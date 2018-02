sobota 7. února 1998

Hry v Naganu začínají, v 63členné české výpravě zatím chybí hokejový tým. "Hokejisty působící v Evropě čeká dnes v pražském hotelu Expo v pět ráno budíček a pak cesta na letiště," popisuje deník Sport. Hráči z NHL přiletí do Japonska později. "Každá medaile bude pro nás úspěchem," říká před odletem asistent kouče Slavomír Lener. "Hlavně abychom nevybouchli," přeje si.

Českem cloumá skandál financování politických stran. "ODA přiznala, že i ona měla falešného sponzora," píše MF Dnes. Strana vedená ministrem životního prostředí Jiřím Skalickým odmítá říct, kdo jí v letech 1995 a 1996 dal téměř šest milionů korun, protože mecenášům slíbila anonymitu. Dárci jsou skryti za účelově založenou firmou TMC z Panenských ostrovů. Podle MF Dnes stál v pozadí operace exministr průmyslu Vladimír Dlouhý, který již v politice nepůsobí. List připomíná kauzu ODS, která na podzim vedla k pádu vlády Václava Klause. "Finanční aféry ODA a ODS se liší pouze v malých detailech," uvádí MF Dnes. Vyhlašují se ceny TýTý. "Lucie Bílá brala vše," shrne je bulvární deník Blesk.

neděle 8. února 1998

Po 21hodinové cestě přes Curych a Tokio doráží evropská várka českých hokejistů do Nagana. Jdou rovnou na večeři a pak hned spát. "Kluci jsou grogy a potřebují si odpočinout," vysvětluje asistent Lener, proč s koučem Ivanem Hlinkou zrušili plánovaný trénink. "Takhle dlouho jsem ještě necestoval," říká útočník Milan Hejduk.

Velkofilm Titanic, který se v českých kinech promítá od 5. února, vidí za první víkend 30 tisíc lidí. "V Praze vstupné poprvé překonává magickou hranici jedné stovky − bude stát 120 Kč," píše deník Slovo před premiérou. V Iráku se vyhrocuje krize, když režim Saddáma Husajna zamítl zbrojním inspektorům OSN přístup do prezidentských paláců. Mluví se o hrozbě útoku USA a spojenců na Irák.

pondělí 9. února 1998

Těsně před půlnocí přijíždí do Nagana i 11 posil z NHL. Cesta autobusem z Tokia jim trvá pět hodin. "V klubu jsme se hecovali, oni tvrdí, že skončíme šestí," říká bek Philadelphie Petr Svoboda. Někdejší emigrant z ČSSR si kvůli hrám musel obnovit české občanství, pas mu předává v olympijské vesnici kouč Hlinka.

"Pravicí otřásá finanční skandál ODA," píší LN. Málo otevřený přístup strany k aféře výrazně zkomplikoval vztahy ve vládní koalici a vyhrocuje i poměry v alianci samé, soudí LN. Deník upozorňuje i na to, že v nedávné kauze sponzorů ODS bude z krácení daně obviněn první člověk, bývalý místopředseda strany Libor Novák. Čerstvé údaje o lednové inflaci v Česku překvapují odborníky: ceny vystřelily o čtyři procenta. Šéf republikánů Miroslav Sládek očekává podle levicového deníku Špígl v předčasných volbách zisk až 15 procent. Gruzínský prezident Eduard Ševardnadze uniká pokusu o atentát. LN radí, jak se z domova připojit k internetu přes běžnou telefonní linku. "Ta je po dobu práce s internetem samozřejmě obsazena, tedy nepoužitelná pro běžné hovory," uvádí list.

úterý 10. února 1998

Kateřina Neumannová získává v Naganu stříbro v běhu na 5 km klasicky. "Lvice se stříbrnou hřívou," jásá deník Sport. Neumannová přijímá stovky gratulací. "Konečně jsem dostala pusu od pořádných chlapů. Tedy vlastně jednoho. Od Dominika Haška," cituje ji Blesk. Hokejisté poprvé trénují v kompletní sestavě: Jaromír Jágr je v útoku s Vladimírem Růžičkou.

