Největší výrobce lyží v Česku, společnost Sporten, má pod novým majitelem velké plány. Loni firmu z Nového Města na Moravě koupil miliardář a dřívější vlastník České gumárenské společnosti (ČGS) Tomáš Němec.

Sporten loni vyrobil 96 tisíc párů sjezdových či běžeckých lyží, ale také snowboardů, stejně jako v roce 2016. "Po letech poklesu produkce, což je realita celého našeho odvětví všude ve světě, jsme stabilizovali výrobu a kolem hranice sto tisíc kusů bychom se zřejmě měli do budoucna pohybovat," říká ředitel Sportenu Vladimír Dušánek. V tržbách loni Sporten dosáhl 240 milionů korun, meziročně to bylo o 12 procent víc. Firma by také měla i za loňský rok skončit v zisku, v roce 2016 vydělala 21 milionů korun.

Dobrou ekonomickou kondici Sportenu dokládá i to, že firma loni zvýšila počet zaměstnanců o 30 na současných 180. Investovala 40 milionů korun do nových výrobních technologií.

96 tisíc párů sjezdových a běžeckých lyží, ale také snowboardů vyrobil loni Sporten. Jde o podobné číslo jako v roce 2016. Po několika letech poklesu se objem výroby stabilizoval. 240 milionů korun

utržila loni společnost Sporten. Meziročně to bylo o 12 procent více.

Výroba hlavně pro jiné

Zásadní pro Sporten není produkce pod vlastní značkou, ale pro známější světové značky. "Výroba pro jiné tvoří asi 80 procent. Vyrábí nebo u nás někdy vyráběly v podstatě všechny značky, které člověka napadnou. V současnosti nejvíce spolupracujeme s norskými firmami Asnes a Madshus, asi dvacet tisíc párů ročně vyrábíme pro firmu Faction, což je nejrychleji rostoucí značka na trhu specializující se na freeride," popisuje Dušánek.

Tohoto manažera si Němec loni přivedl právě z ČGS. "Spolupracujeme spolu dlouho, oba jsme velcí lyžaři, jen dřív jsme se tolik nekamarádili. Tomáš závodil za Bohemians Praha a já za Slavii Liberec," poznamenává Dušánek. Ve své nové roli má šéf Sportenu za úkol zefektivnit řízení podniku, přenést sem i procesy, které lépe fungují, například právě v gumárenství. "Práce je to jiná v tom, že s výrobou lyží je spojen také design, emoce, v ČGS u pneumatik šlo pouze o techniku, byl to komponent bez emocí," porovnává.

Sporten má podle něj výhodu, že vyrábí v podstatě všechny typy lyží − sjezdové, běžky i speciální druhy včetně snowboardů. Největší část, zhruba 60 procent produkce, tvoří běžky. Co se snowboardů týče, vlastní značka Sporten má odbyt hlavně v Asii, jinak je firma dodavatelem například německé firmy Goodboards.

Díky tomu, že Sporten je výrobcem pro jiné, má firma know-how, zná výrobní postupy i u produktů, které vyvinuli jiní. Toho chce využít i pro výrobu pod vlastními značkami. Kromě Sportenu to nyní bude více také Artis.

Na jeho základech začátkem 90. let Sporten také vznikl. Samotná tradiční značka Artis ale dál fungovala samostatně. Dnes ochranné známky na ni patří společnosti Lerko Sport. Ta značku Artis sama používá například u stolů na ping-pong, tenisových raket či žíněnek. Značku na výrobu lyží Sportenu za poplatek pronajímá. Dosud Sporten značku Artis vyráběl jen v minimální omezené míře. Teď ji chce reinkarnovat a více do ní investovat.

"Naše vlastní lyže s pěnovým jádrem budeme vyrábět a prodávat pod značkou Artis. Sporten bude pro lyže vyšší třídy se skládaným dřevěným jádrem. Sporten bude tedy představovat prémiový segment, Artis základní nabídku," vysvětluje Dušánek. Připouští, že Artis má mezi sportovci rozporuplnou image. Polovina lidí k ní má podle Dušánka pozitivní sentiment, polovina ji nemá ráda. "Ale cítíme v tom potenciál a pomůže nám to Sporten posunout o něco výš," soudí ředitel.

Bank, Sakala…

Dušánek tvrdí, že lyže Sporten nabízejí dobrou kvalitu za relativně nižší cenu, poměr cena-výkon má tedy být u Sportenu vysoký, ale Dušánek si je zároveň vědom toho, že ti, kdo hledají silnou značku, po těchto lyžích asi hned tak nesáhnou. Zatím.

Firma se spojila s těmi nejlepšími domácími lyžaři minulosti. Na vývoji sjezdovek se podílí Ondřej Bank. Kromě masové produkce cílí ale i na speciály. Příkladem jsou lyže pro skokany na lyžích, u kterých spolupracuje s Jaroslavem Sakalou, u modelů pro akrobatické lyžování pak s Alešem Valentou. Zajímavostí pro zákazníky je třeba i to, že lyže je možné si nakonfigurovat, dát jim vlastní design, monogram.

S novým majitelem a kapitálem v zádech se Sporten zároveň snaží ještě úžeji propojit se světovými značkami. A to nejen tak, že by pro ně vyráběl. Má ambici je třeba i koupit. Už dříve Sporten usiloval o ovládnutí slovinské značky Elan. Zájem měl nedávno také o některou značku ze skupiny Völkl (lyže), Marker (vázání), Dalbello (lyžařské boty) nebo K2 (lyže), které byly jako balík na prodej. "Není to jen o lyžích, přemýšlíme, že bychom se mohli pustit i do bot, holí a podobně. Pokud bude na trhu něco k mání, bude nás to zajímat," uzavírá Dušánek.

