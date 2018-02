Dvoumilionová Makedonie by se letos na summitu NATO v Bruselu mohla stát jubilejním 30. členem aliance. Potřebuje k tomu zdánlivou maličkost − změnit jméno. A poprvé od roku 1991, kdy se vydělila z bývalé Jugoslávie, existuje reálná šance, že to umožní její soused − Řecko, které dosud právě kvůli jménu veškeré snahy Makedonie o vstup do západních organizací blokovalo.

Makedonie, která do nynějška používala na mezinárodní scéně zkratku FYROM z anglického Bývalá jugoslávská republika Makedonie, má nyní po dlouhé době jasně prozápadní vládu vedenou premiérem Zoranem Zaevem. Ten chce zemi nasměrovat do EU a do NATO.

Změna jména, kterou by uznalo Řecko, by kromě členství v alianci, jež podporují hlavně Američané, umožnila i začít přístupová jednání do Evropské unie. Makedonie by dostala jasnou prozápadní politickou perspektivu.

Řecký premiér Alexis Tsipras, jehož vláda letos ukončí záchranný finanční program po krizi, zase rok před volbami potřebuje nějaký výrazný diplomatický úspěch. Makedonské téma navíc rozděluje nejsilnější opoziční stranu Nová demokracie, takže Tsipras by ji vyřešením otázky názvu oslabil.

"Problém bude vyřešen do června," řekl minulý týden agentuře Reuters řecký ministr zahraničí Nikos Kotzias. "Je to v našem národním zájmu."

Úspěch pro obě strany

Podobná nálada panuje v makedonském hlavním městě Skopji. "Problém jména se vyřeší, obě vlády jsou ochotny se rychle domluvit a použít to z různých důvodů jako politický zisk. Pro Tsiprase to bude jasný diplomatický úspěch, Zaeva to politicky stabilizuje," domnívá se Francois Lafond, francouzský poradce makedonského vicepremiéra pro evropské záležitosti Bujara Osmaniho.

Řekové tvrdí, že název Makedonie vytváří jakýsi předpoklad územních nároků na sever Řecka. Nové jméno ještě není jasné, ale zřejmě by slovo Makedonie obsahovalo. Tradičně byly ve hře názvy jako Nová Makedonie, Horní Makedonie nebo Vardarská Makedonie. I proti tomu v neděli protestovaly v Aténách desítky tisíc lidí pod taktovkou řecké ortodoxní církve, která je známá blízkým vztahem k Rusku.

Rusové v pozadí

A o to jde: Rusko se snaží udržet své zájmy na Balkáně a vyhovovala mu předchozí dlouholetá nestabilita v domácí makedonské politice i nejistota kolem jména země. Snaží se zabránit rozšiřování NATO, které Rusové chápou jako svého nepřítele. I proto se třeba v Černé Hoře před rokem a půl odehrál Rusy inspirovaný pokus o převrat.

"Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg několikrát v posledních týdnech potvrdil, že pozvánka je připravena. Proto znovu vidíme, že otázkou jména mohou také manipulovat ti, kteří nechtějí pro obě země moderní perspektivu. Jak si jinak vysvětlit takovou aktivitu řecké ortodoxní církve? Blízkostí Ruska?" řekl Lafond. Narážel tak na to, že hlavním organizátorem nedělního protestu v Aténách byla právě řecká ortodoxní církev.

Rozšíření aliance má podporu v USA. Současná vyjednávání mezi Makedonci a Řeky zprostředkovává americký velvyslanec Matthew Nimetz, který se tímto tématem zabývá už 24 let a řešil ho už za prezidenta Billa Clintona.

Řecký premiér Alexis Tsipras ale čelí jak odporu veřejnosti, tak koaličních partnerů. V průzkumech kolem 60 procent Řeků odmítá, že by slovo "Makedonie" mohlo být součástí jména sousedního státu. Proti kompromisu je také vlivná řecká ortodoxní církev a ultranacionalisté, kteří jsou Tsiprasovými koaličními partnery.

Rok stará makedonská vláda už udělala řadu ústupků, souhlasila se změnou názvu letiště nebo dálnice směřující do řecké Soluně, které se jmenují po Alexandru Velikém, vládci, jehož za svého považují Řekové.

Makedonci, kteří se hlásí k antickému dědictví, se považují za Slovany, jejich jazyk byl kodifikován v dobách socialistické Jugoslávie a je blízký srbštině a bulharštině. V Jugoslávii měli vlastní federativní republiku, která vyhlásila nezávislost v roce 1991. Třetinu obyvatel země tvoří Albánci, jejichž politická reprezentace podporuje nynější Zaevovu vládu a prozápadní kurz.