Tlak na odtajnění sponzorů ODA sílí. "Nelze porušovat sliby a slova, která jsme dali," obhajuje anonymitu dárců na stránkách Práva poslanec Pavel Bratinka. "V srpnu 1990 získali sociální demokraté 10 milionů z majetku KSČ," informují LN. Politický program představuje nová strana Unie svobody, odštěpená od ODS. "US chce oslovit střední stav," píší HN. Prezident Václav Havel oznamuje, že jeho vicekancléřem se má stát končící ředitel České televize Ivo Mathé. Posiluje česká měna. "Koruna poprvé pod 19 Kč/DEM," zdůrazňují HN. Poslanci zamítají poplatky u lékaře (mj. 50 Kč za den v nemocnici) a velkofilm Titanic získává 14 nominací na Oscara.

středa 11. února 1998

Na bolesti žaludku si stěžuje útočník Robert Lang. "Zřejmě jde jen o reakci na nějaké jídlo," má dobrou zprávu lékař hokejistů Zdeněk Ziegelbauer. Kanadský list Ottawa Citizen soudí, že "turnaj století" rozhodnou gólmani. A šance proto dává i Česku. "Když se Dominik Hašek rozhodne, že žádný puk do branky nepustí, nikdo ho tam nedostane," píše.

Sněmovna začíná jednat o přistoupení Česka k NATO. Preference ODS letí dolů, podle průzkumu IVVM se propadly na 10 procent, vede ČSSD Miloše Zemana s 29 procenty. Právě na ni ale také dochází při odhalování tajemných sponzorů, píše MF Dnes. Strana podle listu rok tajila dva bohaté mecenáše, kteří jí v roce 1996 dali milion korun. Mezi sponzory ODA je pak podle deníku pro změnu mrtvý dárce: měsíc po kremaci přišlo jeho jménem na účet aliance 75 tisíc. LN vydávají speciální přílohu s názvem "Co zbylo z Klause?" Škoda Plzeň představuje elektromobil Beta EL 180 třetí generace. "Firma doufá, že v ČR bude brzy uzákoněna podpora elektromobilů," píší HN. Sedm nominací na Českého lva bere snímek Knoflíkáři.

čtvrtek 12. února 1998

"Po stříbru radost z bronzu," oslavuje Sport další medaili Neumannové ze stíhačky na 10 km. Hokejisty z NHL trápí časté převlékání: ve vesnici musí nosit oblečení sponzora Českého olympijského výboru Adidas, v halách zase značky Nike, jež má pro olympiádu smlouvu se zámořskou ligou. Hlinkův tým před vstupem do turnaje naposledy trénuje.

Vládní návrh na přistoupení k NATO poslanci schvalují v prvním čtení. Havel je hospitalizován s horečkami a čeká ho menší operace. Blesk shodou okolností na titulní straně řeší, že Václav (61) a Dagmar (44) Havlovi chtějí dítě. "Každý jim ho přeje… Ale co na to lékaři?" ptá se list. Množí se požadavky na rezignaci šéfa ODA Skalického. "ODA je na pokraji zániku," uvádí LN. Ministr zahraničí Jaroslav Šedivý ve Washingtonu sděluje, že Česko podpoří případný útok na Irák. Mladoboleslavská Škoda představuje inovovanou Felicii a Felicii Combi, ceny začínají 230 tisících. Otevírá se první stálé muzeum Alfonse Muchy v Praze, přijíždí umělcův vnuk John, informuje Večerník Praha. Papež Jan Pavel II., Bill Clinton a Michael Jackson jsou podle norské agentury NTB nominováni na Nobelovu cenu míru.

pátek 13. února 1998

V prvním duelu čeští hokejisté poráží Finsko bez potíží 3:0. "Rázné vykročení do turnaje století," hlásá deník Sport. Všem v Česku ale zatrne v první třetině, když na tři minuty odstupuje ze hry Jágr. "Jen jsem si potřeboval přebrousit hranu brusle," usmívá se útočník Pittsburghu, který za dva dny oslaví 26. narozeniny.

