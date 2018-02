Zkraje října jsem na této stránce napsal dopis Jaromíru Jágrovi. Po jeho odchodu do hokejového týmu Calgary jsem mu popřál, aby přepsal dějiny, překonal rekordmana Gordieho Howea a pak se příští léto hlásil v kabině na Kladně. Aby si tečku své kariéry schoval pro klub, z něhož vyletěl do zámořské NHL.

Nakonec se vše schumelilo ještě rychleji. Venku to na letní pařáky nevypadá, ale Jaromír už obléká dres Rytířů Kladno. A v sobotu začal psát příběh, o kterém jsme my, kladenští fanoušci, jen tajně snili. Pohádku, kterak se král Jaromír vrátí do svého mateřského klubu, jenž už čtvrtou sezonu pobývá ve druhé nejvyšší soutěži, a vrátí ho do extraligy.

Související Včera "Odehrála jsem neuvěřitelné zápasy." Kvitová ve velkém stylu získala v Petrohradu svůj 21. titul Včera Petře Kvitové se ve finále podařilo suverénně porazit francouzskou soupeřku Kristinu Mladenovicovou. Česká tenistka tak v Petrohradu získala...

Jakmile se zpráva o Jágrově předčasném konci v NHL a návratu do Kladna před týdnem rozletěla éterem, stala se z ní událost roku. Tak velká, že dokázala vyvětrat zatuchlou atmosféru po prezidentských volbách. Nejlepší český hokejista bude hrát o patro níž pod extraligou ve WSM lize! V pralese, jak tomu říkáme. Znělo to jako sci-fi. A pobláznilo to celé Česko.

Do pralesa mnoho diváků nechodí, takže nebývá problém kamkoliv přijet a těsně před zápasem koupit lístek. Letos jsem takto s Kladnem na stadionech soupeřů viděl dvacet utkání. Jenže s tím je konec.

Po oznámení Jágrova návratu byly vstupenky na zbývající zápasy Rytířů vyprodané za pár minut. Nikdy by mě nenapadlo, že shánět lístek na pralesní zápas Kladna bude podobné peklo jako kupovat tiket na koncert irských rockerů U2. Inu, Jágr a Bono jsou podobně těžké váhy.

Přerov a Slavia pár desítek lístků vyblokovaly pro Kladeňáky, zato České Budějovice nechaly ve volném prodeji celý sektor hostů. A kladenskému fanklubu pak jen vzkázaly: sorry, už je všechno pryč. Takže někteří z nás, co celou sezonu s klubem věrně jezdíme ven, teď utřeli, pokud jsme se hbitě nezařídili sami.

Co na tom, že my chodíme na Kladno a ne jen na Jaromíra, zatímco zvědavci, kteří na hokeji dost možná nikdy nebyli, se jen chtějí mrknout na Jágra. Je to daň za to, že se nejlepší český hokejista narodil v Kladně.

Obavy z exhibice

Mánii neochladil ani fakt, že Jaromír Jágr po návratu otevřeně řekl: mám problémy s kolenem, zpočátku možná odehraji jen pár střídání. Do zápasů Jágr jít musí, potřebuje za Kladno naskočit alespoň k 15 utkáním, aby mohl nastoupit také v případné baráži o extraligu. Počítá se i jedno sklouznutí na ledě.

Tak to mělo dle původního "scénáře" být i při Jágrově sobotní premiéře na ledě Benátek nad Jizerou, což je farma extraligového Liberce. Tedy: na jejich ledě to nakonec nebylo. Benátecký stadion je spíš krytá hala na veřejné bruslení, takže liberecký boss Petr Syrovátko přispěchal s nápadem sehrát duel v moderní aréně Bílých tygrů. S tím, že když nastoupí Jágr, v dresu soupeře se proti němu postaví někdejší liberecká ikona Petr Nedvěd, který už kariéru ukončil před čtyřmi lety.

To bylo slávy! Až jsme se trochu začali bát, aby se důležité utkání nezvrhlo v exhibici a cirkus. Ve všeobecném "jágroveselí" úplně zanikl fakt, že v tabulce třetímu Kladnu půjde o body. Na rozdíl od předposledních Benátek, kterým už nejde o nic, protože z pralesa se letos poprvé nesestupuje. Intenzitu exhibičního odéru pak ještě zvýšilo, když s touhou naživo vysílat "střet legend" Jágr−Nedvěd přispěchala Česká televize.

Je nesmírně zábavné pozorovat, jak jediný, zanedlouho šestačtyřicetiletý hráč dokáže ve vteřině postavit na hlavu celý český hokej.

Náhlý extrémní zájem diváků o nižší soutěž je pochopitelný, Jágrův návrat však obnažuje i bolesti. Česká televize WSM ligu programově ignoruje: pokud mě paměť neklame, v loňské sezoně vysílala jediný zápas, v němž Jihlava a Budějovice nastoupily v retro dresech. Z té letošní zatím nic, vůbec nic. Opravdu to musel být až comeback legendy s číslem 68, který Robertu Zárubovi a spol. připomněl, že kromě extraligy existuje i první liga?

