké," uvedl Pospíšil.

Vystrčil z ODS potvrdil, že se s Hilšerem setkal, ale jak se k jeho pravděpodobné kandidatuře ODS postaví, se teprve uvidí. Podobně reagoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který označil Hilšera za osobnost, která je schopná oslovit hodně voličů. "On je samozřejmě liberálnější člověk, než jsme my, nicméně může nakonec vzniknout nějaká dohoda o jeho podpoře. Všechny věci ohledně kandidátů do Senátu jsou ale hodně živé a teď by bylo předčasné o nich mluvit," řekl předseda lidovců.

Jednačtyřicetiletý Hilšer může svou kandidaturou vyšlapat cestu dalším podobným kandidátům, kteří budou mít při podzimních volbách v zádech podporu hned několika menších stran z pravé části politického spektra. Jejich zástupci stále více mluví o Senátu jako pojistce proti případným změnám ústavy, o nichž čas od času mluví premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten například avizoval, že v dlouhodobém horizontu je jeho cílem zrušení Senátu či snížení počtu poslanců. Takový plán podporuje také prezident Miloš Zeman. Pro zrušení Senátu je také předseda SPD Tomio Okamura, který s komunisty několikrát podpořil ANO při hlasování ve sněmovně.

Zatím k něčemu takovému nemá Babiš sílu, protože jeho 78 poslanců v bloku s KSČM a SPD netvoří v Poslanecké sněmovně ústavní většinu. Ještě hůře je na tom v Senátu, kde má zatím šest senátorů. To vše se ale může postupně změnit, pokud by trvala voličská podpora pro ANO, mohlo by toto hnutí získat významnou část ze 27 křesel, o která se bude na podzim bojovat. V horní komoře parlamentu je zatím nejsilnější ČSSD s 25 senátory, lidovecká frakce má 16 křesel, STAN 12 a ODS 10. K ústavní většině je v Senátu potřeba mít alespoň 49 z 81 hlasů.

Kromě očekávaného posílení v Senátu Babiš nevylučuje ani předčasné parlamentní volby. Deníku Právo řekl, že pokud by druhá vláda nezískala do května důvěru, "tak možná jediným řešením budou předčasné volby". V případě jejich konání by mohl ještě více posílit i ve sněmovně.

I proto se opoziční politici připravují na podzimní senátní volby. Kromě Hilšera padají i jména dalších kandidátů, kteří by měli získat podporu hned několika stran a hnutí. Kandidátem s takovou podporou by měl být například rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Ten oznámil kandidaturu za STAN, ale mluví ještě s dalšími stranami: "Vyjednávám se zelenými, TOP 09 a ODS. Je třeba zabránit jakýmkoliv výraznějším změnám ústavy," vysvětluje motivaci pro vznik širšího bloku Bek.

Před změnami ústavy varuje také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. "V tuto chvíli velmi vehementně deklaruji, prosím, na ústavu nesahat," prohlásil nedávno Rychetský v rozhovoru pro HN.