Skalický odtajňuje sponzory ODA: Philip Morris, PPF a Železárny Vítkovice. Firmy ale vše popírají, uvádí MF Dnes. S dárci jednal exministr průmyslu Dlouhý. "Ten se teprve po týdnu nechal přesvědčit, aby se přiznal ke své osobní odpovědnosti za celou podivnou transakci," píší Zemské noviny. Aliance podle LN tvrdí, že žádný zákon neporušila. Dlouhý ale prý nedokáže říct, že peníze skutečně jsou od zmíněných firem. Na Žofíně se koná první Ples hudebního průmyslu: jsou tu mimo jiné Karel Gott, Eva Pilarová nebo Jan Nedvěd.

sobota 14. února 1998

Hokejisté mají po výhře nad Finy volný den. "Většina vyrazila do Českého olympijského domu lehce ohodnotit kvalitu Radegastu," píše Sport.

Na sněmu ODA v Klatovech šéf Skalický oznamuje, že nebude kandidovat v předčasných volbách. Ve vazbě se ocitá bývalý místopředseda ODS Libor Novák, obviněný z krácení daně ze sponzorského daru. Podle Práva je ve věznici na Pankráci. "Byl tam už v teplácích odvezen rovnou z garáží pražské policejní správy v Kongresové ulici, kam byl dopraven v poutech a kde přečkal noc na sobotu," popíše situaci deník. Slovenské HZDS navrhuje premiéra Vladimíra Mečiara na funkci prezidenta. "Mobilní telefony by měly být funkční také v metru," informuje MF Dnes o plánu na postupné pokrytí pražských tunelů signálem.

neděle 15. února 1998

Druhý duel skupiny proti Kazachům končí vysokou výhrou 8:2, což Česku zajišťuje postup do čtvrtfinále. Brankostroj ovšem přichází až po 24 minutách hry. "Nechtěli jsme je podcenit, ale trošku této vlastnosti tam bylo," přiznává útočník Martin Ručinský.

Havla navštěvuje ve střešovické nemocnici premiér Tošovský, debatují o situaci v ODA. "O rezignaci Skalického nepadlo ani slovo," ocituje Právo prezidentova mluvčího Ladislava Špačka. Ve Vrchlabí je zavražděna Romka Helena Bihárová, opilí sympatizanti hnutí skinheads ji hodili do ledového Labe. Na "inkognito" návštěvě Prahy je bubeník Phil Collins. Podle Blesku přijel pod krycím jménem "Novák", přijal i pozvání na muzikál Dracula, ale nakonec nepřišel.

pondělí 16. února 1998

Dva bleskové góly Rusů do Haškovy sítě v rozmezí 10 sekund 44. minuty znamenají porážku 1:2 v posledním zápase skupiny. A taky to, že ve čtvrtfinále místo Bělorusů čekají na český tým Američané. S naraženými žebry a ramenem dokončuje zápas Jágr. "Odmítl jsem jít na rentgen, chtěl jsem dohrát," říká.

Kvůli aféře ODA nabízí Skalický demisi na funkci ministra. Odchodem z vlády podle médií hrozí i místopředseda aliance, ministr průmyslu Karel Kühnl, pokud šéf lidovců a ministr zemědělství Josef Lux prosadí pomalejší deregulace energií a nájmů. Nejpopulárnějším politikem je podle IVVM premiér Josef Tošovský , důvěřuje mu 75 procent lidí. Zato důvěra ve Václava Havla je nejnižší za pět let − 60 procent. K populárnímu předvolebnímu autobusu chce ČSSD přidat i vlak Zemák, píší LN. Blesk řeší, zda princezna Diana byla při své smrti před půl rokem těhotná.

