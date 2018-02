Největší peněžní ústav v Německu, Deutsche Bank Group, stále prodělává. Loni sklouzl do ztráty už třetí rok po sobě, když po zdanění prodělal 497 milionů eur. Hospodaření negativně ovlivnily slabší obchody s cennými papíry, ale hlavně daňová reforma v USA, kde společnost kvůli účetním změnám týkajícím se odložených pohledávek jednorázově přišla o 1,4 miliardy eur.

Jak vyplývá z finanční zprávy Deutsche Bank, loni dopadla nejhůř její investiční divize. Kapitálové trhy nepodléhaly silným výkyvům, takže se významní klienti příliš do obchodů založených na spekulacích příliš nehrnuli. Celkové výnosy ústavu loni meziročně klesly o 12 procent na 26,4 miliardy eur.

John Cryan (57), Brit, hovořící plynně německy, který řídí Deutsche Bank od července 2015, ujišťuje, že skupina bude letos v zisku. "Očekávám, že obchody půjdou dobře ve všech divizích, ale současně musíme ještě tvrdě zapracovat, abychom po zdanění dosáhli zisku," cituje list Handelsblatt Johna Cryana.

8,2 miliardy eur

prodělala Deutsche Bank v letech 2015 až 2017. Čistá ztráta loni činila skoro půl miliardy eur, když analytici předpovídali 290 milionů eur. John Cryan (na snímku) slibuje, že banka bude letos zisková.

Vedení ústavu zároveň oznámilo, že se vrací "k normálnímu systému pohyblivých odměn". To znamená, že management i ostatní zaměstnanci se mohou těšit na bonusy, na které se má letos vyčlenit zhruba miliarda eur. V minulém roce se vyplácely (za výsledky roku 2016) jenom části osazenstva.

Na to, aby se bonusy opět vyplácely plošně, naléhali zejména šéfové investiční divize Marcus Schenck a Garth Ritchie. "Musíme právě nyní investovat do našich lidí, abychom zůstali mezinárodně konkurenceschopní, a to i pokud jde o platy," uvádí Schenck. Podle něj mnozí zahraniční konkurenti platí lépe než Deutsche Bank. "Jsme někde ve druhé polovině," tvrdí Schenck.

Téma bonusů ve ztrátové Deutsche Bank se v Německu přetřásalo i veřejně. "Vedení ústavu si musí položit otázku, jaký dopad bude mít jeho rozhodnutí na veřejné mínění," řekl novinářům mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert.

John Cryan, jenž je v nejvyšším křesle více než dvaapůl roku, se snaží dostát své pověsti tvrdého a důsledného manažera, schopného banku nejen ozdravit, ale také posílit její pozici na trhu.

Prosadil úspory, navýšil kapitál, podařilo se mu ukončit vleklé a nákladné právní spory v USA. Pod jeho vedením se zvýšily investice do informačních technologií a pokračuje integrace Postbank do Deutsche Bank Group.

Avšak některým akcionářům dochází s Cryanem trpělivost a kladou si otázku, zda je skutečně "tím správným mužem na správném místě". Pochybnosti vyslovují i někteří lidé z finanční branže. "Stále nevím, co si mám o Cryanovi myslet. Není jasné, kam Deutsche Bank pod jeho vedením směřuje. Na rozdíl třeba od švýcarské UBS, jež se pustila do rozsáhlé restrukturalizace," komentuje pro agenturu Reuters Hendrik Leber z frankfurtského fondu Acatis Investment.