Na Kavčích horách přitom rádi zdůrazňují, že sport na veřejnoprávní obrazovce je nejlepší v Česku. Nějak si ale nepovšimli, že letos se po deseti letech do profesionálního hokeje vrátil Vsetín. Že na tamní stadion Na Lapači chodí hodně diváků a že je tam skvělá atmosféra. Že by tedy přímý přenos ze souboje "Vsacanů" se špičkou první ligy Českými Budějovicemi, Vary nebo Kladnem mohl být zpestřením vysílání. Škoda, že to nikoho v České televizi nenapadlo.

Logicky se pak divák nemůže divit, že komentátor hráče vůbec nezná, informace čte z papíru a třeba střelce kladenského gólu Ladislava Zikmunda si splete s benáteckým Janem Šírem. Protože oba mají na dresu třináctku, to má přece logiku. Když jsem na to ze záznamu koukal, připomnělo mi to éru Pavla Poulíčka na komerční Nově.

Rozdílový hráč

Jágrova premiéra na libereckém ledě proti liberecké farmě naštěstí cirkusovou exhibicí nebyla. Tedy na ledě, v hledišti byl duch senzace cítit mnohem víc. Aréna narvaná k prasknutí, 7500 diváků. To je také pikanterie: Benátky mají nejbídnější návštěvy v pralesní lize, jejich 22 domácích zápasů vidělo dohromady 6067 lidí. Jinými slovy teď na jediný duel zavítalo víc lidí než za celou sezonu. A díky tomu navíc Benátští vyrvali Českým Budějovicím i rekord návštěvy za jediné utkání: na jihu Čech bývá často plno, jenže tamní Budvar aréna má kapacitu "jen" 6421 sedadel.

Vůbec jsem si nepřipadal jako na WSM lize, spíš jako v NHL. Moderní hala plná lidí, avšak po většinu zápasu komorní atmosféra, kterou výrazněji narušovalo jen fandění kladenského kotle a proslovy moderátora. Holt zvědavci se přišli podívat na Jágra a Nedvěda, ne si strhnout hlasivky. (Zvlášť když skutečných fanoušků Benátek tam byla tak stovka.)

Ale Jaromír Jágr předvedl parádní podívanou. Zarostlý Tarzan, jehož pověstná čupřina čouhala zpod helmy do všech světových stran, si prales dokonale podmanil. Z avizovaného jednoho dvou střídání byl rázem celý zápas, byť Jágra zlobí koleno a musel mít ortézu.

Ze všech útočníků Kladna ale na ledě strávil nejvíc času, přes 20 minut. Měsíc nehrál, avšak kdykoliv se ocitl u puku, byl znát obří rozdíl mezi ním a jinými hokejisty. Vázal na sebe protihráče, četl hru, věděl, kam najet, a na vítězství 7:2 se nakonec podílel třemi nahrávkami. Předvedl pověstnou hru tělem, kdy si odclonil soupeře a nadral se před gólmana. Moc nechybělo a premiéru vyšperkoval i gólem. (Nutno podotknout, že skvěle hrál též Petr Nedvěd, vstřelil branku a na další nahrál.)

Takhle zkrátka vypadá rozdílový hráč. Vím, není to NHL, ale stejně.

Občas Jágr marně poklepal hokejkou o led, přihrávku nedostal. Spoluhráči ho v tu chvíli dost rychle nepochopili. Očividně je svazovala nervozita. Vždyť někteří z nich se narodili až po "zlatém Naganu", tedy triumfu národního týmu na olympijských hrách roku 1998, a teď hrají v jedné lajně s legendou, navíc majitelem klubu, který je živí. Když budete pracovat přímo s vlastníkem firmy, také budete zpočátku nervózní, ne?

Navíc hráči s Jágrem předtím trénovali jen dvakrát. Až se sehrají, čekám, že to bude "velký". Mladý forvard Adam Kubík to ukázal už v sobotu.

Když jsem po zápase pozoroval Jágra obklopeného hroznem kamer, mikrofonů a diktafonů desítek novinářů, uvědomil jsem si, že v Česku ho prostě nechci vidět v jiném dresu než kladenském. On přitom přislíbil, že pokud se Kladnu nepodaří projít do baráže, v závěru sezony pomůže extraligovému Třinci.

Po sobotním večeru, kdy obrátil český hokej vzhůru nohama, teď extraliga může jen tiše závidět. A bude mocně toužit, aby se v ní Jágr letos objevil. Boje o titul s Jágrem a bez Jágra jsou rozdílné světy: rekordní sledovanost televizních přenosů, extrémní zájem diváků o lístky, nadšení sponzoři a celková euforie.

Napadá mě kacířská myšlenka, jak se teď mnozí před usnutím budou intenzivně modlit, aby Kladno v play-off vypadlo a Jaromír byl volný − od třineckých fanoušků až po šéfa extraligy Josefa Řezníčka.

Ale po tom, co jsem v sobotu viděl, jsem si takřka jistý, že Třinec a extraliga se Jágra nedočkají. Kladno teď s Jaromírem posílí, jeho kouzlo se s každým tréninkem a utkáním bude přenášet na celý tým. Sice je pořád čeká fůra práce, ale ti kluci ze sebe vyždímají vše. A pokud bude osmašedesátka zdravá, do baráže letos Kladno postoupí.

Můžete namítnout, že fanoušek musí věřit vždy, ale teď je to intenzivnější. Tahle pohádka bude mít happy end. Chcete se vsadit?

Související