úterý 17. února 1998

Na poslední chvíli se Češi pokoušejí získat příznivějšího soupeře pro čtvrtfinále. Za Švédsko totiž nastoupil Ulf Samuelsson, který ale po zisku amerického občanství pozbyl švédské. A na to Švédové zapomněli. Místo anulace výsledků, což žádají regule, ale direktoriát turnaje vylučuje z her jen hráče a český protest zamítá. Místo Bělorusů tedy Česku za soupeře zůstávají USA. "Diktátoři upřeli Čechům spravedlnost!" hřímá Blesk.

Havel v nemocnici nepřijímá demisi ministra Skalického, šéfovi ODA dává týden na objasnění kauzy. ODS podle LN utajila veřejnosti další milionové sponzorské dary. "Výhodný úvěr poskytla straně plzeňská Škodovka," píše list. MF Dnes informuje, že Unie svobody odmítá možnou spolupráci se Zemanem. "Unie jednoznačně vylučuje jakoukoliv svoji účast na koalici se sociální demokracií," říká šéf poslaneckého klubu US Jan Ruml. Prezident USA Bill Clinton hrozí Iráku útokem, pokud inspektoři OSN nedostanou přístup do podezřelých objektů. "Pergnerová s Dejdarem ochutnávali koktejly," popisuje Blesk pražskou barmanskou show.

středa 18. února 1998

Famózní obrat ve druhé třetině čtvrtfinále proti USA znamená české vítězství 4:1! "Dominátor vyčaroval postup," jásá deník Sport nad výkonem gólmana Haška. Média vyzdvihují roli kapitána Růžičky, který po prohrané první třetině "bouchl pěstí do stolu" a tým nastartoval k postupu.

Havel podstupuje chirurgický zákrok na krku. "Lékaři tvrdí, že prezident by měl po drobné operaci méně trpět zápaly plic," píší HN. Skalický informuje, že prezidenta znovu požádá o přijetí demise. "Účetní operací se sponzorskými příspěvky se ČSSD podle daňových poradců vyhnula placení daně," stojí v LN. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN věří v mírové řešení irácké krize a vysílají tam generálního tajemníka Kofiho Annana.

čtvrtek 19. února 1998

Hokejisté jsou po postupu přes Američany ve skvělé náladě a před tréninkem si v kabině pouští písničky Michala Davida, popisují LN. "Ale třeba takový obránce Petr Svoboda je z toho myslím trošku vedle," rýpne si bek Jiří Šlégr do spoluhráče, který v roce 1984 emigroval. "Toho Davida jsem sice neznal, protože když jsem utekl, letěly ještě Olympic a Katapult, ale moc se mi to líbí. Je to takové veselé," opáčí Svoboda.

Skalický oznamuje, že odstupuje z křesla předsedy ODA. "Je dost pravděpodobné, že preference ODA poklesnou natolik, že se při příštích volbách nedostane do parlamentu," odhaduje politolog Bohumil Doležal. "Vražda ženy z Vrchlabí povede k dalšímu exodu Romů," píší na titulní straně LN. Příznivců vstupu do NATO přibývá, podle IVVM je to už 55 procent lidí, zatímco v listopadu to bylo jen 43 procent. V Gruzii jsou uneseni čtyři pozorovatelé OSN včetně českého podplukovníka Jaroslava Kulíška.

pátek 20. února 1998

Infarktové semifinále s Kanadou sleduje v pátek ráno celé Česko. Hlinkův tým vítězí 2:1 po nájezdech: jako jediný proměňuje Robert Reichel a Hašek žádný nepustí. Kanadský velikán Wayne Gretzky se hroutí v slzách. "Doufám, že jsme lidem doma udělali radost a že si po zápase dali s chutí pivo," směje se Reichel. MF Dnes tiskne zvláštní vydání.

