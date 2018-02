Směřování české vědy a výzkumu bude nyní určovat premiér v demisi Andrej Babiš − na místo předsedy vládní rady nastoupil po bývalém vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi. A v pátek naznačil, že ho příliš následovat nebude. Předně chce prý prověřit, kam proudí veřejné peníze na vědu, a podívat se také na chod a hospodaření velkých výzkumných center.

Do stávající sestavy vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace přizval Babiš také profesora Vladimíra Maříka − odborníka na kybernetiku a robotiku, který dostal loni od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. "Myslím, že pan premiér chce trošku posílit složku Průmysl 4.0 a moderní způsob uvažování o aplikovaném výzkumu," říká.

Mění se i pozice jednoho z místopředsedů. V pátek jím rada zvolila dosavadního člena, šéfa Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka. Vystřídal tak končícího Bělobrádkova náměstka Arnošta Markse. Havlíček hned dostal od Babiše za úkol podívat se podrobně na to, kam proudí desítky miliard, které stát ročně vynakládá na vědu a výzkum. Jen pro letošní rok se počítá s 35,6 miliardy. "Je to pětinásobek toho, co má celé ministerstvo zahraničních věcí. Troufám si tvrdit, že 10 procent podpory se dá využít efektivněji. Smyslem není podporu zkrátit, ale dát ji těm, kteří budou dělat výzkum dobře, kvalitně a prospěšně," uvádí Havlíček.

Další úkol dostal ministr školství Robert Plaga. Na příští radu má donést analýzu hospodaření velkých výzkumných center, na něž šlo v posledních letech více než 44 miliard korun. V Česku jich vyrostlo přes padesát a není jasné, jak budou životaschopná poté, co se po roce 2020 zúží přísun evropských peněz. "Musí se zjistit, co má smysl uspokojit z peněz státního rozpočtu, na druhou stranu se musíme podívat na to, co je v rukou správců, manažerských týmů nebo třeba vysokých škol. Na ně padne míra odpovědnosti centra řídit a uživit," předeslal Havlíček.

Rada se prý letos zaměří na podporu mladých talentovaných vědců. Chce tlačit například na to, aby vznikaly juniorské granty a týmy, nebo na rozdělování peněz institucím i vzhledem k tomu, jak mají své prostředí přívětivé pro působení mladých badatelů. Má se tak zabránit tomu, aby mladí utíkali za lepšími podmínkami do zahraničí.

Podle experta na hodnocení a financování vědy Daniela Münicha své hlavní cíle vládní rada pro letošek nastavila správně, přichází s nimi ale "za pět dvanáct". "Fungování velkých výzkumných center je tikající bomba. Kvůli blížícímu se konci jejich financování z Evropské unie totiž hrozí, že peníze na jejich další provoz budou získány kanibalizací rozpočtů zavedených výzkumných organizací. Je na místě realisticky posoudit jejich další financovatelnost a případně i další existenci," míní odborník působící v ekonomickém institutu CERGE-EI.