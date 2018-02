Letos to budou už tři roky od momentu, kdy Rusko vstoupilo do syrské války, tehdy ponechávané − kvůli nečinnosti americké vlády pod vedením Baracka Obamy − svému osudu.

Kreml to tenkrát odůvodnil záměrem zničit bojovníky Islámského státu. Jenže, jak se hned ukázalo, byla to jen zástěrka. Pravým důvodem bylo udržet u moci tehdy ke zdi notně zatlačeného diktátora Bašára Asada, neboť pouze tak si Rusko mohlo být jisto, že zůstanou v provozu jeho základny u středomořského pobřeží. Kanonáda z ruských stíhaček tak mířila spíše na všechny ostatní rebelské skupiny, nacházející se blíž Asadovu vojsku, než na hrdlořezy z Islámského státu, kteří tehdy ovládali spíše vzdálenější oblasti na východu země. Podobně výmluvně Rusko stále v zemi zůstává i teď, byť je Islámský stát víceméně už minulostí.

O víkendu byla nad severozápadní provincií Idlíb, kde úřaduje jedna islamistická rebelská skupina, sestřelena ruská stíhačka Su-25. Pilot se katapultoval, ale po dopadu přišel v boji o život. Idlíb, dodejme, se loni v prosinci po ofenzivě asadovců v jiných částech země stal podle údajů organizace Human Rights Watch útočištěm pro více než čtvrt milionu nových uprchlíků.

Sestřelit bojový letoun palbou z běžných pušek nebo kulometů lze tuze těžko. Potřebujete k tomu samonaváděcí mobilní střely odpalované z ramene. Američané, kteří v poslední době vojensky podporovali zejména kurdské milice na severu země, se dušují, že takové systémy do Sýrie nikdy nikomu nedovezli. Odkud se to tam vzalo, zůstane tedy pro Moskvu zatím asi záhadnou otázkou. Generálové jistě nezapomněli na lekci, kterou dostala sovětská armáda v 80. letech v Afghánistánu. Džihádisté tam nad ní vítězili tím, jak sestřelovali její helikoptéry. Rozdíl byl ovšem v tom, že za studené války bylo jasné, odkud kvéry pocházely. Z Ameriky.

Pokud by zkrátka Rusové teď po třech letech potřebovali svoje vojenské angažmá už nějak elegantně ukončit, po téhle epizodě to nepůjde, aniž by se nevystavili potupnému srovnávání s fiaskem v Afghánistánu před třiceti lety.

Válka ale potrvá dál i kvůli jiné řežbě probíhající ve vedlejší provincii Afrín. Tam před pár týdny vtrhla turecká armáda s cílem zlikvidovat syrské kurdské milice, jež jsou, jak bylo řečeno, vyzbrojené Spojenými státy. Spojenec v rámci NATO jde zkrátka po krku těm, co dostávají výzbroj od USA.

Absurdnější to už zkrátka být nemůže. Válka v Sýrii, která vypukla po protiasadovském povstání v roce 2011, jako by stále byla ponechávána svému osudu.