Prezident Havel nakonec přijímá demisi ministra Skalického, který ve vládě končí po šesti letech. Vedení ODA po něm přebírá místopředseda Daniel Kroupa, z aliance vystupuje ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová, spekuluje se i o odchodu ministra průmyslu Kühnla. "ODA se rozpadá, její prominenti odcházejí," píší LN. Únosci v Gruzii podle agentur hrozí zabitím rukojmích, intenzivní vyjednávání o propuštění zajatců pokračuje.

sobota 21. února 1998

Hokejová horečka obsazuje titulní strany většiny tuzemských deníků. "Na školách se nezkoušelo, v MHD se nevybíraly pokuty," popisuje páteční semifinále Sport. V novinách se objevují celostranové inzeráty Coca-Coly, které sloganem "Zatlučme Rusy do ledu" lákají na sledování nedělního finále na obří obrazovce na Staroměstském náměstí.

Pohřbu zavražděné Heleny Biháriové se účastní zhruba 500 lidí, přijíždí Dagmar Havlová i ministr bez portfeje Vladimír Mlynář. Špígl se ptá, zda bude letos nalezen štěchovický poklad. "ČR potřebuje peníze, protože je na dně. Byla rozkradena, a tak by ji mohli zachránit jedině hledači štěchovického pokladu Gaensel a Mužík," píše. Začíná pražská Matějská pouť. "Téměř všechny české atrakce budou za 10−20 korun," uvádí Blesk.

neděle 22. února 1998

Dokonáno jest! Svobodův gól ze 49. minuty finále znamená vítězství 1:0 nad Rusy a zlato. Na "Staromáku" sleduje duel v chladném ránu od 5:45 hodin přes 100 tisíc lidí. Nadšení se přelévá celým Českem. Hašek na Hrad! je heslo dne. "Na palubě bude asi hodně alkoholu, tak mám strach, aby někdo omylem neotevřel nouzový východ," směje se před cestou domů Jágr a domnívá se, že za reprezentaci hrál zřejmě naposledy. MF Dnes tiskne speciální nedělní vydání.

Předsedou Unie svobody se na ustavujícím shromáždění v Nymburce stává Jan Ruml. "Unie svobody nebude stranou jednoho muže," říká v LN. Prezident Havel se vrací z nemocnice do své vily v Dejvicích. První rukojmí v Gruzii byl propuštěn, český voják Jaroslav Kulíšek zůstává v zajetí a je ve spojení s velvyslancem: podle MF Dnes jeden z ozbrojenců českému vojákovi poblahopřál k vítězství hokejistů nad Rusy. Annan uzavírá s Irákem dohodu o diplomatickém řešení krize.

pondělí 23. února 1998

Hokejisté se vrací speciálem, během bujarých oslav na palubě kouč Hlinka s Reichelem holí knír asistenta Lenera. Před sedmou večerní jsou v Praze, na Ruzyni je vítají davy lidí a premiér Tošovský. Po zastávce u prezidenta Havla hráči míří na beznadějně zaplněný Staromák a pak na Žofín na půlnoční tiskovou konferenci. Její hlavní hvězdou je rozjařený kouč Hlinka. "Když jsme přiletěli do Prahy, viděli jsme ty davy. Říkal jsem si, co se to asi stalo? Pak mě napadlo, že už se našly ty peníze, co má někde schované ODA," vypráví rozšafně trenér a sál bouří: "Hoši, děkujem!" Euforie vydrží Česku několik dní.

Společným obědem se s kolegy ve vládě loučí ministr Skalický. Od premiéra Tošovského dostává dárek. "Byly to granátové manžetové knoflíčky a spona do kravaty," citují předsedu vlády Zemské noviny. Kvůli sponzorské aféře ODA policie vyslýchá exministra Dlouhého, uvádí TV Nova. Blesk informuje o kuriózní sázce spojené s hokejovým finále: "Exnáměstek primátora a olomoucký zastupitel Miroslav Petřík slíbil, že v případě vítězství spolyká porci akvarijních rybek."

