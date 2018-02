Dva týdny před sjezdem so­ciální demokracie není vůbec jisté, kdo je favoritem, a kdo tedy určí, jakým směrem se bude ČSSD po říjnovém volebním debaklu ubírat. Zatím vše napovídá tomu, že rozhodne Morava. Tamní organizace nejsou jednotné v tom, koho z kandidátů podpoří − vyčkávají, co jim přinese vyjednávání.

Hlavními adepty na pozici šéfa jsou nyní místopředseda sněmovny Jan Hamáček a statutární předseda ČSSD Milan Chovanec. Hamáček platí za zkušeného, schopného politika a vyjednavače. Někteří mu ale vyčítají, že není dostatečně silný vůdce. Chovanec má naopak u straníků přirozenou autoritu. Po takzvaném lánském puči je ale pro řadu kolegů nedůvěryhodný.

Jižní a severní Morava mají vysoký počet delegátů. Celkem jich na sjezd pojede 530, z těchto dvou krajů dorazí 18. února na celostátní zasedání v Hradci Králové necelá čtvrtina členů. Silné zastoupení bude mít i Praha, střední Čechy a Ústecký kraj. Tyto regiony si však na rozdíl od kolegů z východu republiky už své nominandy vybraly.

"Severní Morava bude na tom poli důležitým hráčem," odpovídá předseda sociální demokracie na Ostravsku Tomáš Hanzel na otázku, kdo bude rozhodovat o jménu v čele ČSSD. Přestože už měli krajskou konferenci, žádného z kandidátů, včetně Chovance či Hamáčka, dosud oficiálně nepodpořili. Hanzel tvrdí, že si chtějí všechny uchazeče ještě před sjezdem vyslechnout.

Sjezd ČSSD Kandidáti na předsedu Sociální demokracie má podle aktuálního klíče na sjezdu strany 18. února v Hradci Králové rozhodovat, kdo se stane předsedou ČSSD. Po odchodu Sobotky Místopředsedu sněmovny Jana Hamáčka podpořilo pět krajů – třeba silná Praha a střední Čechy. Statutární šéf strany Milan Chovanec za sebou má například hlasy kolegů z Plzeňska, Zlínska a delegáty početného Ústeckého kraje. Bývalý šéf vojenských tajných služeb Miroslav Krejčík si zajistil podporu Jihomoravského kraje. ◼ Krajskou nominaci získal také bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola či starostka České Lípy Romana Žatecká. 530 členů Bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka z postu stranického šéfa odešel vloni v červnu kvůli klesajícím preferencím sociální demokracie. Do letošního mimořádného sjezdu ho nahradil první místopředseda Milan Chovanec.

Naopak na jižní Moravě se členové přiklonili k málo známému bývalému šéfovi vojenských tajných služeb Miroslavu Krejčíkovi. Dali mu přednost před Janem Hamáčkem.

"Jihomoravská ČSSD odmítla pokračování současného vedení strany a vyjádřila potřebu personální změny," vysvětluje rozhodnutí kraje jeho předsedkyně Naděžda Křemečková.

Ze strany těchto organizací jde o vyčkávací taktiku. Důležité re­giony si nechávají čas na rozmyšlenou a vyjednávání. Chtějí si totiž do předsednictva prosadit vlastní zástupce. Například exprimátora Brna a nového poslance Romana Onderku.

Přestože ČSSD má jen patnáct poslanců, může se nyní dostat do vlády. Má tak šanci ovlivnit směřování Česka a třeba i to, jestli bude premiérem šéf ANO Andrej Babiš. Pokud ANO nechce kabinet opírat o hlasy SPD, bude potřebovat jiného partnera. Vedle komunistů má zatím nejblíže k sociální demokracii. Babiš zatím jednání s ČSSD oficiálně přerušil s tím, že počká, kdo se dostane do vedení strany.

I vyjednávání o vládě se tedy do debat na sjezdu promítne. Více než v minulém období, kdy Bohuslav Sobotka neměl vážného konkurenta, bude delegáty sjezdu kromě jména budoucího předsedy zajímat i to, jaký program kandidát nabízí.

"Byl bych rád, aby se do centra našeho dění konečně dostal program, a ne personálie. Program se úplně ztrácí. Ve sněmovně jsme neviditelní, protože nepracujeme programově," zdůrazňuje předseda pražské buňky Petr Pavlík.

Klíčové pro straníky budou dva okruhy témat. Zaprvé podmínky a program případné vlády s ANO a to, jestli má sociální demokracie podpořit trestně stíhaného pre­miéra. Hamáček v krajní variantě připouští koalici ČSSD a ANO v čele s trestně stíhaným Babišem, Chovanec to zatím striktně odmítá.

Druhým důležitým tématem pak bude vztah k Miloši Zemanovi. Ten má uvnitř strany stále značnou část podporovatelů, například právě na severní Moravě. Další výrazná frakce mu ale zazlívá, že jako prezident vystupoval proti premiéru Bohuslavu Sobotkovi a ostře kritizoval ČSSD před poslaneckými volbami.